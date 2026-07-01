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JÚN V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša júnový výberový prehľad udalostí v Maďarsku.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 1. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júnový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. júna - Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokaínu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kilogramov tejto drogy. Hodnota kontrabandu dosahovala na čiernom trhu 15 miliárd forintov (42,3 milióna eur). Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko.
4. júna - Maďarský premiér Péter Magyar požiadal írskeho premiéra Micheála Martina, aby jeho krajina pomohla pri ukončení konania voči Maďarsku na základe článku 7 Zmluvy o EÚ týkajúceho sa porušovania právnych noriem a demokratických hodnôt Únie. Írsko 1. júla prevezme od Cypru predsedníctvo v Rade Európskej únie. Právne konanie sa voči Maďarsku začalo v roku 2018 na podnet Európskeho parlamentu. Podľa väčšiny europoslancov existovalo jasné riziko vážneho porušenia základných hodnôt EÚ pre politiku vtedajšieho premiéra Viktora Orbána.
5. júna - Traja poslanci maďarskej vládnej strany Tisza predložili do parlamentu návrh zákona o potláčaní nenávistnej propagandy, plagátov a iného vizuálneho znečistenia životného prostredia. Z legislatívneho návrhu vyplýva, že výťažok z pokút by mohol byť poskytnutý miestnym samosprávam, pokiaľ by tieto presadzovali dodržiavanie pravidiel.
- Maďarská vláda schválila sériu radikálnych opatrení, ktoré zahŕňajú okamžité prešetrenie miliardových nákupov pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie, zmeny v školstve a vo financovaní strán, ako aj sprísnenie pravidiel pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín. Vláda preverí detaily projektu Budapešť - Belehrad v hodnote takmer dvoch miliárd eur presadený vládou premiéra Viktora Orbán, ktorý je súčasťou čínskej iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty.
- Vláda premiéra Magyara plánuje výrazným znížením platov a benefitov poslancov ušetriť vo výdavkoch štátneho rozpočtu v najbližších štyroch rokoch najmenej 50 miliárd forintov (140,5 milióna eur).
12. júna - Maďarská Národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Komisia síce potvrdila formálnu správnosť iniciatívy, rozhodla však, že ľudové hlasovanie k tejto otázke sa konať nemôže, lebo súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendom nie je možné meniť alebo dopĺňať ústavu.
13. júna - Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokov vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách prehru, potvrdili na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Bol jediným kandidátom a hlasovalo za neho 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov. Dlhoročný predseda Fideszu v úvode sobotňajšieho zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá.
15. júna - Maďarské Národné zhromaždenie schválilo šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov. Z ústavy bolo vypustené ustanovenie o zriadení Úradu na ochranu zvrchovanosti. Novela, za ktorú hlasovalo 135 poslancov, 50 bolo proti a šiesti sa zdržali hlasovania, obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990.
- Expremiér Orbán vyhlásil, že strana Tisza sa stala smiešnou, keď presadila že už nebude môcť byť predsedom vlády. Povedal, že novela sa týka jeho osoby a že mu príde vtipné až smiešne, že v Maďarsku môžu kohokoľvek - napríklad jeho - izolovať od ľudu.
17. júna - Polícia v Budapešti zatkla Slováka podozrivého z vykradnutia viacerých bankomatov s použitím výbušnín na Slovensku. V máji mal na Slovensku vyhodiť do vzduchu a vykradnúť niekoľko bankomatov muž, ktorý po spáchaní činov ušiel do Maďarska a ukrýval sa v hlavnom meste. Zatkli ho v podzemnej garáži obytného domu v budapeštianskej mestskej časti Ferencváros. Miesto pobytu 28-ročného muža, na ktorého polícia SR vydala európsky zatykač, zistili vyšetrovatelia po analýze informácií od slovenských a českých partnerských orgánov.
22. júna - V rámci operácie Očisťujúci oheň spustila maďarská vláda strany Tisza zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamása Sulyoka. Premiér Magyar povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
23. júna - Na summite premiérov Vyšehradskej štvorky v Gödöllő ide o to, či sa podarí obnoviť vyšehradskú spoluprácu, ktorá v uplynulých rokoch dosiahla historické dno, povedal premiér Péter Magyar. Dodal, že ani nezhody napríklad so Slovenskom v otázke tamojšej maďarskej menšiny nemôžu prevážiť spoločné historické a geografické danosti.
- Maďarský parlament schválil novelu mediálneho zákona, na základe ktorej sa zmení štruktúra a fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroje propagandy. Za návrh vládnej strany Tisza hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI.
24. júna - V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Vďaka intenzívnej operatívnej výmene informácií a medzinárodnej policajnej spolupráci došlo k zadržaniu hľadaného 32-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska.
25. júna - Premiér Magyar vyhlásil, že sa s predsedom vlády SR Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia.
26. júna - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.
30. júna - V severomaďarskom meste Szécsény namerali 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba HungaroMet. Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41,0 stupňa Celzia.
2. júna - Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokaínu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kilogramov tejto drogy. Hodnota kontrabandu dosahovala na čiernom trhu 15 miliárd forintov (42,3 milióna eur). Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko.
4. júna - Maďarský premiér Péter Magyar požiadal írskeho premiéra Micheála Martina, aby jeho krajina pomohla pri ukončení konania voči Maďarsku na základe článku 7 Zmluvy o EÚ týkajúceho sa porušovania právnych noriem a demokratických hodnôt Únie. Írsko 1. júla prevezme od Cypru predsedníctvo v Rade Európskej únie. Právne konanie sa voči Maďarsku začalo v roku 2018 na podnet Európskeho parlamentu. Podľa väčšiny europoslancov existovalo jasné riziko vážneho porušenia základných hodnôt EÚ pre politiku vtedajšieho premiéra Viktora Orbána.
5. júna - Traja poslanci maďarskej vládnej strany Tisza predložili do parlamentu návrh zákona o potláčaní nenávistnej propagandy, plagátov a iného vizuálneho znečistenia životného prostredia. Z legislatívneho návrhu vyplýva, že výťažok z pokút by mohol byť poskytnutý miestnym samosprávam, pokiaľ by tieto presadzovali dodržiavanie pravidiel.
- Maďarská vláda schválila sériu radikálnych opatrení, ktoré zahŕňajú okamžité prešetrenie miliardových nákupov pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie, zmeny v školstve a vo financovaní strán, ako aj sprísnenie pravidiel pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín. Vláda preverí detaily projektu Budapešť - Belehrad v hodnote takmer dvoch miliárd eur presadený vládou premiéra Viktora Orbán, ktorý je súčasťou čínskej iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty.
- Vláda premiéra Magyara plánuje výrazným znížením platov a benefitov poslancov ušetriť vo výdavkoch štátneho rozpočtu v najbližších štyroch rokoch najmenej 50 miliárd forintov (140,5 milióna eur).
12. júna - Maďarská Národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Komisia síce potvrdila formálnu správnosť iniciatívy, rozhodla však, že ľudové hlasovanie k tejto otázke sa konať nemôže, lebo súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendom nie je možné meniť alebo dopĺňať ústavu.
13. júna - Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokov vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách prehru, potvrdili na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Bol jediným kandidátom a hlasovalo za neho 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov. Dlhoročný predseda Fideszu v úvode sobotňajšieho zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá.
15. júna - Maďarské Národné zhromaždenie schválilo šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov. Z ústavy bolo vypustené ustanovenie o zriadení Úradu na ochranu zvrchovanosti. Novela, za ktorú hlasovalo 135 poslancov, 50 bolo proti a šiesti sa zdržali hlasovania, obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990.
- Expremiér Orbán vyhlásil, že strana Tisza sa stala smiešnou, keď presadila že už nebude môcť byť predsedom vlády. Povedal, že novela sa týka jeho osoby a že mu príde vtipné až smiešne, že v Maďarsku môžu kohokoľvek - napríklad jeho - izolovať od ľudu.
17. júna - Polícia v Budapešti zatkla Slováka podozrivého z vykradnutia viacerých bankomatov s použitím výbušnín na Slovensku. V máji mal na Slovensku vyhodiť do vzduchu a vykradnúť niekoľko bankomatov muž, ktorý po spáchaní činov ušiel do Maďarska a ukrýval sa v hlavnom meste. Zatkli ho v podzemnej garáži obytného domu v budapeštianskej mestskej časti Ferencváros. Miesto pobytu 28-ročného muža, na ktorého polícia SR vydala európsky zatykač, zistili vyšetrovatelia po analýze informácií od slovenských a českých partnerských orgánov.
22. júna - V rámci operácie Očisťujúci oheň spustila maďarská vláda strany Tisza zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamása Sulyoka. Premiér Magyar povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
23. júna - Na summite premiérov Vyšehradskej štvorky v Gödöllő ide o to, či sa podarí obnoviť vyšehradskú spoluprácu, ktorá v uplynulých rokoch dosiahla historické dno, povedal premiér Péter Magyar. Dodal, že ani nezhody napríklad so Slovenskom v otázke tamojšej maďarskej menšiny nemôžu prevážiť spoločné historické a geografické danosti.
- Maďarský parlament schválil novelu mediálneho zákona, na základe ktorej sa zmení štruktúra a fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroje propagandy. Za návrh vládnej strany Tisza hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI.
24. júna - V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Vďaka intenzívnej operatívnej výmene informácií a medzinárodnej policajnej spolupráci došlo k zadržaniu hľadaného 32-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska.
25. júna - Premiér Magyar vyhlásil, že sa s predsedom vlády SR Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia.
26. júna - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.
30. júna - V severomaďarskom meste Szécsény namerali 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba HungaroMet. Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41,0 stupňa Celzia.