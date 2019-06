Export aj obchodný prebytok Číny v máji vzrástli, import klesol

TASR, dnes 8:14

Export z Číny sa v máji zvýšil medziročne o 1,1 % po aprílovom poklese o 2,7 %.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 10. júna (TASR) - Čínsky export v máji ožil a vzrástol, zatiaľ čo import prudko klesol v dôsledku pretrvávajúceho obchodného sporu s USA. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje z Pekingu.Export z Číny sa v máji zvýšil medziročne o 1,1 % po aprílovom poklese o 2,7 %. Oznámila to v pondelok Generálna colná správa. Ekonómovia pritom aj v máji očakávali pokles exportu o 4 %.Import do Číny sa zároveň minulý mesiac strmo prepadol, až o 8,5 %. To kontrastuje s jeho nárastom v apríli o 4 %. Analytici predpovedali Číne v máji pokles importu znova o 4 %.Výsledkom bol májový nárast obchodného prebytku Číny na 41,65 miliardy USD (36,95 miliardy eur) z 13,84 miliardy USD v apríli. Májový prebytok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali kladné saldo 23,65 miliardy USD.Čínsky vývoz do USA sa pre obchodný spor medzi oboma krajinami v máji výrazne znížil, a to o 8,4 %, ale dovoz z USA sa prepadol ešte viac, až o 29,6 %. V dôsledku toho obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi stúpol v máji na 26,89 miliardy USD z 21,01 miliardy USD v apríli.Za päť mesiacov do konca mája dosiahla Čína prebytok obchodnej bilancie s USA vo výške 110,55 miliardy USD.(1 EUR = 1,1273 USD)