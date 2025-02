Export LNG zo Spojených štátov ťahala v januári takmer výhradne Európa

TASR, dnes 11:05

Houston 4. februára (TASR) - Spojené štáty vyviezli v prvom mesiaci tohto roka približne 8,5 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG), pričom takmer všetok objem smeroval do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila predbežné údaje spoločnosti LSEG.USA vyviezli v januári celkovo 8,46 milióna ton LNG. Z toho 86 %, alebo 7,25 milióna ton suroviny smerovalo do Európy. To znamená, že takmer deväť z desiatich tankerov s LNG opúšťajúcich americké prístavy bolo určených pre európsky kontinent.Objem amerického exportu za január však rekord nedosiahol. Rekordný bol december 2023, keď Spojené štáty vyviezli 8,6 milióna ton skvapalneného zemného plynu.Januárový export je mierne nižší aj v porovnaní s decembrom minulého roka. Za ten USA vyviezli LNG v objeme 8,5 milióna ton. Do Európy v decembri smerovalo 5,84 milióna ton, teda 69 % z celkového exportu.USA sú najväčším vývozcom LNG na svete a po ústupe Európy od ruského plynu aj kľúčovým dodávateľom suroviny pre európske krajiny. Keďže drvivá väčšina exportu amerického LNG smerovala v januári do Európy, dodávky do Ázie klesli. Zatiaľ čo v decembri minulého roka dodali USA na ázijský kontinent 2,1 milióna ton LNG, v januári to bolo 0,79 milióna ton. Klesol aj vývoz do krajín Latinskej Ameriky. konkrétne z 0,58 milióna ton v decembri na 0,21 milióna ton v prvom mesiaci tohto roka.