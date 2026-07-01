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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Štát sa zaviaže ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Vyplýva to z dvojice zmlúv, ktoré po stredajšom rokovaní vlády podpísali zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba.
Bratislava 1. júla (TASR) - Jednotlivé obchodné reťazce pristupujú rozdielne k prenášaniu nákladov na spotrebiteľa, pričom niektoré preferujú agresívnejšiu cenovú politiku a iné sa orientujú na vyššiu maržu alebo prémiovejší segment. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 12/2026 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Orgány inšpekcie práce zistili v roku 2025 celkovo 41.338 nedostatkov, čo je o 1638 alebo o 3,8 % menej ako v roku 2024 (42.976). Napriek tomu sa počet aj suma udelených pokút zvýšili na 6,26 milióna eur. Najvyšší počet nedostatkov, viac ako 10.000, zistili inšpektori v oblasti pracovnoprávnych a mzdových predpisov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Rastislav Juhár bol odvolaný z funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým členom Dozornej rady Exportno-importnej banky (Eximbanky) SR sa 1. júla stal Rastislav Chovanec. Na uvoľnenom poste nahradil Jaroslava Rybánskeho, ktorý sa vzdal funkcie. Návrh ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) na vymenovanie člena Dozornej rady Eximbanky v stredu schválila vláda. Zároveň vzala na vedomie vzdanie sa Rybánskeho funkcie člena v uvedenom orgáne.
Bratislava 1. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude národným koordinačným orgánom pre Fond solidarity Európskej únie a nástroj EU Facility na programové obdobie 2028 až 2034. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) získa tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. V roku 2027 by mala na tento účel dostať 1,9 milióna eur a v roku 2028 ďalšie dva milióny eur. Presun finančných prostriedkov z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) v stredu schválila vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko by malo spolu s Alžírskom založiť spoločnú medzivládnu komisiu pre hospodársku spoluprácu. Tá by mala identifikovať oblasti, o ktoré môže byť rozšírená spolupráca, a navrhovať opatrenia a odporúčania na ich realizáciu. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda, pričom najnižšia suma sa týka denných stacionárov a najvyššia špecializovaných zariadení pri ambulantnej forme sociálnej služby.
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na stredajšej schôdzi schválila návrh katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav na rok 2027. Na prerokovanie ho predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na svojej stredajšej schôdzi schválila návrh nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.
Bratislava 1. júla (TASR) - Reformu územného plánovania, účinnú od 1. apríla 2024, po viacerých úpravách od 1. apríla 2025 pre účinnosť nového stavebného zákona čakajú ďalšie zmeny. Návrh novely zákona o územnom plánovaní, ktorý v stredu schválila vláda na návrh Ministerstva dopravy (MD) SR, súvisí so skúsenosťami pri vydávaní záväzných stanovísk. Upravuje aj rozbehnuté procesy územného plánovania. Zmeny by po schválení mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým investičným partnerom v štátom podporovanom nájomnom bývaní bude podielový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management - Fond nájomného bývania. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) s ním podpíše investičnú zmluvu. Návrh na uzavretie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, pričom hlavnou výzvou do budúcna zostáva udržanie tohto štandardu pri dostavbe štvrtého bloku v Mochovciach. Vyplýva to zo správy o 10. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. Zasadnutie sa konalo 13. až 24. apríla vo Viedni.
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva financií (MF) SR na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu a práv z cenných papierov. Uložila ministrovi financií znížiť štátne finančné aktíva do 31. augusta 2026.
Bratislava 1. júla (TASR) - Územie pripravovanej modernizácie železničného traťového úseku Liptovský Hrádok - Paludza (Liptovský Mikuláš) rozšíria pre realizáciu stavebných objektov zabezpečujúcich obslužnosť novej železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. O zmenu osvedčenia strategickej investície na uvedený projekt z tohto dôvodu požiadali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako investor. Návrh v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí, čím otvorí možnosť doplniť ich jednoznačný zákaz do právneho poriadku. Je to jedna z úloh v akčnom pláne, ktorý vychádza z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na roky 2027 až 2029. Plán, ktorý v stredu schválila vláda, obsahuje aj zámer preložiť vybrané zákony do detskej reči alebo vybudovanie domov komplexnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov.
Bratislava 1. júla (TASR) - Jednotlivé obchodné reťazce pristupujú rozdielne k prenášaniu nákladov na spotrebiteľa, pričom niektoré preferujú agresívnejšiu cenovú politiku a iné sa orientujú na vyššiu maržu alebo prémiovejší segment. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 12/2026 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Orgány inšpekcie práce zistili v roku 2025 celkovo 41.338 nedostatkov, čo je o 1638 alebo o 3,8 % menej ako v roku 2024 (42.976). Napriek tomu sa počet aj suma udelených pokút zvýšili na 6,26 milióna eur. Najvyšší počet nedostatkov, viac ako 10.000, zistili inšpektori v oblasti pracovnoprávnych a mzdových predpisov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Rastislav Juhár bol odvolaný z funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým členom Dozornej rady Exportno-importnej banky (Eximbanky) SR sa 1. júla stal Rastislav Chovanec. Na uvoľnenom poste nahradil Jaroslava Rybánskeho, ktorý sa vzdal funkcie. Návrh ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) na vymenovanie člena Dozornej rady Eximbanky v stredu schválila vláda. Zároveň vzala na vedomie vzdanie sa Rybánskeho funkcie člena v uvedenom orgáne.
Bratislava 1. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude národným koordinačným orgánom pre Fond solidarity Európskej únie a nástroj EU Facility na programové obdobie 2028 až 2034. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) získa tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. V roku 2027 by mala na tento účel dostať 1,9 milióna eur a v roku 2028 ďalšie dva milióny eur. Presun finančných prostriedkov z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) v stredu schválila vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko by malo spolu s Alžírskom založiť spoločnú medzivládnu komisiu pre hospodársku spoluprácu. Tá by mala identifikovať oblasti, o ktoré môže byť rozšírená spolupráca, a navrhovať opatrenia a odporúčania na ich realizáciu. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 1. júla (TASR) - Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda, pričom najnižšia suma sa týka denných stacionárov a najvyššia špecializovaných zariadení pri ambulantnej forme sociálnej služby.
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na stredajšej schôdzi schválila návrh katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav na rok 2027. Na prerokovanie ho predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na svojej stredajšej schôdzi schválila návrh nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.
Bratislava 1. júla (TASR) - Reformu územného plánovania, účinnú od 1. apríla 2024, po viacerých úpravách od 1. apríla 2025 pre účinnosť nového stavebného zákona čakajú ďalšie zmeny. Návrh novely zákona o územnom plánovaní, ktorý v stredu schválila vláda na návrh Ministerstva dopravy (MD) SR, súvisí so skúsenosťami pri vydávaní záväzných stanovísk. Upravuje aj rozbehnuté procesy územného plánovania. Zmeny by po schválení mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým investičným partnerom v štátom podporovanom nájomnom bývaní bude podielový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management - Fond nájomného bývania. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) s ním podpíše investičnú zmluvu. Návrh na uzavretie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, pričom hlavnou výzvou do budúcna zostáva udržanie tohto štandardu pri dostavbe štvrtého bloku v Mochovciach. Vyplýva to zo správy o 10. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. Zasadnutie sa konalo 13. až 24. apríla vo Viedni.
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva financií (MF) SR na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu a práv z cenných papierov. Uložila ministrovi financií znížiť štátne finančné aktíva do 31. augusta 2026.
Bratislava 1. júla (TASR) - Územie pripravovanej modernizácie železničného traťového úseku Liptovský Hrádok - Paludza (Liptovský Mikuláš) rozšíria pre realizáciu stavebných objektov zabezpečujúcich obslužnosť novej železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. O zmenu osvedčenia strategickej investície na uvedený projekt z tohto dôvodu požiadali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako investor. Návrh v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí, čím otvorí možnosť doplniť ich jednoznačný zákaz do právneho poriadku. Je to jedna z úloh v akčnom pláne, ktorý vychádza z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na roky 2027 až 2029. Plán, ktorý v stredu schválila vláda, obsahuje aj zámer preložiť vybrané zákony do detskej reči alebo vybudovanie domov komplexnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov.