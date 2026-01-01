< sekcia Zahraničie
DECEMBER V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. decembra - Takmer polovica Poliakov by sa v prípade ohrozenia krajiny prihlásila na jej obranu, rovnako veľká časť taký krok odmieta. Podiel tých, ktorí zapojenie do obrany odmietajú, však klesol a rastie ochota medzi mladými. Vyplýva to z novembrového prieskumu inštitútu IBRiS pre Radio ZET.
- Poľský zväz alpinistov odobral licenciu jednému zo svojich inštruktorov a trénerov športového lezenia po tom, čo odstránil istiace body z troch lezeckých ciest na Zadnom Koščielci vo Vysokých Tatrách. Zásah jeho lezecká skupina vykonala bez súhlasu poľského Tatranského národného parku a bez konzultácie s komunitou. Inštruktor spolu s účastníkmi svojho kurzu vysekal trvalé istenia. Vedenie zväzu vyhlásilo, že ide o konanie nezlučiteľné s tatranskou etikou a v rozpore s platnými pravidlami.
4. decembra - Poľská polícia odhalila rozsiahlu sieť osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania detí na internete. V rámci operácie Game Over zadržala 100 mužov a zaistila približne 600.000 súborov s detskou pornografiou. Vyšetrovatelia zasahovali na 170 miestach po celej krajine a zhromaždili 1655 elektronických zariadení. Tridsaťsedem zadržaných skončilo vo väzbe.
5. decembra - Poľský Sejm schválil zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Podľa vyhlásenia vlády dokument reaguje na aktuálne geopolitické a rozvojové výzvy krajiny a posilňuje financovanie obrany, zdravotníctva a sociálnych programov. Rozpočet počíta s reálnym rastom HDP o 3,5 %, priemernou infláciou na úrovni 3 % a nezamestnanosťou 5 % na konci budúceho roka.
7. decembra - Slovenskí skauti odovzdali poľským kolegom v Zakopanom Betlehemské svetlo, ktoré prevzali na medzinárodnej ekumenickej slávnosti v katedrále v rakúskom Linzi. Odovzdanie svetla sa uskutočnilo počas rannej omše v Sanktuáriu Matky Božej Fatimskej. Tradícia siaha do roku 1991, odvtedy sa miesto odovzdávania každoročne strieda na oboch stranách Vysokých Tatier.
9. decembra - Vo Varšave na vrchole mrakodrapu Varso Tower vznikol najvyšší vianočný trh v Európskej únii vo výške zhruba 200 metrov.
10. decembra - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski ocenil vedcov a autorov najlepších kníh roka o poľskej histórii a diplomacii. Medzi ocenenými je aj slovenský historik Oliver Zajac, ktorý získal čestné uznanie v kategórii Najlepšia publikácia v cudzom jazyku. Ocenenie mu udelila odborná komisia zložená z historikov, diplomatov a zástupcov kultúrnych inštitúcií.
11. decembra - Delegatúra poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti v Opoli podala 31. októbra obžalobu voči občanovi Slovenska, ktorý je podozrivý z účasti v medzinárodnej organizovanej skupine páchajúcej daňové podvody pri obchode s elektrickou energiou. Svojimi konaniami mal spôsobiť neoprávnené vratky DPH presahujúce 15 miliónov zlotých (cca 3,55 miliónov eur).
16. decembra - Príslušníci poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti zadržali vysokoškolského študenta Mateusza W., podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy. Údajne plánoval útok s cieľom vyvolania strachu a na znak podpory džihádistickej organizácie Islamský štát.
19. decembra - Poľský premiér Donald Tusk po svojom návrate z Bruselu prijal na Úrade vlády vo Varšave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pred médiami Tusk vyhlásil, že po poskytnutí pôžičky 90 miliárd eur a zmrazení ruských aktív je pozícia Ukrajiny voči Rusku oveľa lepšia.
22. decembra - Poľské environmentálne úrady schválili v najbližších štyroch rokoch odstrel až do 60 bobrov na poľskej strane Pienin v blízkosti hraníc so SR. Dôvodom má byť ohrozenie verejnej bezpečnosti a majetku. Zvieratá údajne spôsobili vážne škody vrátane erózie na pobreží turistami obľúbeného Czorsztynského jazera.
23. decembra - Dvaja baníci zahynuli pri nehode v bani Pniowek po výrone metánu a uvoľnení masy horniny v razenej banskej chodbe v hĺbke 830 metrov. Po sedemhodinovej záchrannej akcii sa v noci podarilo nájsť telá oboch nezvestných pracovníkov, pričom lekár na mieste potvrdil ich úmrtie. Obeťami sú skúsení baníci vo veku 40 a 41 rokov, z ktorých jeden obsluhoval raziaci stroj.
- V Podkarpatskom vojvodstve sprístupnili vodičom dva nové úseky rýchlostnej cesty S19 medzi mestami Krosno a Dukla, ktoré sú súčasťou koridoru Via Carpatia a budú nadväzovať na slovenskú cestu R4. Na poľskej strane tak chýba už len 17 km, aby sa cesta dostala na hranicu so Slovenskom.
28. decembra – Silné víchrice sužovali počas posledného víkendu roka 2025 najmä oblasť pobrežia Baltského mora okolo mesta Gdansk. Situácia bola mimoriadne zlá priamo na pobreží mora a pri starom ústí rieky Visla, známom ako Mŕtva Visla. Víchrica spôsobila v častiach delty Visly obrátenie toku vody.
31. decembra - Od januára 2026 začali v Poľsku platiť najväčšie zmeny v pravopise za viac ako 90 rokov. Niektoré zmeny sa podobajú na pravidlá slovenského pravopisu a podľa jazykovedkyne Lujzy Urbancovej z Varšavskej univerzity je ich dôvodom zosúladenie aktuálnej situácie pri používaní jazyka s pravidlami. Nové pravidlá sa týkajú najmä používania veľkých a malých písmen, písania so spojovníkom a spojeného či rozdeleného zápisu niektorých výrazov s predponami.
