JÚN V MAĎARSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava/Budapešť 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom. Namiesto Ukrajiny sa kľúčovým energetickým partnerom Maďarska stalo Bulharsko, konštatoval to minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom bulharskej diplomacie Georgom Georgievom. Maďarský minister zdôraznil, že zatiaľ čo Ukrajina bráni toku energetických nosičov, Bulharsko koná ako spoľahlivá a predvídateľná tranzitná krajina, čím zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní energetickej bezpečnosti krajiny. V parlamentných voľbách v roku 2026 by nemal ani jeden ľavicový volič „zostať doma“. Vyhlásila to nová predsedníčka maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Klára Dobrevová, ktorá zdôraznila, že stále zostáva ľavicovou političkou. Bývalý predseda vlády a predseda DK Ferenc Gyurcsány 8. mája odstúpil zo všetkých verejných funkcií, odišiel do dôchodku a jeho manželka Dobrevová oznámila, že sa rozvádzajú.- Maďarskí policajti zachránili život slovenskému vodičovi, ktorý v meste Sárbogárd sto kilometrov južne od Budapešti havaroval po tom, čo mu prišlo zle. Auto so slovenským evidenčným číslom prešlo do protismeru, zišlo z cesty a narazilo do plota. Vodič bol v bezvedomí. Nehodu si všimol vyšetrovateľ nehôd z dopravného inšpektorátu policajného riaditeľstva v Sárbogárde, nachádzajúceho sa vo vedľajšej ulici. Okamžite začal s oživovaním. V priebehu niekoľkých minút pribehli na miesto jeho kolegovia, z neďalekej nemocnice si policajti zaobstarali defibrilátor a pokračovali v oživovaní. Napokon sa im to spolu s privolaným lekárom podarilo. Záchranári muža previezli do nemocnice už v stabilizovanom stave.- Bývalého maďarského ministra zahraničných vecí Gézu Jeszenszkého, ktorého 2. júna v Budapešti napadol kladivom muž, museli znova hospitalizovať. Prišlo mu zle po online prednáške a sanitka ho previezla do vojenskej nemocnice Honvédkorház. Exminister na neurologickom oddelení podstúpil vyšetrenia počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie. Z nich vyplynulo, že v mieste chirurgického zákroku sa vyskytli komplikácie. Podľa lekárov rana na hlave mohla byť infikovaná špinavým kladivom útočníka. Prieskumy verejnej mienky nehovoria pravdu, keď prezentujú výrazný náskok mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) pred blokom vládnych strán Fidesz-KDNP. Vládne strany sú v oveľa silnejšej pozícii, vyhlásil predseda maďarskej vlády a Fideszu Viktor Orbán.- Maďarsko podáva žalobu na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v prípade verdiktu uložiť krajine pokutu jeden milión eur denne za nedodržiavanie azylových pravidiel.- Na palube lietadla spoločnosti Pegasus Airlines smerujúcom z Berlína do Istanbulu vypukol v utorok popoludní požiar. Aj keď sa posádke Airbusu A321neo podarilo plamene uhasiť, piloti sa rozhodli núdzovo pristáť v Budapešti. Na palube lietadla bolo 238 ľudí, incident si nevyžiadal žiadne zranenia.- Vláda zriaďuje úrad pre umelú inteligenciu. Príslušný návrh zákona je zaradený v legislatívnom pláne jesenného zasadnutia parlamentu. Návrh zákona, ktorý implementuje nariadenie Európskej únie o umelej inteligencii, by mohol byť predložený parlamentu v septembri a podľa aktuálneho harmonogramu by sa o ňom mohlo hlasovať v novembri.- Maďarský najvyšší súd (Kúria) dal za pravdu Budapeštianskemu riaditeľstvu polície (BRFK), ktoré vydalo rozhodnutie zakazujúce konanie pochodu Budapest Pride. Podľa verdiktu Kúrie polícia prijala rozhodnutie s ohľadom na predchádzajúce usmernenia a nedopustila sa porušenia zákona. Viktor Orbán odkázal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, aby Brusel nezasahoval do trestnoprávnych záležitostí členskej krajiny. Premiér tak reagoval na jej výzvu adresovanú maďarským úradom, aby zrušili zákaz pochodu Budapest Pride.- V Budapešti sa uskutočnil zakázaný pochod Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+. Organizátori odhadli, že sa na ňom zúčastnilo až 200.000 ľudí. Podujatie sa zaobišlo bez vážnejších incidentov. Davy mávajúce dúhovými vlajkami a transparentmi kritizujúcimi maďarského premiéra Orbána zaplnili popoludní Deákovo námestie neďaleko Budapeštianskej radnice. Protestujúci pokračovali cez Alžbetin most až do budínskej časti maďarskej metropoly. Podľa pôvodných plánov mali účastníci prejsť cez Most slobody. Polícia im to však neumožnila, keďže most zablokovalo krajne pravicové Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré označilo pochod za „propagandistický“.- Na pochode sa zišli ľudia z približne tridsiatich krajín vrátane niekoľkých diplomatov a okolo 70 europoslancov. Počas podujatia vystúpili viaceré osobnosti vrátane opozičného starostu Budapešti Gergelyho Karácsonya. Maďarský premiér v sobotu nazval pochod Budapest Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+ „odpudivým a hanebným“ a Európsku úniu (EÚ) obvinil z riadenia opozičných politikov s cieľom zorganizovať podujatie, ktoré sa zmenilo na protivládny protest. Pochod v Budapešti prerástol do jedného z najväčších prejavov odporu voči Orbánovej vláde.