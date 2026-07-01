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JÚN V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
3. júna - V obci Münchendorf južne od Viedne polícia objavila v stene domu zamurované telo mŕtvej ženy. Hovorkyňa viedenskej prokuratúry informovala, že bola nariadená pitva. Žena nemala v Münchendorfe trvalý pobyt, no vlastnila tam dom.
5. júna - Výrobné ceny v Rakúsku sa v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 6,9 %. Tempo ich medziročného rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 6,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ich májový rast bol zároveň najsilnejší od februára 2023. Rast cien rakúskych výrobcov bol v máji predovšetkým výsledkom medziročného zdraženia plastov a kaučuku (53,1 %), kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov (44,9 %) a motorového benzínu (30,1 %).
6. júna - Rozvoj energetického sektora v Európe nie je založený na princípoch vedy alebo techniky, ale na ideologických úvahách, vyhlásila bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová počas prezentácie nemeckého vydania svojej knihy Requiem za Európu. Podujatie sa konalo na ruskom veľvyslanectve vo Viedni. Európa sa podľa nej posledných 20 rokov v podstate zameriava na klimatickú politiku, nie na energetickú politiku.
13. júna – Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predĺžila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie tri mesiace minister vnútra Gerhard Karner privítal. Podľa neho sa v súvislosti s azylovým paktom EÚ musí naďalej výrazne posilňovať aj ochrana vonkajších hraníc, ktoré tak budú nepriepustnejšie.
17. júna - Medziročná miera inflácie v Rakúsku sa v máji zvýšila na 3,7 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od decembra minulého roka. Cenová hladina základného spotrebiteľského koša, ktorý obsahuje potraviny, služby a palivá, sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 5,8 %.
- Rakúsko kúpi od USA 12 vrtuľníkov UH-60 Black Hawk a súvisiace vybavenie v hodnote 1,5 miliardy dolárov. Podľa amerického rezortu diplomacie predaj zlepší schopnosť Rakúska brániť sa súčasným a budúcim hrozbám a podporovať koaličné operácie a cieľ väčšej vojenskej interoperability oboch krajín.
22. júna - Rakúsko získalo z fondu obnovy EÚ ďalších 325 miliónov eur. Po započítaní tejto platby už Rakúsko získalo 3,96 miliardy eur, čo predstavuje 92 % z vyčlenenej sumy. Krajina dosiahla 89 % míľnikov a cieľov stanovených v rámci národného plánu obnovy a odolnosti. K opatreniam podporeným štvrtou platbou patria inštalácie fotovoltických zariadení, príspevky na opravu elektrospotrebičov, financovanie centier základnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zaobstaranie notebookov a tabletov pre školopovinné deti s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky.
- Ceny pohonných látok v Rakúsku sa opäť priblížili k úrovniam spred vypuknutia vojny s Iránom. Priemerná cena benzínu dosiahla 1,614 eura za liter, zatiaľ čo liter nafty sa predával za 1,685 eura.
24. júna - Po niekoľkých týždňoch náročných vyjednávaní sa stále nepodarilo dohodnúť novú kolektívnu zmluvu pre približne 240.000 zamestnancov v rakúskom cestovnom ruchu. Návrh zamestnávateľov z 29. mája zahŕňal zvýšenie platov o 3,4 % pre najnižšiu mzdovú skupinu a nárast minimálnych miezd krytých kolektívnou zmluvou v priemere o 3 %. Mzdové a platové tabuľky, ktoré platia od 1. mája 2025, zostávajú naďalej záväzné.
29. júna - Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac než desať poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, je protizákonných. Otvoril tým cestu k nárokom na vrátenie peňazí Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, príplatku za malé dieťa vo výške 25 eur alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur. V mnohých prípadoch tieto príplatky spolu presiahli cenu samotnej letenky.
30. júna - Polícia v Korutánsku riešila prípad 27-ročného muža podozrivého zo zabitia nového priateľa svojej bývalej partnerky, vážneho ublíženia na jej zdraví a následnej samovraždy čelným nárazom do nákladného auta. Muž podľa polície vošiel v noci do jej bytu s pomocou kľúča, ktorý si po rozchode nechal.Ženu napadol sekerou, podarilo sa jej utiecť a zavolať políciu. Jej nového priateľa však útočník zabil.
3. júna - V obci Münchendorf južne od Viedne polícia objavila v stene domu zamurované telo mŕtvej ženy. Hovorkyňa viedenskej prokuratúry informovala, že bola nariadená pitva. Žena nemala v Münchendorfe trvalý pobyt, no vlastnila tam dom.
5. júna - Výrobné ceny v Rakúsku sa v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 6,9 %. Tempo ich medziročného rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 6,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ich májový rast bol zároveň najsilnejší od februára 2023. Rast cien rakúskych výrobcov bol v máji predovšetkým výsledkom medziročného zdraženia plastov a kaučuku (53,1 %), kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov (44,9 %) a motorového benzínu (30,1 %).
6. júna - Rozvoj energetického sektora v Európe nie je založený na princípoch vedy alebo techniky, ale na ideologických úvahách, vyhlásila bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová počas prezentácie nemeckého vydania svojej knihy Requiem za Európu. Podujatie sa konalo na ruskom veľvyslanectve vo Viedni. Európa sa podľa nej posledných 20 rokov v podstate zameriava na klimatickú politiku, nie na energetickú politiku.
13. júna – Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predĺžila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie tri mesiace minister vnútra Gerhard Karner privítal. Podľa neho sa v súvislosti s azylovým paktom EÚ musí naďalej výrazne posilňovať aj ochrana vonkajších hraníc, ktoré tak budú nepriepustnejšie.
17. júna - Medziročná miera inflácie v Rakúsku sa v máji zvýšila na 3,7 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od decembra minulého roka. Cenová hladina základného spotrebiteľského koša, ktorý obsahuje potraviny, služby a palivá, sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 5,8 %.
- Rakúsko kúpi od USA 12 vrtuľníkov UH-60 Black Hawk a súvisiace vybavenie v hodnote 1,5 miliardy dolárov. Podľa amerického rezortu diplomacie predaj zlepší schopnosť Rakúska brániť sa súčasným a budúcim hrozbám a podporovať koaličné operácie a cieľ väčšej vojenskej interoperability oboch krajín.
22. júna - Rakúsko získalo z fondu obnovy EÚ ďalších 325 miliónov eur. Po započítaní tejto platby už Rakúsko získalo 3,96 miliardy eur, čo predstavuje 92 % z vyčlenenej sumy. Krajina dosiahla 89 % míľnikov a cieľov stanovených v rámci národného plánu obnovy a odolnosti. K opatreniam podporeným štvrtou platbou patria inštalácie fotovoltických zariadení, príspevky na opravu elektrospotrebičov, financovanie centier základnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zaobstaranie notebookov a tabletov pre školopovinné deti s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky.
- Ceny pohonných látok v Rakúsku sa opäť priblížili k úrovniam spred vypuknutia vojny s Iránom. Priemerná cena benzínu dosiahla 1,614 eura za liter, zatiaľ čo liter nafty sa predával za 1,685 eura.
24. júna - Po niekoľkých týždňoch náročných vyjednávaní sa stále nepodarilo dohodnúť novú kolektívnu zmluvu pre približne 240.000 zamestnancov v rakúskom cestovnom ruchu. Návrh zamestnávateľov z 29. mája zahŕňal zvýšenie platov o 3,4 % pre najnižšiu mzdovú skupinu a nárast minimálnych miezd krytých kolektívnou zmluvou v priemere o 3 %. Mzdové a platové tabuľky, ktoré platia od 1. mája 2025, zostávajú naďalej záväzné.
29. júna - Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac než desať poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, je protizákonných. Otvoril tým cestu k nárokom na vrátenie peňazí Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, príplatku za malé dieťa vo výške 25 eur alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur. V mnohých prípadoch tieto príplatky spolu presiahli cenu samotnej letenky.
30. júna - Polícia v Korutánsku riešila prípad 27-ročného muža podozrivého zo zabitia nového priateľa svojej bývalej partnerky, vážneho ublíženia na jej zdraví a následnej samovraždy čelným nárazom do nákladného auta. Muž podľa polície vošiel v noci do jej bytu s pomocou kľúča, ktorý si po rozchode nechal.Ženu napadol sekerou, podarilo sa jej utiecť a zavolať políciu. Jej nového priateľa však útočník zabil.