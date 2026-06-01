MÁJ V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Bratislava/Varšava 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
4. mája - Výdavky spojené s prvým svätým prijímaním v Poľsku dosahujú ročne viac ako päť miliárd zlotých (približne 1,17 miliardy eur). Tržby niektorých obchodníkov v májovom období dosahujú tri štvrtiny ich úrovne pred Vianocami.
6. mája - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že mladí ľudia zo západnej Európy sa budú chcieť sťahovať do Poľska a ďalších krajín strednej Európy pre vyššiu bezpečnosť, kvalitu života a zachovanie kultúrnej súdržnosti. Uviedol to na bezpečnostnom fóre Defence 24 days vo Varšave, kde diskutoval s ministrami obrany Slovenska, Lotyšska a Estónska.
8. mája - Poľský Najvyšší správny súd rozhodol v prospech troch párov rovnakého pohlavia, ktoré žiadali o zápis manželstva uzavretého v zahraničí do poľských matrík. Ide o páry, ktoré žijú v Poľsku a do zahraničia vycestovali len uzavrieť manželstvo. Súd posudzoval prípady párov, ktoré uzavreli manželstvo v Nemecku a Portugalsku, pričom trvalo žijú v Poľsku.
- Poľsko ako prvá členská krajina EÚ podpísalo s Európskou komisiou dohodu o zapojení do nástroja SAFE, na základe ktorého môže získať 43,7 miliardy eur vo forme nízkoúročných pôžičiek na modernizáciu armády. Premiér Donald Tusk poukázal na to, že k podpisu obranného balíka dochádza deň pred vojenskou prehliadkou v Moskve.
11. mája - Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro potvrdil, že sa nachádza v Spojených štátoch. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Wieslawa Szczepaňského sa ho Poľsko pokúsi dostať naspäť ešte pred voľbami v roku 2027. Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií.
18. mája - Poľská vláda má od Spojených štátov uistenie, že americká vojenská prítomnosť v krajine sa nezníži. Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki po správach o pozastavení plánovanej rotácie vojakov USA.
19. mája - Premiér Tusk označil rozhodnutie amerických orgánov udeliť povolenie na vstup do USA stíhanému exministrovi Zbigniewovi Ziobrovi za poburujúce. Verí však, že politika sa podarí vydať do Poľska. Uviedol, že požiadal ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského a ministra spravodlivosti Waldemara Žureka, aby partnerom v Spojených štátoch poskytli úplné informácie o obvineniach voči politikovi.
20. mája - Donald Tusk vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko chcú obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) a posilniť význam strednej Európy v Európskej únii. Povedal to po stretnutí s maďarským premiérom Péterom Magyarom. „Dlhé, dlhé roky čakáme na ten moment, aby sme si znovu spolu s Maďarom, Slovákom a Čechom sadli za jeden stôl a rozprávali sa o tom, čo môžeme spolu urobiť pre naše národy a pre Európu,“ povedal poľský premiér. Tusk uviedol, že krajiny V4 by mali opäť koordinovať svoje postoje v otázkach migrácie, geopolitiky či energetickej bezpečnosti.
21. mája - Poľsko odsudzuje postup izraelských úradov voči zadržaným aktivistom flotily Global Sumud Flotilla smerujúcej do Gazy. Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski uviedol, že nariadil predvolať chargé d’affaires Izraela vo Varšave, aby mu poľská strana odovzdala protest proti správaniu izraelských predstaviteľov a požiadala o ospravedlnenie za konanie člena izraelskej vlády.
- Minister vnútra Marcin Kierwiňski oznámil, že izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir dostal päťročný zákaz vstupu do Poľska. „Zlé zaobchádzanie s poľskými občanmi sa vždy stretne s reakciou. Bez ohľadu na to, kto sa takéhoto správania dopúšťa,“ uviedol.
22. mája - Poľskí predstavitelia privítali oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyslaní ďalších 5000 amerických vojakov do Poľska. „Stojím a budem stáť na stráži poľsko-amerického spojenectva - dôležitého piliera bezpečnosti každého poľského domu a celej Európy,“ zdôraznil prezident Karol Nawrocki. Práve blízkemu vzťahu s Nawrockým pripísal Trump rozhodnutie o vyslaní dodatočných 5000 vojakov do Poľska v čase, keď sa v médiách diskutuje o zredukovaní americkej vojenskej prítomnosti v Európe.
- V poľských Lutowiskách pri slovenských a ukrajinských hraniciach otvorili nový cezhraničný projekt bývalých staníc pohraničnej stráže. Na otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák. Projekt zahŕňa informačné tabule s multimediálnym obsahom v lokalitách niekdajších staníc pohraničnej stráže na poľsko-československej hranici.
25. mája - Obyvatelia Krakova odvolali v referende z funkcie primátora mesta Aleksandra Miszalského z vládnej strany Občianska koalícia. Za odvolanie pri 30-percentnej účasti hlasovalo 98 percent zúčastnených. Miestne hlasovanie bolo platné, keďže sa na ňom zúčastnilo 176.228 voličov (29,99 percenta). Na platnosť referenda boli potrebné tri pätiny z volebnej účasti v komunálnych voľbách, čiže najmenej 158.555 hlasujúcich.
29. mája – Predstavitelia poľského vedenia kritizovali rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorú Poľsko viní z masakrov poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Podľa poľských lídrov môže tento krok negatívne ovplyvniť vzťahy medzi oboma krajinami. Prezident Nawrocki označil tento krok za „poburujúci“ a navrhol odobrať Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad bieleho orla.
31. mája - Poľsko si od domácich dodávateľov objednáva rekordné množstvo vojenskej techniky v rámci programu obranných úverov SAFE Európskej únie. Nikdy predtým v histórii modernizácie poľských ozbrojených síl sa nepodpísalo 29 zmlúv naraz v hodnote 78 miliárd zlotých (18,4 miliardy eur) v jeden deň.
