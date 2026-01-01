< sekcia Zahraničie
DECEMBER V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
4. decembra - Rakúska ekonomika expandovala v 3. kvartáli prudšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra 2025 medzikvartálne vzrástol o 0,4 % po stagnácii v predchádzajúcom štvrťroku, uviedol rakúsky štatistický úrad.
11. decembra - Rakúsky parlament schválil návrh zákona o zákaze nosenia šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov, a to s účinnosťou od školského roka 2026/27. Návrh podporili poslanci Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), sociálni demokrati (SPÖ), strana NEOS a Rakúska strana slobody (FPÖ). Opoziční Zelení hlasovali proti, pretože legislatíva je podľa nich protiústavná. Vláda zákaz navrhla s odôvodnením, že má "chrániť mladistvé dievčatá pred útlakom“. Podľa návrhu majú byť zakázané všetky formy moslimských šatiek zahaľujúcich tvár vrátane hidžábov a buriek.
12. decembra - Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna 2026. Oznámil to rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Na tlačovej konferencii oznámil novú organizáciu správy hraníc, ktorá sa namiesto statických kontrol na priechodoch v budúcnosti zameria na pohraničné oblasti. Dôvodom sú klesajúce počty osôb zadržaných priamo na hraniciach. Kontroly sa prispôsobia novej situácii aj v prípade zmienených štyroch krajinách vrátane Slovenska. „Aj tu budeme v budúcnosti vykonávať menej kontrol na hranici, ale viac v pohraničnej oblasti,“ povedal Karner.
13. decembra - Mliekarenský priemysel v Rakúsku tvrdo zasiahol nečakane rýchly pokles cien masla. Zástupcovia odvetvia sa sťažujú, že maslo, ktoré supermarkety ponúkajú pod svojimi privátnymi značkami, počas niekoľkých mesiacov zlacnelo takmer o polovicu. Rakúska poľnohospodárska komora spomenula ako príklad diskontný reťazec, ktorý od 11. decembra ponúka 250-gramové balenie domáceho masla za 1,29 eura. Pekárne a výrobcovia potravín sú s nižšími cenami masla pred Vianocami spokojní.
14. decembra - Rakúska vláda si predsavzala ušetriť do roku 2030 vo verejnej správe celkovo 540 miliónov eur, pričom 20 % z tejto sumy by malo smerovať do digitalizácie. Počet zamestnancov vo všeobecnej verejnej správe by sa mal v roku 2029 znížiť o približne 6 %, najmä prostredníctvom neobsadzovania pozícií uvoľnených po odchodoch do dôchodku. Celkovo by tak malo zaniknúť približne 2600 pracovných miest na úplný úväzok.
16. decembra - Rakúska vláda plánuje vytvoriť stimuly pre pracujúcich dôchodcov. Pôvodne sa počítalo so zavedením plošnej dane vo výške 25 % na dodatočné príjmy seniorov už od januára, no nahradiť by ho mala fixná nezdaniteľná suma.
22. decembra - Pobočku banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf (okres Neusiedl am See) v blízkosti slovenských hraníc vylúpili na pravé poludnie. Neznámy muž sa vyhrážal zamestnancom zbraňou a požadoval od nich hotovosť, druhá osoba na neho čakala v aute a obaja následne utiekli. Rakúska polícia počas okamžitého pátrania po páchateľoch na niekoľko hodín obsadila hraničné prechody so Slovenskom a Maďarskom.
29. decembra - Ceny energií pre domácnosti v Rakúsku v novembri medziročne výrazne vzrástli, a to celkovo o 10,9 %. Medzimesačne podľa údajov Rakúskej energetickej agentúry stúpli o 1,5. Ceny energií celkovo nahor opäť posunula najmä elektrina, ktorá v novembri medziročne zdražela o 41,4 %.
31. decembra - Rakúska polícia počas razií zaistila približne 15.000 kusov nebezpečnej pyrotechniky v niekoľkých spolkových krajinách. Úrady vykonali domové prehliadky na základe prijatých tipov. Medzi zaistenými predmetmi sú trasovacie náboje a ohňostrojové „bomby“, ozrejmilo v stredu ministerstvo vnútra s tým, že ich celková hmotnosť dosahovala 380 kilogramov. Ministerstvo vnútra uviedlo, že tieto predmety by mohli byť potenciálne zneužívané na útoky ohrozujúce ústavu. V krajine hrozia osobám, u ktorých sa nájdu takéto nezákonne predmety, vysoké pokuty.
