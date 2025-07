JÚN V NEMECKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na ilustračnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava/Berlín 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu, i zaujímavé spoločenské témy. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na slávnostnom udeľovaní cien pre mladých výskumníkov v Hamburgu vyzval svetové vlády dodržiavať akademickú slobodu. Poukazoval pri tom na súčasnú „populistickú politiku“ v Spojených štátoch, ktorá je podľa jeho slov hrozbou pre vedecké úspechy. Vo svojom prejave vyzval svoju krajinu, aby sa postavila proti nepriateľstvu voči akademickej slobode. Spolková vláda schválila prvý balík daňových úľav v hodnote 46 miliárd eur na podporu firiem a oživenie slabej ekonomiky, a to od tohto roka do roku 2029. Cieľom je podporiť investície pomocou opatrení, ako sú výhodné možnosti odpisov pre firmy, aby sa znížilo ich daňové zaťaženie. Očakáva sa, že colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa poškodí nemeckú ekonomiku orientovanú na export.- V Kolíne nad Rýnom úspešne zneškodnili tri nevybuchnuté americké bomby z druhej svetovej vojny. Po evakuácii sa postupne otvorili uzavreté ulice a mosty a do svojich domovov sa vrátilo viac ako 20.000 ľudí v okruhu jedného kilometra od miesta nálezu vo štvrti Deutz. Bola to najrozsiahlejšiu evakuáciu obyvateľov od roku 1945.- Nemecko vyrobilo v 1. štvrťroku 2025 viac elektriny z fosílnych palív ako z obnoviteľných zdrojov. Podľa oficiálnych údajov spolkového štatistického úradu Destatis v prvých troch mesiacoch pochádzalo 50,5 % elektriny v Nemecku z fosílnych palív, ako je uhlie alebo zemný plyn. To je nárast zo 41,5 % v rovnakom období predchádzajúceho roka. Hlavným dôvodom bolo podľa Destatistu počasie, predovšetkým nedostatok vetra. Napriek tomu zostala veterná energia jediným najväčším zdrojom obnoviteľnej energie a podieľala sa až 27,8 % na celkovej produkcii elektrickej energie v krajine.- Nemecko udelilo minulý rok občianstvo viac ako 291.000 ľuďom. Ide o rekordný počet a 46-percentný nárast oproti roku 2023. Najpočetnejšiu skupinu tvoria Sýrčania. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyjadril silnú podporu Izraela v jeho útokoch na Irán. „Túto špinavú prácu robí Izrael pre nás všetkých. My sme tiež obeťami tohto režimu mulláhov, ktorý svetu priniesol iba smrť a deštrukciu,“ povedal Merz pre ZDF s odkazom na Teherán. Podľa kancelára by útoky Izraela mohli potenciálne viesť k zániku Iránskej islamskej republiky.– Kancelár Merz telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a vyzval ho na umiernenosť v operáciách proti Iránu a diplomatické riešenie konfliktu. Rozhovor predsedovia vlád viedli asi 20 minút, Merz vyjadril pochopenie pre situáciu, v akej sa Izrael nachádza, i pre jeho útoky na iránsku jadrovú infraštruktúru. Zdôraznil však dôležitosť hľadania diplomatických riešení.- Nemecká vláda a spolkové krajiny dosiahli dohodu o rozdelení nákladov programu na podporu investícií. Dohoda sa týka programu daňových úľav, cieľom je motivovať podniky k investíciám, a to aj prostredníctvom rozšírených daňových odpisov pre stroje a elektrické vozidlá. Od roku 2028 má klesnúť aj daň z príjmov právnických osôb.- Opoziční poslanci Spolkového snemu žiadajú odstúpenie bývalého ministra zdravotníctva Jensa Spahna z postu predsedu poslaneckého klubu hlavnej vládnej strany CDU/CSU. Dôvodom je podozrenie, že Spahn sa ako šéf rezortu zdravotníctva počas krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 dopustil pri nákupe ochranných rúšok zneužitia verejných prostriedkov. Nemecká vláda trvá na dôslednom uplatňovaní pravidiel Európskej únie o digitálnych službách. Zákon o digitálnych službách (DSA) platí v EÚ od 17. februára 2024. Norma upravuje fungovanie služieb, ako sú sociálne siete, online trhoviská alebo internetové vyhľadávače. Medzi veľkých kritikov DSA patrí americký viceprezident JD Vance. Tvrdí, že DSA a podobné normy EÚ vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) povedú k vysokým dodatočným nákladom, obzvlášť pre menšie spoločnosti v USA.- Vládnu Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) povedú nasledovné dva roky vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil a ministerka práce Bärbel Basová. Za predsedov ich zvolili ich stranícki delegáti v prvý deň trojdňového zjazdu SPD v Berlíne.- Počet darcov kmeňových buniek v Nemecku klesá v dôsledku demografických zmien, čo zvyšuje tlak pri liečbe leukémie. Pre agentúru DPA to uviedol riaditeľ Nemeckého súboru darcov kostnej drene (DKMS). Nezisková organizácia NKMS má od začiatku tohto roka 150.000 nových registrácií, ale jej databáza je stále rovnaká, pretože rovnaký počet bol z dôvodu veku vyradený. Darcom kmeňových buniek v Nemecku môžu byť ľudia vo veku od od 18 do 61 rokov. Ich postupné starnutie a výpadok sa databáza snaží doplniť mladšími darcami. V meste Heiligenhaus v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko došlo k potýčke medzi dvomi rodinami, do ktorej sa celkovo zapojilo až 100 osôb. Situácia rýchlo eskalovala a najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia. Podľa nemeckých médií sú obe rodiny prepojené na známe zločinecké skupiny. Na miesto incidentu museli privolať až 100 policajtov a aj vrtuľník, k potýčke došlo okolo 19.30 h a policajný zásah pokračoval do neskorých večerných hodín.