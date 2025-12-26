< sekcia Ekonomika
Energetika 2025 v SR: Dodávky ropy a plynu i závod v Šuranoch
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu udalostí v slovenskej energetike v roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 26. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v slovenskej energetike v roku 2025:
13. januára - Spotreba zemného plynu sa vlani na Slovensku medziročne zvýšila o 3,79 % na 47,263 terawatthodín (4,332 miliardy metrov kubických). Vyššiu spotrebu zaznamenali výlučne veľkoodberatelia. Domácnosti, inštitúcie a menšie firmy, naopak, vykázali medziročne nižšiu spotrebu. Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP - distribúcia.
20. januára - Slovenská republika vyhrala medzinárodnú arbitráž s americkou spoločnosťou Discovery Global, jediným vlastníkom slovenskej spoločnosti Alpine Oil & Gas. Firma žalovala SR za údajné zmarenie geologického prieskumu a následnej ťažby ropy a zemného plynu na východe Slovenska a žiadala náhradu škody za vyše 133 miliónov USD (129,15 milióna eur). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
5. februára - Slovenské elektrárne (SE) uzavreli novú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur so syndikátom 20 medzinárodných bánk. Informovali o tom v stredu predstavitelia SE s tým, že ide o najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska. Zruší sa vďaka tomu záložné právo na majetok elektrární a ročne by mala spoločnosť ušetriť na úrokoch 70 miliónov eur.
6. februára - Od 1. februára začal Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dovážať na Slovensko ruský plyn prostredníctvom plynovodu TurkStream. Od apríla by sa mali tieto dodávky zdvojnásobiť. Povedal to predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz. Pripomenul, že SPP má s ruským Gazpromom platnú zmluvu a cena za tranzit plynu tejto spoločnosti je výrazne nižšia ako u iných dodávateľov.
17. februára - Na Slovensku vlani stúpol objem vyrobenej elektrickej energie o jedno percento a spotreba elektriny sa zvýšila o 3 %. V minulom roku sa v SR vyrobilo viac ako 30,2 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie, spotreba bola viac ako 27,3 TWh. Vlaňajšie saldo tak bolo na úrovni 2,9 TWh, pričom v roku 2023 predstavoval tento rozdiel 3,4 TWh. Vyplýva to z predbežných údajov zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS).
26. februára - Spoločnosti MOL a Slovnaft podpísali zmluvu o preprave viac ako dvoch miliónov ton ropy so spoločnosťou JANAF, ktorá prevádzkuje chorvátsku časť ropovodu Adria. Je však podľa nich poľutovaniahodné, že sa opäť dohodli len na ročnom kontrakte s výrazne vyššími poplatkami oproti bežným európskym prepravným tarifám.
21. marca - Príprava na spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach sa posunula do ďalšej fázy. Slovenské elektrárne (SE) informovali, že na bloku začali horúcu hydroskúšku. Počas nej vykonajú tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, bezpečnostných systémov, vzduchotechniky, elektročastí a systémov kontroly a riadenia.
31. marca - Slovenský plynárenský priemysel založil dcérsku spoločnosť SPP plus, ktorá má v budúcnosti zabezpečovať nákup a prepravu zemného plynu cez územie Ukrajiny. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz priblížil, že po získaní potrebných povolení by spoločnosť mohla začať s dodávkami plynu na Slovensko na jeseň.
7. mája - Slovensko uznáva strategický cieľ znižovať energetickú závislosť Európskej únie (EÚ) od tretích krajín. Návrh na úplné ukončenie dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie, ktorý predstavila Európska komisia (EK), je však pre SR v súčasnej podobe neakceptovateľný. Takýto krok by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska, vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).
21. mája - Štátna firma SPP musí zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými účastníkmi pôsobiacimi na veľkoobchodnom trhu s plynom uskladnenie plynu v podzemných zásobníkoch na území Slovenskej republiky v objeme 17,754 terawatthodiny (TWh) k 1. novembru. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý schválila vláda.
3. júna - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) oficiálne vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku týkajúcu sa poskytovania komplexnej ekonomicko-finančnej podpory (poradenstva) v súvislosti s prípravou nového jadrového zdroja. Predpokladaná hodnota zákazky je 15 miliónov eur bez DPH.
23. júna - Zástupcovia JAVYS a inovatívnej spoločnosti newcleo podpísali v Jaslovských Bohuniciach zakladateľskú zmluvu podniku s názvom Centrum pre vývoj využitia vyhoreného jadrového paliva (CVP). Ide o ďalší krok smerujúci k budúcej výstavbe štyroch modulárnych reaktorov štvrtej generácie v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň podpísali memorandum o porozumení spoločnosti VUJE a newcleo, ktoré súvisí s rozvojom a dizajnom dátových centier.
1. júla - Spoločnosti ZSE Energia a Východoslovenská energetika (VSE) sa zlúčili pod obchodným menom Energetika Slovensko (E.SK). Značky ZSE a VSE ostávajú zachované.
16. júla - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s plánovanou zmenou pravidiel výpočtu platby za odchýlky na vyrovnávacom trhu s elektrinou, ktorú avizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Takýto zásah je podľa nich nielen právne sporný, ale aj v priamom rozpore s pravidlami EÚ, princípmi hospodárskej súťaže a so stabilným podnikateľským prostredím.
29. júla - Slovenské elektrárne podpísali zmluvu s nadnárodnou firmou Urenco Group na dodávku obohateného uránu. Zmluva zabezpečí dodávky obohateného uránu pre jadrové elektrárne v Bohuniciach a Mochovciach až do polovice 30. rokov.
14. augusta - Koaličná rada sa okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
28. augusta - Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
12. septembra - Slovenské elektrárne uzavreli novú dlhodobú zmluvu s kanadskou spoločnosťou Cameco na dodávku prírodného hexafluoridu uránu (UF6), ktorý bude využitý v jadrových elektrárňach na Slovensku. Dohoda, ktorá zahŕňa dodávky uránu a konverzných služieb, má zabezpečiť zdroj prírodného UF6 na zabezpečenie významnej časti potrieb pre SE až do roku 2036. Elektrárne v Mochovciach a Bohuniciach tak budú mať zabezpečený stabilný a spoľahlivý zdroj paliva už od roku 2028.
24. septembra - Celková spotreba elektriny na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástla o 8,9 % a plynu o 5 %. Naopak, spotreba tepla klesla o 7,6 %. Informoval o tom ÚRSO.
25. septembra - Pološtátny prepravca plynu eustream očakáva po januárovom zastavení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu pokles prepravných výkonov o viac ako dve tretiny približne na päť miliárd kubických metrov (m3). Na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič. V posledných rokoch firma prepravovala okolo 17 miliárd m3, no pred pandémiou ochorenia COVID-19 a pred konfliktom na Ukrajine to bolo v priemere 60 miliárd m3.
28. októbra - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.
30. októbra - Systém, ktorý má slúžiť pri vyplácaní adresnej energopomoci, je už pripravený. Keď budú známe finálne ceny energií od ÚRSO, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predloží na rokovanie vlády SR návrh na vydanie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
14. novembra - Slovenský plynárenský priemysel ako najväčší dodávateľ plynu na Slovensku má v zásobníkoch dostatok plynu na zabezpečenie potrieb svojich zákazníkov. Pre domácnosti aj priemyselné podniky má SPP nachystaných 17,8 terawatthodiny plynu, čo je tretina celoročnej spotreby. Zároveň má podnik podpísané zmluvy od alternatívnych dodávateľov, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
20. novembra - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorou zvyšuje cenu silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov, teda aj domácnosti. Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura/MWh. Zároveň zvýšil aj koeficient zmeny ceny elektriny na rok 2026, ktorý vstupuje do výpočtu ceny, na 1,429719.
24. novembra - Slovenské elektrárne vstúpili na európsky trh zelených dlhopisov. Prvá verejne obchodovateľná medzinárodná emisia sedemročných dlhopisov v objeme 750 miliónov eur vzbudila záujem investorov, keď dopyt prekročil 4,8 miliardy eur. Ročný úrok dosiahol 3,875 %.
3. decembra - Adresná energopomoc bude v roku 2026 poskytovaná podľa tzv. bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota, do ktorej sa bude poskytovať pomoc, bude 1930 eur na kalendárny mesiac. Pri výpočte bonity sa celkové príjmy domácnosti prepočítajú na upravený počet jej členov, vrátane detí. Vyplýva to z nariadenia, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci a ktoré schválil vládny kabinet.
4. decembra - Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne v priemere o 2,78 %. Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu. Uviedol to predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
5. decembra - Skupina ZSE sa dohodla s Európskou investičnou bankou (EIB) na úvere vo výške 350 miliónov eur. Financie majú pomôcť pri modernizácii vzdušných a podzemných vedení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, modernizácii transformátorov a rozvodní, zavádzaní inteligentných technológií, ako aj pri automatizácii sústavy.
JANUÁR
13. januára - Spotreba zemného plynu sa vlani na Slovensku medziročne zvýšila o 3,79 % na 47,263 terawatthodín (4,332 miliardy metrov kubických). Vyššiu spotrebu zaznamenali výlučne veľkoodberatelia. Domácnosti, inštitúcie a menšie firmy, naopak, vykázali medziročne nižšiu spotrebu. Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP - distribúcia.
20. januára - Slovenská republika vyhrala medzinárodnú arbitráž s americkou spoločnosťou Discovery Global, jediným vlastníkom slovenskej spoločnosti Alpine Oil & Gas. Firma žalovala SR za údajné zmarenie geologického prieskumu a následnej ťažby ropy a zemného plynu na východe Slovenska a žiadala náhradu škody za vyše 133 miliónov USD (129,15 milióna eur). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
FEBRUÁR
5. februára - Slovenské elektrárne (SE) uzavreli novú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur so syndikátom 20 medzinárodných bánk. Informovali o tom v stredu predstavitelia SE s tým, že ide o najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska. Zruší sa vďaka tomu záložné právo na majetok elektrární a ročne by mala spoločnosť ušetriť na úrokoch 70 miliónov eur.
6. februára - Od 1. februára začal Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dovážať na Slovensko ruský plyn prostredníctvom plynovodu TurkStream. Od apríla by sa mali tieto dodávky zdvojnásobiť. Povedal to predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz. Pripomenul, že SPP má s ruským Gazpromom platnú zmluvu a cena za tranzit plynu tejto spoločnosti je výrazne nižšia ako u iných dodávateľov.
17. februára - Na Slovensku vlani stúpol objem vyrobenej elektrickej energie o jedno percento a spotreba elektriny sa zvýšila o 3 %. V minulom roku sa v SR vyrobilo viac ako 30,2 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie, spotreba bola viac ako 27,3 TWh. Vlaňajšie saldo tak bolo na úrovni 2,9 TWh, pričom v roku 2023 predstavoval tento rozdiel 3,4 TWh. Vyplýva to z predbežných údajov zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS).
26. februára - Spoločnosti MOL a Slovnaft podpísali zmluvu o preprave viac ako dvoch miliónov ton ropy so spoločnosťou JANAF, ktorá prevádzkuje chorvátsku časť ropovodu Adria. Je však podľa nich poľutovaniahodné, že sa opäť dohodli len na ročnom kontrakte s výrazne vyššími poplatkami oproti bežným európskym prepravným tarifám.
MAREC
21. marca - Príprava na spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach sa posunula do ďalšej fázy. Slovenské elektrárne (SE) informovali, že na bloku začali horúcu hydroskúšku. Počas nej vykonajú tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, bezpečnostných systémov, vzduchotechniky, elektročastí a systémov kontroly a riadenia.
31. marca - Slovenský plynárenský priemysel založil dcérsku spoločnosť SPP plus, ktorá má v budúcnosti zabezpečovať nákup a prepravu zemného plynu cez územie Ukrajiny. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz priblížil, že po získaní potrebných povolení by spoločnosť mohla začať s dodávkami plynu na Slovensko na jeseň.
MÁJ
7. mája - Slovensko uznáva strategický cieľ znižovať energetickú závislosť Európskej únie (EÚ) od tretích krajín. Návrh na úplné ukončenie dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie, ktorý predstavila Európska komisia (EK), je však pre SR v súčasnej podobe neakceptovateľný. Takýto krok by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska, vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).
21. mája - Štátna firma SPP musí zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými účastníkmi pôsobiacimi na veľkoobchodnom trhu s plynom uskladnenie plynu v podzemných zásobníkoch na území Slovenskej republiky v objeme 17,754 terawatthodiny (TWh) k 1. novembru. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý schválila vláda.
JÚN
3. júna - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) oficiálne vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku týkajúcu sa poskytovania komplexnej ekonomicko-finančnej podpory (poradenstva) v súvislosti s prípravou nového jadrového zdroja. Predpokladaná hodnota zákazky je 15 miliónov eur bez DPH.
23. júna - Zástupcovia JAVYS a inovatívnej spoločnosti newcleo podpísali v Jaslovských Bohuniciach zakladateľskú zmluvu podniku s názvom Centrum pre vývoj využitia vyhoreného jadrového paliva (CVP). Ide o ďalší krok smerujúci k budúcej výstavbe štyroch modulárnych reaktorov štvrtej generácie v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň podpísali memorandum o porozumení spoločnosti VUJE a newcleo, ktoré súvisí s rozvojom a dizajnom dátových centier.
JÚL
1. júla - Spoločnosti ZSE Energia a Východoslovenská energetika (VSE) sa zlúčili pod obchodným menom Energetika Slovensko (E.SK). Značky ZSE a VSE ostávajú zachované.
16. júla - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s plánovanou zmenou pravidiel výpočtu platby za odchýlky na vyrovnávacom trhu s elektrinou, ktorú avizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Takýto zásah je podľa nich nielen právne sporný, ale aj v priamom rozpore s pravidlami EÚ, princípmi hospodárskej súťaže a so stabilným podnikateľským prostredím.
29. júla - Slovenské elektrárne podpísali zmluvu s nadnárodnou firmou Urenco Group na dodávku obohateného uránu. Zmluva zabezpečí dodávky obohateného uránu pre jadrové elektrárne v Bohuniciach a Mochovciach až do polovice 30. rokov.
AUGUST
14. augusta - Koaličná rada sa okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
28. augusta - Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
SEPTEMBER
12. septembra - Slovenské elektrárne uzavreli novú dlhodobú zmluvu s kanadskou spoločnosťou Cameco na dodávku prírodného hexafluoridu uránu (UF6), ktorý bude využitý v jadrových elektrárňach na Slovensku. Dohoda, ktorá zahŕňa dodávky uránu a konverzných služieb, má zabezpečiť zdroj prírodného UF6 na zabezpečenie významnej časti potrieb pre SE až do roku 2036. Elektrárne v Mochovciach a Bohuniciach tak budú mať zabezpečený stabilný a spoľahlivý zdroj paliva už od roku 2028.
24. septembra - Celková spotreba elektriny na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástla o 8,9 % a plynu o 5 %. Naopak, spotreba tepla klesla o 7,6 %. Informoval o tom ÚRSO.
25. septembra - Pološtátny prepravca plynu eustream očakáva po januárovom zastavení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu pokles prepravných výkonov o viac ako dve tretiny približne na päť miliárd kubických metrov (m3). Na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič. V posledných rokoch firma prepravovala okolo 17 miliárd m3, no pred pandémiou ochorenia COVID-19 a pred konfliktom na Ukrajine to bolo v priemere 60 miliárd m3.
OKTÓBER
28. októbra - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.
30. októbra - Systém, ktorý má slúžiť pri vyplácaní adresnej energopomoci, je už pripravený. Keď budú známe finálne ceny energií od ÚRSO, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predloží na rokovanie vlády SR návrh na vydanie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
NOVEMBER
14. novembra - Slovenský plynárenský priemysel ako najväčší dodávateľ plynu na Slovensku má v zásobníkoch dostatok plynu na zabezpečenie potrieb svojich zákazníkov. Pre domácnosti aj priemyselné podniky má SPP nachystaných 17,8 terawatthodiny plynu, čo je tretina celoročnej spotreby. Zároveň má podnik podpísané zmluvy od alternatívnych dodávateľov, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
20. novembra - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorou zvyšuje cenu silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov, teda aj domácnosti. Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura/MWh. Zároveň zvýšil aj koeficient zmeny ceny elektriny na rok 2026, ktorý vstupuje do výpočtu ceny, na 1,429719.
24. novembra - Slovenské elektrárne vstúpili na európsky trh zelených dlhopisov. Prvá verejne obchodovateľná medzinárodná emisia sedemročných dlhopisov v objeme 750 miliónov eur vzbudila záujem investorov, keď dopyt prekročil 4,8 miliardy eur. Ročný úrok dosiahol 3,875 %.
DECEMBER
3. decembra - Adresná energopomoc bude v roku 2026 poskytovaná podľa tzv. bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota, do ktorej sa bude poskytovať pomoc, bude 1930 eur na kalendárny mesiac. Pri výpočte bonity sa celkové príjmy domácnosti prepočítajú na upravený počet jej členov, vrátane detí. Vyplýva to z nariadenia, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci a ktoré schválil vládny kabinet.
4. decembra - Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne v priemere o 2,78 %. Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu. Uviedol to predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
5. decembra - Skupina ZSE sa dohodla s Európskou investičnou bankou (EIB) na úvere vo výške 350 miliónov eur. Financie majú pomôcť pri modernizácii vzdušných a podzemných vedení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, modernizácii transformátorov a rozvodní, zavádzaní inteligentných technológií, ako aj pri automatizácii sústavy.