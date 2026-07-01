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JÚN V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. júna - Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Magyar nositeľ nádeje. Po rokovaní s maďarským premiérom v Berlíne to na spoločnej tlačovej konferencii povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Zároveň zdôraznil, že Magyar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu. Podľa neho je volebné víťazstvo Magyara inšpirácia pre celú Európu, pretože dokázal, že „kyvadlo sa nehojdá len jedným smerom“.
4. júna - V Hamburgu vydražili za 60.000 eur schátranú námornú platformu z čias studenej vojny pri ostrove Rujana. V 50. rokoch ju vybudovala východonemecká Národná ľudová armáda. Do dražby sa prihlásilo 20 záujemcov, hoci plošina Ostervilm v Baltskom mori je v havarijnom stave. Vyvolávacia cena bola 39.000 eur a víťazným uchádzačom sa stala rakúska spoločnosť pre výstavbu modulárnych domov McCube.
6. júna — Nespokojnosť verejnosti s pôsobením nemeckého kancelára Friedricha Merza dosiahla historické maximum. S jeho prácou nie je spokojných 77 percent občanov, čo je o šesť percentuálnych bodov viac v porovnaní s koncom apríla.
9. júna - Nemecká vláda oznámila, že plánuje zriadiť inštitút pre bezpečnosť v oblasti umelej inteligencie, ktorý bude analyzovať výkon a riziká modelov AI.
- Nemecko sa prvýkrát od konca roka 2023 opäť stalo čistým vývozcom elektrickej energie. V prvom štvrťroku klesol dovoz elektriny o 15,5 %, zatiaľ čo vývoz vzrástol o vyše 20 %. Celkovo tak vznikol prebytok v objeme 3,1 miliardy kilowatthodín (kWh).
11. júna - Akcie nemeckej módnej spoločnosti Hugo Boss vzrástli o približne 7 % po tom, ako britská skupina Frasers predložila ponuku na jej prevzatie za 1,98 miliardy eur. Firma je už teraz najväčší akcionár spoločnosti s podielom nad 26 %.
14. júna - V Nemecku je čoraz náročnejšie udržať úroveň darovania krvi, keďže staršie generácie nahrádza čoraz menej mladých darcov, uviedol Nemecký Červený kríž. Táto výzva je čiastočne spôsobená demografickými zmenami, keďže generácia „Baby boomers“ (ľudia narodení v rokoch 1946 - 1964) historicky tvorila veľký podiel darcov krvi a mnohí z nich darovali krv pravidelne.
15. júna - Vzhľadom na starnutie obyvateľstva bude Nemecku v roku 2036 chýbať približne 4,3 milióna ľudí v produktívnom veku. Vyplýva to z novej štúdie Nemeckého ekonomického inštitútu. Nemecko zároveň čelí aj klesajúcemu záujmu zo strany zahraničných pracovníkov.
16. júna - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zvýšila svoj náskok pred konzervatívnou úniou CDU/CSU kancelára Friedricha Merza na rekordných deväť percentuálnych bodov, vyplýva z najnovšieho prieskumu inštitútu YouGov. AfD má odporu 29 percent opýtaných, o jeden percentuálny bod viac než minulý mesiac. Merzovi konzervatívci zaregistrovali 20 percentami najhorší zisk od septembra 2021.
19. júna - Cigarety by v Nemecku mohli výrazne zdražieť, keďže ministerstvo financií plánuje postupné zvyšovanie daní z tabaku. Podľa návrhu zákona by sa priemerná cena krabičky 20 cigariet mohla do roku 2030 zvýšiť zo zhruba 8,80 eura na približne 11,40 eura.
21. júna - Nemecký minister obrany Boris Pistorius obvinil z uzavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyzval zároveň na opätovné otvorenie tejto dôležitej námornej trasy s tým, že "zátku do hrdla Hormuzského prielivu v konečnom dôsledku vtlačil Donald Trump, nie my, ale my máme záujem znovu ju vytiahnuť“. Berlín sa opakovane dištancoval od Trumpových operácií proti Iránu, hoci nemeckí predstavitelia priamo nepripísali Spojeným štátom zodpovednosť za konflikt.
26. júna - Súd v Nemecku odsúdil na doživotné väzenie muža, ktorý na vianočných trhoch v meste Magdeburg v roku 2024 vrážal autom do ľudí, pričom zabil šesť osôb a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia a psychickú traumu. Činy, ktorých sa dopustil 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin pôvodom zo Saudskej Arábie, boli podľa súdu v Magdeburgu „mimoriadne závažné“. Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a deväťročného chlapca.
28. júna - Nemecko tretí deň po sebe zaznamenalo teplotný rekord. V spolkovej krajine Brandenbursko na východe krajiny namerali 41,7 stupňa Celzia. Rekordne vysokú teplotu zaznamenala stanica v obci Coschen na nemecko-poľskej hranici, približne 130 kilometrov od Berlína. Padol tak predchádzajúci rekord zo soboty z obce Drewitz v Sársku-Anhaltsku, kde sa teplota vyšplhala na 41,5 stupňa Celzia.
29. júna - Najmenej šesť mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadala streľba v centre mesta Stade v severnom Nemecku neďaleko Hamburgu. Polícia zatkla dvoch ľudí, vrátane pravdepodobného strelca. K streľbe došlo okolo poludnia v zariadení pre mládež v centre mesta. Na rovnakej ulici sa nachádza aj azylový dom pre tehotné ženy a mladé matky.
30. júna - Počet extrémistov v Nemecku stúpa, uviedol vo svojej výročnej správe Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV). Tento nárast pripisuje predovšetkým rastúcemu počtu členov pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Nemecká kontrarozviedka BfV vo svojej správe odhadla, že vlani patrilo do kategórie potenciálnych pravicových extrémistov 58.700 ľudí, čo je o 8450 viac ako v predchádzajúcom roku.
2. júna - Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Magyar nositeľ nádeje. Po rokovaní s maďarským premiérom v Berlíne to na spoločnej tlačovej konferencii povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Zároveň zdôraznil, že Magyar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu. Podľa neho je volebné víťazstvo Magyara inšpirácia pre celú Európu, pretože dokázal, že „kyvadlo sa nehojdá len jedným smerom“.
4. júna - V Hamburgu vydražili za 60.000 eur schátranú námornú platformu z čias studenej vojny pri ostrove Rujana. V 50. rokoch ju vybudovala východonemecká Národná ľudová armáda. Do dražby sa prihlásilo 20 záujemcov, hoci plošina Ostervilm v Baltskom mori je v havarijnom stave. Vyvolávacia cena bola 39.000 eur a víťazným uchádzačom sa stala rakúska spoločnosť pre výstavbu modulárnych domov McCube.
6. júna — Nespokojnosť verejnosti s pôsobením nemeckého kancelára Friedricha Merza dosiahla historické maximum. S jeho prácou nie je spokojných 77 percent občanov, čo je o šesť percentuálnych bodov viac v porovnaní s koncom apríla.
9. júna - Nemecká vláda oznámila, že plánuje zriadiť inštitút pre bezpečnosť v oblasti umelej inteligencie, ktorý bude analyzovať výkon a riziká modelov AI.
- Nemecko sa prvýkrát od konca roka 2023 opäť stalo čistým vývozcom elektrickej energie. V prvom štvrťroku klesol dovoz elektriny o 15,5 %, zatiaľ čo vývoz vzrástol o vyše 20 %. Celkovo tak vznikol prebytok v objeme 3,1 miliardy kilowatthodín (kWh).
11. júna - Akcie nemeckej módnej spoločnosti Hugo Boss vzrástli o približne 7 % po tom, ako britská skupina Frasers predložila ponuku na jej prevzatie za 1,98 miliardy eur. Firma je už teraz najväčší akcionár spoločnosti s podielom nad 26 %.
14. júna - V Nemecku je čoraz náročnejšie udržať úroveň darovania krvi, keďže staršie generácie nahrádza čoraz menej mladých darcov, uviedol Nemecký Červený kríž. Táto výzva je čiastočne spôsobená demografickými zmenami, keďže generácia „Baby boomers“ (ľudia narodení v rokoch 1946 - 1964) historicky tvorila veľký podiel darcov krvi a mnohí z nich darovali krv pravidelne.
15. júna - Vzhľadom na starnutie obyvateľstva bude Nemecku v roku 2036 chýbať približne 4,3 milióna ľudí v produktívnom veku. Vyplýva to z novej štúdie Nemeckého ekonomického inštitútu. Nemecko zároveň čelí aj klesajúcemu záujmu zo strany zahraničných pracovníkov.
16. júna - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zvýšila svoj náskok pred konzervatívnou úniou CDU/CSU kancelára Friedricha Merza na rekordných deväť percentuálnych bodov, vyplýva z najnovšieho prieskumu inštitútu YouGov. AfD má odporu 29 percent opýtaných, o jeden percentuálny bod viac než minulý mesiac. Merzovi konzervatívci zaregistrovali 20 percentami najhorší zisk od septembra 2021.
19. júna - Cigarety by v Nemecku mohli výrazne zdražieť, keďže ministerstvo financií plánuje postupné zvyšovanie daní z tabaku. Podľa návrhu zákona by sa priemerná cena krabičky 20 cigariet mohla do roku 2030 zvýšiť zo zhruba 8,80 eura na približne 11,40 eura.
21. júna - Nemecký minister obrany Boris Pistorius obvinil z uzavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyzval zároveň na opätovné otvorenie tejto dôležitej námornej trasy s tým, že "zátku do hrdla Hormuzského prielivu v konečnom dôsledku vtlačil Donald Trump, nie my, ale my máme záujem znovu ju vytiahnuť“. Berlín sa opakovane dištancoval od Trumpových operácií proti Iránu, hoci nemeckí predstavitelia priamo nepripísali Spojeným štátom zodpovednosť za konflikt.
26. júna - Súd v Nemecku odsúdil na doživotné väzenie muža, ktorý na vianočných trhoch v meste Magdeburg v roku 2024 vrážal autom do ľudí, pričom zabil šesť osôb a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia a psychickú traumu. Činy, ktorých sa dopustil 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin pôvodom zo Saudskej Arábie, boli podľa súdu v Magdeburgu „mimoriadne závažné“. Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a deväťročného chlapca.
28. júna - Nemecko tretí deň po sebe zaznamenalo teplotný rekord. V spolkovej krajine Brandenbursko na východe krajiny namerali 41,7 stupňa Celzia. Rekordne vysokú teplotu zaznamenala stanica v obci Coschen na nemecko-poľskej hranici, približne 130 kilometrov od Berlína. Padol tak predchádzajúci rekord zo soboty z obce Drewitz v Sársku-Anhaltsku, kde sa teplota vyšplhala na 41,5 stupňa Celzia.
29. júna - Najmenej šesť mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadala streľba v centre mesta Stade v severnom Nemecku neďaleko Hamburgu. Polícia zatkla dvoch ľudí, vrátane pravdepodobného strelca. K streľbe došlo okolo poludnia v zariadení pre mládež v centre mesta. Na rovnakej ulici sa nachádza aj azylový dom pre tehotné ženy a mladé matky.
30. júna - Počet extrémistov v Nemecku stúpa, uviedol vo svojej výročnej správe Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV). Tento nárast pripisuje predovšetkým rastúcemu počtu členov pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Nemecká kontrarozviedka BfV vo svojej správe odhadla, že vlani patrilo do kategórie potenciálnych pravicových extrémistov 58.700 ľudí, čo je o 8450 viac ako v predchádzajúcom roku.