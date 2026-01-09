< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - K vybraným koncovým odberateľom tepla budú zaradené aj obecné byty, ktorým vzhľadom na charakter bytovej budovy a spôsob dodávky tepla nie je možné doručiť adresnú energopomoc pri dodávke tepla. Vyplýva to z novely nariadenia, ktoré v piatok schválila vláda. Rast nákladov za dodávku tepla tak bude pre tieto byty v tomto roku limitovaný.
Bratislava 9. januára (TASR) - Na základe schválených minimálnych štandardov dištančného poradenstva je v príprave legislatíva, ktorá má upraviť poskytovanie dištančného poradenstva vrátane liniek pomoci pre deti. Vyplýva to z informácie o napĺňaní priorít Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a akčného plánu na roky 2024 - 2025, ktorú vláda v piatok vzala na vedomie. Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Bratislava 9. januára (TASR) - Akčný plán Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR k Národnej stratégii duševného vlastníctva na roky 2026 - 2030 prináša šesť opatrení, ktoré by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto stratégie. Jedným z nich je rozšírenie bezplatného poradenstva pre malé a stredné podniky prostredníctvom neformálnych cielených návštev firiem. Vyplýva to z materiálu, ktorý v piatok schválila vláda.
Bratislava 9. januára (TASR) - Zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v rámci Európskej únie (EÚ) je jedným z cieľov európskej smernice z roku 2024, ktorú má do slovenského právneho poriadku prevziať novela zákona o kolektívnom investovaní. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR schválila v piatok vláda.
