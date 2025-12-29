< sekcia Ekonomika
Plyn z USA alebo z Ruska? Toto priniesla svetová energetika
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu udalostí v svetovej energetike v roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v svetovej energetike v roku 2025:
JANUÁR
1. januára - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila o 06.00 h moskovského času (05.00 h SEČ) dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy. Urobila tak v dôsledku nepredĺženia tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny.
20. januára - Objem plynu v európskych podzemných zásobníkoch klesol pod 61 %. Napriek poklesu sú celkové objemy plynu v zásobníkoch stále štvrté najvyššie pre mesiac január od začiatku týchto záznamov. Krajiny Európskej únie (EÚ) od začiatku vykurovacej sezóny minuli zo zásobníkov vyše 40 miliárd kubických metrov (m3) plynu.
27. januára - Objem plynu v európskych podzemných zásobníkoch plynu klesol na približne 56 %. Jeho odčerpávanie sa však počas aktuálneho teplého obdobia spomalilo. Ukázali to údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE).
4. februára - Spojené štáty vyviezli v prvom mesiaci tohto roka takmer 8,5 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG), z toho 86 % alebo 7,25 milióna ton suroviny smerovalo do Európy.
11. februára - Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch plynu klesli na zhruba 48,5 %, pričom vo Francúzsku sa prepadli pod 30 %. Vyplýva to z údajov Gas Infrastructure Europe (GIE).
26. februára - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom musí českej energetickej firme ČEZ zaplatiť viac než miliardu českých korún za krátenie dohodnutých dodávok zemného plynu. Rozhodol o tom podľa ČEZ Rozhodcovský tribunál Medzinárodnej obchodnej komory.
MAREC
24. marca - Globálna spotreba energie v roku 2024 rástla podstatne rýchlejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Dopyt po energii sa celkovo zvýšil o 2,2 %, čo bolo takmer dvojnásobne viac ako priemer za predchádzajúce desaťročie.
26. marca - Európska komisia (EK) oznámila, že na základe nariadenia EÚ o fúziách schválila získanie výlučnej kontroly nad Slovenskými elektrárňami spoločnosťou Energetický a priemyselný holding (EPH) z Českej republiky.
31. marca - USA odobrali niekoľkým nadnárodným ropným a plynárenským spoločnostiam licencie na pôsobenie vo Venezuele.
17. apríla - Česko je približne po 60 rokoch nezávislé od ruskej ropy z ropovodu Družba a prvýkrát v histórii je plne zásobované výhradne neruskou ropou ropovodmi TAL a IKL. Oznámil to český premiér Petr Fiala.
6. mája - Európska komisia oznámila, že EÚ zastaví dovoz ruského plynu do konca roka 2027 a zastavením ropy a postupným ukončením dodávok ruskej jadrovej energie zabezpečí úplnú energetickú nezávislosť EÚ od Ruska. Komisia spresnila, že zároveň zabezpečí stabilné dodávky energie a stabilné ceny v celej Únii.
JÚN
25. júna - Európska komisia odsúhlasila, aby členské štáty EÚ mohli dotovať ceny elektrickej energie pre veľké podniky. Cieľom je umožniť rozvoj čistej energie, čistých technológií a dekarbonizáciu priemyslu.
15. júla - Rozvoj veternej energie na pevnine v Nemecku výrazne napreduje. V prvom polroku 2025 bolo uvedených do prevádzky 409 nových veterných turbín s celkovým výkonom približne 2,2 gigawattu, čo bolo o dve tretiny viac ako v rovnakom období minulého roka, oznámil Spolkový zväz veternej energie (Bundesverband Windenergie, BWE).
AUGUST
18. augusta - Európska únia doviezla v prvých šiestich mesiacoch roka z Ruska skvapalnený zemný plyn (LNG) v hodnote takmer 4,5 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast zhruba o 30 %. Vyplýva to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.
28. augusta - Poľský ropný koncern Orlen plánuje v spolupráci so zmluvným partnerom vyrábať malé modulárne reaktory (SMR). Závod by mal vzniknúť v blízkosti mesta Wloclawek, približne 170 kilometrov severozápadne od Varšavy, oznámila spoločnosť.
8. septembra - V prvej polovici tohto roka v Nemecku opäť vzrástla výroba elektriny z uhlia. Jeho podiel na celkovej produkcii sa zvýšil na 22,7 % z úrovne 20,9 % v rovnakom období minulého roka. Nárast zaznamenal aj zemný plyn, a to o 1,7 percentuálneho bodu na 16,2 %. Vyplýva to z údajov nemeckého štatistického úradu.
11. septembra - Najvyšší súd EÚ vyhlásil rozhodnutie Európskej komisie (EK) o povolení štátnej podpory na výstavbu dvoch reaktorov v jadrovej elektrárni Paks v Maďarsku za neplatné. Vyhovel tak sťažnosti Rakúska, ktoré napadlo postup Komisie.
3. októbra - Turecko bude naďalej odoberať zemný plyn z Ruska napriek výzvam USA, aby sa vzdalo dovozu ruských energetických zdrojov, vyhlásil turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar.
24. októbra - Čínske štátne ropné spoločnosti pozastavili nákup ruskej ropy prepravovanej po mori. Takisto indické rafinérie sa pripravujú na výrazné obmedzenie dovozu ruskej ropy. Dôvodom sú sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na dva najväčšie ruské ropné koncerny Rosnefť a Lukoil.
29. októbra - Chorvátska prepravná spoločnosť Janaf odmietla tvrdenia slovenskej rafinérskej firmy Slovnaft, že porušila podmienky kontraktu a zadržala Slovnaftu 90.000 ton ropy. Chorvátska spoločnosť uviedla, že svoje záväzky si plní a transport ropy prostredníctvom jej prepravného systému pokračuje v súlade s dohodou.
NOVEMBER
3. novembra - Americký energetický gigant ExxonMobil pohrozil ukončením svojich aktivít v EÚ, ak blok výrazne nezmierni svoju legislatívu o udržateľnom podnikaní.
24. novembra - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesnú tento mesiac oproti rovnakému obdobiu minulého roka pravdepodobne o viac než tretinu. Uviedla to na základe svojich výpočtov agentúra Reuters, podľa ktorej hlavnými dôvodmi sú nižšia cena ropy a posilnenie rubľa.
24. novembra - Srbsko má dostatočné zásoby palív pre domáci trh. Uviedla to srbská vláda v súvislosti s problémami jedinej ropnej rafinérie v krajine NIS, ktorej pre sankcie USA voči ruskému vlastníkovi hrozí zastavenie prevádzky.
1. decembra - Vývoz ruského plynu do Európy cez plynovod TurkStream zaznamenal za 11 mesiacov tohto roka medziročný rast o viac než 7 %. Poukázali na to v pondelok zverejnené výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu ENTSOG.
17. decembra - Európsky parlament schválil plán EÚ na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027. Odsúhlasiť ho oficiálne ešte musia ministri členských krajín EÚ, čo sa očakáva začiatkom budúceho roka. Plán by mal následne nadobudnúť účinnosť.
