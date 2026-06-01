MÁJ V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Bratislava/Berlín 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. mája - Stiahnutie amerických jednotiek z Nemecka avizované prezidentom Donaldom Trumpom bude mať zničujúci dopad na mestá, v ktorých sú situované americké základne. Uviedol to Ralf Hechler, primátor západonemeckého mesta Ramstein-Miesenbach. Letecká základňa v meste Ramstein slúži ako veliteľstvo amerických vzdušných síl v Európe. Primátor tvrdí, že spoločne s rodinami vojakov by mesto mohlo opustiť až 12.000 ľudí.
5. mája - Muž, ktorý v Lipsku vrazil autom do davu ľudí a zabil dve osoby, bol umiestnený do psychiatrickej nemocnice, oznámila nemecká prokuratúra. Podozrivý 33-ročný Nemec zámerne vo vysokej rýchlosti vrazil do davu ľudí na rušnej Grimmaische Strasse.
7. mája - Predseda bavorskej vlády Markus Söder intenzívne žiadal slovenského premiéra Roberta Fica, aby Slovensko zachovalo proeurópsky kurz. Bavorská vláda tiež vníma ako pozitívny signál návštevu Ukrajiny, ktorú Fico ohlásil minulý týždeň. Obaja politici diskutoval najmä o ekonomických otázkach a Söder označil rozhovor za mimoriadne otvorený a bohatý na detaily.
8. mája - Rukojemnícka dráma v pobočke Volksbank v meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko sa skončila bez zranení, podozrivý však utiekol. Incident polícii nahlásili okolo 09.00 h. V okamihu, keď pred banku dorazilo vozidlo na prepravu peňazí, pristúpil k vodičovi neznámy muž a prinútil ho vojsť do banky.
- Tisícky školákov protestovali v Nemecku proti možnému obnoveniu povinnej vojenskej služby. Zhromaždenia a demonštrácie sa konali v desiatkach miest pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. V Berlíne sa na „Školskom štrajku proti povinnej vojenskej službe“ zúčastnilo podľa polície asi 1200 študentov, ktorí pochodovali od Brandenburskej brány k sídlu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. Organizátori uviedli, že účastníkov bolo 5000, v Hamburgu okolo 6000, polícia uviedlo asi 2300 demonštrantov.
9. mája - Kancelár Merz kritizoval prítomnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz.
13. mája - Nemeckého pediatra obvinili v 130 prípadoch znásilnenia a ďalších foriem sexuálneho zneužívania detí. Podozrivý muž pracoval na klinikách v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko hlavného mesta Berlín a trestných činov sa údajne dopustil počas obdobia 12 rokov. Obvinený pediater je vo vyšetrovacej väzbe od novembra minulého roka, údajných 130 trestných činov sa podľa obvinenia dopustil v období medzi začiatkom decembra 2013 a novembrom 2025.
14. mája - Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to pre TASR potvrdil hovorca nemeckej vlády. „Program kancelára sa zvyčajne zverejňuje týždeň vopred. Vzhľadom na pretrvávajúce špekulácie vás však chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska,“ uvádza sa vo vyhlásení.
17. mája - Mŕtva veľryba nájdená v blízkosti dánskeho ostrova Anholt bol samec vráskavca obrovského prezývaného Timmy. Pokusy o jeho záchranu, keď začiatkom marca uviazol pri pobreží Nemecka na plytčine a jeho následné vypustenie do mora pritiahli pozornosť domácich aj zahraničných médií.
19. mája - Nemecký výrobca batérií Varta oznámil, že zatvára závod v južnom Bavorsku v dôsledku straty významného zákazníka, pričom o prácu príde 350 zamestnancov. Má ísť o americká spoločnosť Apple, ktorá má v úmysle nakupovať batérie z Číny. Bavorský minister hospodárstva Hubert Aiwanger označil zatvorenie závodu v meste Nördlingen za „ťažkú ranu“ pre región a za „ďalší varovný signál“ pre nemeckú ekonomiku.
20. mája - Amerického lekára, ktorý sa nakazil ebolou počas svojho pôsobenia v Konžskej demokratickej republike, hospitalizovali na izolovanom oddelení nemocnice v nemeckej metropole Berlín. Pacient, identifikovaný ako zdravotnícky misionár Peter Stafford, pricestoval do Nemecka v noci z utorka na stredu po tom, ako Spojené štáty požiadali Berlín o pomoc pri jeho liečbe.
25. mája - Viac než 1900 detí je aktuálne v Nemecku vedených ako nezvestných. V porovnaní s minulým rokom ide o mierny nárast, vyplýva z údajov Spolkového kriminálneho úradu. Podľa neho je však drvivá väčšina prípadov zmiznutia vyriešená. V roku 2025 úrady zaznamenali až 19.253 prípadov nezvestných detí, z ktorých sa podarilo vyriešiť 18.509, čo znamená úspešnosť 96,5 percenta.
27. mája – Bývalú členku nemeckej ultraľavicovej teroristickej skupiny Frakcia Červenej armády (RAF) odsúdili v stredu na 13 rokov väzenia za ozbrojené lúpeže, ktoré spáchala počas 30 rokov na úteku. Išlo o útoky zamerané na supermarkety a vozidlá prepravujúce peniaze s dvoma ďalšími komplicmi, ktorí sú stále na úteku. Danielu Kletteovú (67) zadržali v jej byte v Berlíne vo februári 2024 a odvtedy bola vo vyšetrovacej väzbe.
29. mája - Bývalý generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Herbert Diess plánuje so svojím novým podnikom uviesť na trh elektrický traktor. Bude to stroj strednej triedy pre farmárov a komunálne služby. Traktor bude vybavený vymeniteľným batériovým systémom, ktorý umožní nepretržitú prevádzku. Okrem toho by sa na traktor mali dať namontovať všetky bežné náradia, ako sú kosačky a snehové radlice.
31. mája - Majitelia elektromobilov v malých obciach v Nemecku majú často problém nájsť verejne prístupnú nabíjaciu stanicu. K verejným nabíjacím staniciam v súčasnosti nemá prístup 4548 alebo 42 % z celkového počtu 10.775 obcí. Vyplýva to z údajov spolkového ministerstva dopravy.
