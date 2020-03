Taliansko uzavrelo mnohé oblasti, 15 miliónov ľudí je v karanténe

Na snímke turisti s ochranným rúškom počas návštevy katedrály Duomo, ktorú opäť otvorili pre verejnosť 2. marca 2020 v Miláne, archívna foto. Foto: TASR/AP

Žena s ochranným rúškom fotografuje pred Španielskymi schodmi v Ríme 5. marca 2020. Talianska vláda navrhuje na dva týždne zatvoriť všetky školy aj univerzity v celej krajine, archívna foto. Foto: TASR/AP

Muž s ochranným rúškom na výstave Raffaela v Ríme, v Taliansku, 4. marca 2020, archívna foto. Foto: TASR/AP

Rím 8. marca (TASR) - Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrelo v nedeľu región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny. Vzhľadom na prísne obmedzenia pohybu sa vo faktickej karanténe na takmer mesiac ocitlo viac než 15 miliónov ľudí, teda asi štvrtina populácie Talianska.Na základe výnosu vlády okrem toho uzavrú múzeá, divadlá, kiná a ďalšie kultúrne ustanovizne v celom Taliansku. Informácie priniesli svetové agentúry a ďalšie médiá.Taliansky premiér Giuseppe Conte v noci na nedeľu oznámil, že podpísal nariadenie vlády zavádzajúce bezprecedentné opatrenia, ku ktorým patrí obmedzenie cestovania do určených oblastí i vycestovania z nich do 3. apríla.Vládny dekrét sa týka celého Lombardska a 14 provincií v ďalších regiónoch Piemont, Benátsko, Emilia-Romagna a Marky. Týkať sa tak bude aj lombarského hlavného mesta a finančnej metropoly krajiny Milána či turistami vyhľadávaných Benátok.Ľudia nebudú môcť vstupovať ani vystupovať z uzavretých zón bez "vážneho" dôvodu, ktorý nemožno odložiť, ako je naliehavá práca alebo rodinné záležitosti, uviedli noviny Corriere della Sera. Miestnym obyvateľom, ktorí odcestovali z týchto regiónov, však umožnia návrat domov.V určených oblastiach budú uzavreté múzeá, športové centrá, plavárne, nočné kluby, kasína či lyžiarske strediská. Kaviarne a reštaurácie môžu zostať otvorené, ak môžu zabezpečiť, že ich zákazníci budú sedieť najmenej meter od seba.Ľudí v týchto oblastiach budú vyzývať, aby zostali doma čo najviac, ako to je možné, a tým, ktorí porušia karanténu, budú hroziť tri mesiace väzenia.Taliansko je v Európe najviac postihnuté koronavírusom SARS-CoV-2 a v sobotu hlásilo ostrý nárast nových prípadov nákazy. V krajine doposiaľ evidujú 233 úmrtí, čo je najviac mimo Číny, a najmenej 5883 infikovaných.Karanténne opatrenia sa dosiaľ týkali len približne 50.000 ľudí v severnom Taliansku, pripomína stanica BBC. Teraz budú podľa Conteho rozšírené o Lombardsko a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso a Benátky.Takéto opatrenia pripomínajú opatrenia prijaté v stredočínskej provincii Chu-pej, ktorej takmer 60 miliónov obyvateľov je v karanténe od konca januára, keď sa čínska vláda usilovala rýchlo zamedziť šíreniu vírusu, ktorý sa po prvý raz objavil v decembri v provinčnej metropole Wu-chan.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúčala Taliansku, aby sa dôrazne zameralo na opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu.V Taliansku medzičasom hlásia nakazených koronavírusom zo všetkých 22 regiónov a prvé úmrtia zaznamenávajú aj na chudobnejšom i zdravotnícky horšie vybavenom juhu krajiny, píše agentúra AFP. Približuje tiež, že Taliansko má podľa údajov Svetovej banky druhé najstaršie obyvateľstvo na svete po Japonsku, pričom starší ľudia sú zjavne viac náchylnejší na závažný priebeh ochorenia Covid-19 spôsobovaného novým koronavírusom.