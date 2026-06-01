MÁJ V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
4. mája – Traja ruskí diplomati boli vyhostení z Rakúska pre podozrenia zo špionáže. Príkaz na vyhostenie sa týkal troch osôb, ktoré boli údajne priamo zapojené do špionáže vo Viedni. Pomocou zariadení komunikujúcich s družicami z areálu ruského veľvyslanectva na ulici Landstraße, ako aj z ruského diplomatického komplexu vo štvrti Donaustadt vraj získavali informácie medzinárodných organizácií.
5. mája - Predseda poslaneckého klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) August Wöginger odstúpil z funkcie po tom, čo ho súd uznal za vinného zo zneužitia právomocí. Súd mu udelil sedemmesačný podmienečný trest odňatia slobody a pokutu 43.200 eur. Prípad sa týkal jeho pomoci svojmu straníckemu kolegovi, ktorý sa uchádzal o pozíciu vedúceho daňového úradu v meste Braunau am Inn.
7. mája - Vlastnú dcéru a manželku zastrelil v rakúskom meste Linz 88-ročný muž, ktorý následne spáchal samovraždu. Stalo sa to na parkovisku pri miestnom penzióne, kde našli aj list na rozlúčku.
12. mája - Prokuratúra v Grazi ukončila vyšetrovanie streľby na tamojšom vyššom reálnom gymnáziu, pri ktorej vlani v júni prišlo o život desať ľudí. Pre nedostatok dôkazov zastavila pátranie po možných spolupáchateľoch. Zo záverov vyšetrovania vyplýva, že 21-ročný páchateľ, bývalý žiak gymnázia, konal sám a do svojich plánov nikoho nezasvätil. Mladík 10. júna 2025 v priestoroch školy zastrelil deväť študentov a učiteľku a vážne zranil niekoľko ďalších žiakov. Následne sa zastrelil na školských toaletách.
18. mája - Rakúska energetická spoločnosť OMV začala ťažiť zemný plyn z ložiska neďaleko Viedne, ktoré by mohlo rakúsku domácu produkciu plynu zdvojnásobiť. Dodávky z ložiska sa majú začať počas nadchádzajúcej zimy. Podľa OMV je objavenie ložiska Wittau najväčším nálezom plynu v Rakúsku za predchádzajúcich 40 rokov a je z neho možné vyťažiť približne 28 miliónov barelov ropného ekvivalentu.
19. mája - Rakúska polícia zaznamenala približne 500 pokusov o kybernetické útoky zameraných na pesničkovú súťaž Eurovízia. Páchatelia sa snažili narušiť, spomaliť alebo vyradiť systémy z prevádzky, všetky pokusy prekazili. Počas záverečného týždňa súťaže bolo vo Viedni nasadených približne 3500 rakúskych policajtov, ktorých podporovali špeciálne jednotky z nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko.
- Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy Hipp zostáva vo vyšetrovacej väzbe do 19. júna. Rozhodol o tom krajinský súd v Eisenstadte pre hrozbu úteku, zakrývania dôkazov a pokračovania v trestnej činnosti. Podľa rakúskych médií sa 39-ročný muž narodil na Slovensku.
20. mája - Rakúsky súd uznal za vinného zo zneužitia úradnej moci a špionáže bývalého hlavného inšpektora dnes už rozpusteného Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu. Egist Ott čelil 21 bodom obžaloby. V prípade špionáže v prospech Moskvy bez služobného poverenia opakovane vyhľadával osobné údaje mnohých osôb a prostredníctvom bývalého manažéra spoločnosti Wirecard ich poskytoval ruskej Federálnej bezpečnostnej službe.
21. mája - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar pricestoval zo svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty v Poľsku do Rakúska. Vo Viedni ho s vojenskými poctami prijal rakúsky kancelár Christian Stocker. Magyar po rokovaní oznámil, že ďalší týždeň začne pracovať spoločná maďarsko-rakúska komisia, ktorej úlohou bude vyšetriť kontamináciu azbestom v západnom Maďarsku.
27. mája — Krajinský súd v Klagenfurte uznal 23-ročného Sýrčana Ahmada G. za vinného zo spáchania útoku nožom v centre mesta Villach a odsúdil ho na doživotie. Pri útoku z 15. februára 2025 zomrel 14-ročný chlapec a päť ďalších mužov vo veku 15 - 36 rokov utrpelo zranenia.
28. mája - Rakúsky súd odsúdil 21-ročného muža, ktorý sa priznal k príprave zmareného útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni spred dvoch rokov, na 15 rokov väzenia. Po niekoľkohodinovom pojednávaní porota uznala Rakúšana so severomacedónskym pôvodom za vinného vo všetkých bodoch obžaloby vrátane teroristických trestných činov a založenia teroristickej bunky.
29. mája - Po negatívnom výsledku prvého testu ani druhé špecializované laboratórne vyšetrenie nepreukázalo žiadne známky infekcie ebolou u ženy hospitalizovanej vo Viedni. Devätnásťročná žena z Horného Rakúska bola hospitalizovaná na viedenskej klinike Favoriten, kde zostala v starostlivosti lekárov. Mladá žena pracovala ako dobrovoľníčka pre Caritas, pričom od augusta 2025 pôsobila v sirotinci v Kampale, v hlavnom meste Ugandy.
- Rakúsko vyzvalo Európsku komisiu na vypracovanie koordinovaného európskeho plánu v oblasti antibiotík. Cieľ je posilniť výrobu životne dôležitých antibiotík a liečiv v Európe, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a posilniť strategickú nezávislosť v tejto oblasti, uviedli v spoločnom liste ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí Korinna Schumannová a minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer.
30. mája - Tisíce ľudí sa zúčastnili na proteste, pre ktorý uzavreli kľúčovú európsku diaľnicu vedúcu cez Brennerský priesmyk. Demonštranti protestovali proti neúnosnému preťaženiu tranzitnou dopravou, hlukom a emisiami. Doprava už roky neustále rastie a počet nákladných vozidiel sa od roku 2000 viac než zdvojnásobil. V minulom roku touto trasou prešlo takmer 11 miliónov áut a 2,5 milióna dodávok a nákladných vozidiel.
