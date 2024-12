Inflácia a úrokové sadzby centrálnych bánk. Aký bol rok 2024?

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 29. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu zmien v domácej a svetovej inflácii a sadzbách ECB a FED. Priemerná ročná inflácia za rok 2023 vzrástla medziročne o 10,5 %. Jej vývoj v jednotlivých mesiacoch bol turbulentný. Zatiaľ čo v prvých mesiacoch rast cien osciloval okolo úrovne 15 %, počas roka postupne klesal až na decembrových necelých 6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia v eurozóne sa koncom minulého roka zrýchlila. Spotrebiteľské ceny boli v decembri o 2,9 % vyššie ako rok predtým. Oznámil to v stredu štatistický úrad Európskej únie, ktorý potvrdil svoj pôvodný odhad.- Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Rada guvernérov ponechala kľúčovú sadzbu na 22-ročnom maxime 4,5 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na úrovni 4,75 % a pre jednodňové sterilizačné operácie na úrovni 4 %.- Miera inflácie v eurozóne sa na začiatku tohto roka mierne spomalila na 2,8 % %., k čomu do veľkej miery prispel miernejší rast cien potravín. V decembri minulého roka predstavovala medziročná miera inflácie 2,9 %. V medzimesačnom porovnaní zaznamenali spotrebiteľské ceny v eurozóne pokles o 0,4 Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil rýchly odhad. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli v januári 2024 oproti decembru 2023 o 0,7 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,9 %, tempo rastu cien spomaľovalo od marca 2023. Ešte v decembri inflácia dosahovala 5,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok nezmenila nastavenie menovej politiky. Rada guvernérov ponechala kľúčovú sadzbu na 22-ročnom maxime 4,5 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na úrovni 4,75 % a pre jednodňové sterilizačné operácie na úrovni 4 %.- Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli vo februári oproti januáru o 0,5 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,4 %, čo je hlboko pod maximom z prelomu rokov 2022 - 2023, keď sa inflácia držala štyri mesiace nad úrovňou 15 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Medziročný rast inflácie v eurozóne sa vo februári 2024 spomalil na 2,6 % z 2,8 % v januári. Dosiahol tak najmenšie tempo za tri mesiace, ale stále prekračuje cieľ Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s rýchlym odhadom. Americká centrálna banka (Fed) piatykrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Signalizovala však, že do konca roka plánuje viacnásobné zníženie sadzieb. Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023. Inflácia v USA v marci vzrástla viac, ako sa očakávalo, najmä v dôsledku vyšších cien benzínu a bývania. Americký index spotrebiteľských cien (CPI) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 0,4 % po tom, ako sa rovnakým tempom zvýšil vo februári, oznámilo v stredu federálne ministerstvo práce. Za 12 mesiacov do marca sa CPI zvýšil o 3,5 % po náraste o 3,2 % vo februári. To je výrazne nad inflačným cieľom americkej centrálnej banky (Fed) na úrovni 2 %.- Medziročná inflácia sa z februárových 3,4 % znížila v marci na hodnotu 2,3 % a bola tak najnižšia od začiatku leta 2021. Oproti februáru vzrástli spotrebiteľské ceny tovarov a služieb o 0,1 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z 2,6 % vo februári. Stále však prekračuje cieľ Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s predbežným odhadom. Tempo rastu spotrebiteľských cien sa naďalej spomaľuje. V apríli medziročne vzrástli už iba o 2,1 % z marcových 2,3 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2024 inflácia dosiahla hodnotu 2,9 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia v USA sa v apríli spomalila viac, než sa očakávalo, a jadrová inflácia bola najnižšia v tomto roku. Index spotrebiteľských cien medzimesačne stúpol o 0,3 % a medziročne o 3,4 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,4 %, respektíve o 3,4 %. Jadrový index spotrebiteľských cien sa medzimesačne zvýšil o 0,3 % a medziročne o 3,6 %.- Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne zostalo v apríli 2024 nezmenené na marcovej úrovni 2,4 %. Ukázali to v piatok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s rýchlym odhadom. Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku prvýkrát za takmer 5 rokov. Dôvodom je spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien v eurozóne a zlepšenie inflačného výhľadu. Rada guvernérov vo štvrtok rozhodla o znížení kľúčovej sadzby o 25 bázických bodov na 4,25 % z 22-ročného maxima 4,5 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie klesla na 4,50 % a sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie na 3,75 %.- Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji 2024 vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla hodnotu 2,2 %. Tempo zdražovania však stále patrilo k najnižším za posledné tri roky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Inflácia v eurozóne sa minulý mesiac zvýšila v súlade s odhadmi. TASR o tom informuje na základe správy Eurostatu. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien sa v máji zrýchlilo na 2,6 % z aprílových 2,4 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a potvrdil svoj rýchly odhad z konca mája. Inflácia v eurozóne v júni mierne klesla. V medziročnom porovnaní sa znížila na 2,5 % z májovej úrovne 2,6 %. TASR o tom informuje na základe správy štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil v utorok svoj rýchly odhad.- Medziročná inflácia sa od marca pohybuje okolo 2 %. V júni, rovnako ako v apríli, dosiahla 2,1 %, čo bola najnižšia hodnota za posledné tri roky. Medzimesačne, v porovnaní s májom, zostali spotrebiteľské ceny tovarov a služieb na rovnakej úrovni. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Európska centrálna banka (ECB) podľa očakávania na júlovom zasadnutí svoje úrokové sadzby nezmenila po tom, ako ich v júni znížila o 25 bázických bodov, prvýkrát od roku 2016. Rada guvernérov vo štvrtok ponechala kľúčovú sadzbu na úrovni 4,25 %, sadzbu pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 4,50 % a sadzbu pre jednodňové sterilizačné operácie na úrovni 3,75 %.- Inflácia v eurozóne zaznamenala tento mesiac nečakané zrýchlenie a vzdialila sa tak od inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Rast cien služieb sa síce mierne spomalil, aj naďalej však zostáva vysoký. Vyplýva to z rýchleho odhadu Eurostatu. Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v júli 2,6 % oproti júnovej hodnote 2,5 %. Očakávalo sa pritom, že zotrvá na júnovej úrovni.- Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli v priemere o 0,3 %, čo znamená, že rast cien sa po dvoch mesiacoch stability mierne zrýchlil. Medziročne inflácia po predchádzajúcich štyroch mesiacoch pohybu mierne nad 2 % stúpla na hodnotu 2,6 %. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Inflácia na Slovensku v auguste vzrástla na 2,8 % z júlových 2,6 % a priblížila sa tak k najvyšším hodnotám tohto roka. Medziročne boli vyššie ceny vo všetkých 12 odboroch, a to v rozsahu od 0,5 % v odbore dopravy do 10 % v prípade odboru vzdelávanie. Medzimesačne, oproti júlu, sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb zvýšili o 0,2 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Medziročné tempo inflácie v eurozóne sa v auguste spomalilo na 2,2 % z 2,6 % v júli. Priblížilo sa tak cieľu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým je inflácia na úrovni 2 %. Vyplýva to zo zverejnených spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s jeho predchádzajúcim rýchlym odhadom. Americká centrálna banka (Fed) prvýkrát od roku 2020 uvoľnila menovú politiku. Zároveň signalizovala, že bude v uvoľňovaní pokračovať, pričom v tomto roku by mala sadzby znížiť ešte dvakrát a v roku 2025 štyrikrát. Menový výbor (FOMC) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádzala od júla 2023.- Medziročná miera inflácie v eurozóne v septembri 2024 klesla na 1,8 % z 2,2 % v auguste. Dostala sa tak pod cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v septembri medzimesačne vzrástli v priemere o 0,1 %, čo bolo menej ako v predošlých dvoch mesiacoch. Spotrebitelia platili v septembri o 2,6 % vyššie sumy ako pred rokom, inflácia spomalila na úroveň zaznamenanú v júli. Spolu za deväť mesiacov roka 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Americká centrálna banka (Fed) pokračuje v cykle uvoľňovanie menovej politiky. Menový výbor Fedu znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,50 % až 4,75 %, čo bolo súlade s očakávaniami ekonómov.- Inflácia stúpla v októbri na 3,1 % zo septembrových 2,6 %. Nárast cien v medziročnom porovnaní tak dosiahol po januári a februári tretiu najvyššiu tohtoročnú hodnotu. Rast cien v porovnaní so septembrom dosiahol 0,7 %, čo bolo zhodne s januárom najvyššie medzimesačné tempo rastu v tomto roku. Najvýraznejší nárast sa prejavil pri cenách potravín a nealkoholických nápojov, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v októbri 2 %. Štatistický úrad Európskej únie Eurostat v utorok potvrdil svoj predbežný odhad z konca októbra. Oproti vývoju spred roka sa však inflácia v eurozóne spomalila, keď vlani v októbri dosiahla 2,9 %.- Medziročná miera inflácie v eurozóne v novembri 2024 vzrástla na 2,3 % z októbrových 2 %. Vrátila sa tak nad cieľ Európskej centrálnej banky, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.- Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok podľa očakávania opäť znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, už štvrtýkrát v tomto roku. Zároveň si ponechala otvorené dvere pre ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, keďže inflácia sa blíži k jej cieľu a hospodárske oživenie v eurozóne sa spomaľuje. Medziročná inflácia dosiahla v novembri 2024 hodnotu 3,2 %, čo bola tretia najvyššia hodnota od začiatku tohto roku. Rast cien nad úrovňou 3 % sa udržal v tomto roku v januári, februári a v októbri. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v novembri v porovnaní s októbrom vzrástli o 0,2 %, medzimesačný rast cien na sklonku roka tak výrazne spomalil, v októbri dosahoval ešte hodnotu 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.