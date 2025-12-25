< sekcia Ekonomika
Slintačka či vnútroštátna linka do Košíc. Toto sa stalo v ekonomike SR
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu udalostí z domácej ekonomiky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z domácej ekonomiky.
15. januára - Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2024 dosiahla 2,8 % a po dvoch rokoch extrémne vysokých dvojciferných hodnôt sa dostala pod úroveň 3 %. Tempo rastu cien medziročne spomalilo najvýraznejšie za posledných 25 rokov, v roku 2023 dosiahla inflácia ešte úroveň 10,5 %. V roku 2022 ceny medziročne vzrástli až o 12,8 %. Rast cien počas roka 2024 ani jeden mesiac neprekročil 4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
16. januára - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 bolo ku koncu decembra minulého roka na úrovni 3,05 %. Z celkového balíka financií vo výške 12,79 miliardy eur Slovensko vyčerpalo 390,13 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
16. januára - V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo podľa predbežných výsledkov 993.000 vozidiel, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o takmer 87.000 vozidiel. Prognóza na aktuálny rok bola pozitívna a očakávalo sa, že v roku 2025 bude výroba opäť stúpať, pričom počet vyrobených vozidiel by mal dosiahnuť 1,15 milióna kusov. Slovensko naďalej ostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel v prepočte na jedného obyvateľa. Informoval o tom na výročnej tlačovej konferencii Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR jeho prezident Alexander Matušek.
3. februára - Čistý zisk 22 bánk pôsobiacich na Slovensku dosiahol v minulom roku 1,077 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 122 miliónov eur alebo 10,2 %. Najväčší negatívny vplyv na zisk mala predovšetkým tzv. banková daň. Vyplýva to zo zatiaľ neauditovaných výsledkov, na ktoré poukázala Slovenská banková asociácia (SBA).
5. februára - Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začali platiť od apríla tohto roka.
7. februára - Priemysel na Slovensku spomalil v minulom roku svoj výkon o 0,7 %. Išlo o siedme spomalenie priemyselnej produkcie za uplynulých 15 rokov, teda od finančnej krízy v roku 2009, keď priemysel utrpel až dvojciferný prepad. Pokles v roku 2024 bol však najmiernejší, informoval ŠÚ SR.
11. februára - Stavebníctvu sa v roku 2024 nedarilo, keď celý sektor vyprodukoval práce v objeme takmer 7,5 miliardy eur. Sektor síce v bežných cenách medziročne vzrástol, ale po očistení o vplyv inflácie a prepočte do stálych cien jeho produkcia klesla o 5 %. Celkový výsledok nevylepšili ani mierne rastúce výkony v posledných dvoch mesiacoch roka, informoval ŠÚ SR.
14. februára - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa vlani zvýšil o 2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil ŠÚ SR. V 4. štvrťroku 2024 vzrástol HDP v stálych cenách medziročne o 1,8 %.
MAREC
4. marca - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za celý rok 2024 dosiahla 1524 eur, medziročne vzrástla o 6,6 %, teda o 94 eur. Informoval o tom Štatistický úrad ŠÚ SR.
6. marca - Štát za niekoľko dní vypredal celú emisiu dlhopisov určených bežným občanom v sume 500 miliónov eur. Ich predaj tak ukončil. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Dva dlhopisy, dvojročný Investor a štvorročný Patriot, sa začali predávať 3. marca.
11. marca - Slováci vlani na hazardné hry celkovo minuli 1,45 miliardy eur, čo bol v porovnaní s rokom 2023 nárast o 9,6 %. V minulom roku uzatvorili stávky vo výške 24,2 miliardy eur a na výhrach im bolo vyplatených 22,8 miliardy eur. Informoval o tom Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).
21. marca - Na Slovensku sa potvrdil výskyt slintačky a krívačky. Ochorenie bolo potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - Medveďove, Ňárade a Bake. Prijaté boli opatrenia na dvoch úrovniach, celoslovenskej a na úrovni okresov Dunajská Streda a Komárno. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska, informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
1. apríla - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia podala na príslušných orgánoch štátnej správy žiadosti o stavebné povolenia týkajúce sa investície Šurany Industrial Park - Gigafactory project Kamzik. Tá zahŕňa nevyhnutné stavebné a inžinierske objekty tzv. Fázy 1.1 v rámci prípravy územia a výstavby závodu na výrobu batérií v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Cieľom je vytvorenie podmienok pre výstavbu základných objektov a infraštruktúry pre uskutočnenie investície, informovala spoločnosť.
7. apríla - Investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania by sa mala stať aj investičná spoločnosť Slovak Affordable Living SICAV. V rámci projektov štátom podporovaného nájomného bývania plánuje postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 3000 nových bytov. Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy schválila vláda.
9. apríla - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) budú opravovať lietadlá F-16. Dohodu o založení spoločnej organizácie na opravu a údržbu lietadiel podpísali aj za účasti ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) riaditeľ LOTN Juraj Lauš a prezident nórskej spoločnosti Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS - Kongsberg) André Jaegtvik.
24. apríla - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) skončila minulý rok v strate 5,28 milióna eur. V roku 2023 pritom hospodárila s čistým ziskom 20,9 milióna eur. ZSSK vlani oproti predchádzajúcemu roku vzrástli náklady na prevádzkovú činnosť o vyše 113,8 milióna eur. Vyplýva to z účtovnej závierky zverejnenej v registri účtovných závierok.
MÁJ
1. mája - Za prvý štvrťrok pribudlo na slovenských cestách 2000 nových elektromobilov. Z toho 830 vozidiel tvorili nové predaje cez oficiálnych predajcov, zvyšok boli individuálne dovozy. Do konca marca tohto roka počet batériových elektrických vozidiel v kategóriách osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony stúpol na 17.430. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
5. mája - Na farme v Dolných Semerovciach v okrese Levice bol potvrdený africký mor ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Levice vydala opatrenia v ohnisku nákazy aj v troj- a desaťkilometrovej reštrikčnej zóne. Pre človeka nákaza nepredstavuje riziko. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
20. mája - Nezamestnanosť na Slovensku klesla v apríli tohto roka na nové historické minimum 3,71 %. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola na hodnote 5,79 %. V apríli bolo nezamestnaných 161.000 osôb, informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
29. mája - Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.
30. mája - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa verejné obstarávanie na pozemkové úpravy, ktoré bolo naposledy vyhlásené v roku 2018. Pôjde o 93 katastrálnych území v častiach západ, stred a východ SR. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Začína sa stredom s 22 katastrálnymi územiami, na ktoré by malo ísť asi 20 miliónov eur.
JÚN
5. júna - Od júla sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o viac ako 90 eur na 1553,30 eura mesačne. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3048 eur mesačne. O 282 eur mesačne sa od 1. júla zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa (SP) vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, informovala SP.
10. júna - Slovenská pošta plánuje v najbližších troch rokoch optimalizovať sieť svojich pobočiek, zefektívniť procesy či zavádzať nové technológie a inovácie. V tomto roku plánuje v rámci transformácie zatvoriť 26 prevádzok v krajských mestách a presunúť ich na nástupnícke pošty, v ktorých sa majú predĺžiť otváracie hodiny či posilniť priehradky. Informovala o tom na tlačovej konferencii Slovenská pošta.
11. júna - Štát spúšťa rekonštrukciu ôsmich regionálnych tratí financovanú z plánu obnovy v hodnote 220 miliónov eur. Uviedli to na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.
30. júna - Ľudia narodení v roku 1967 pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov a jeden mesiac. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá bude účinná od 1. júla tohto roka. Zároveň platí úprava, ktorá znižuje tento vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.
1. júla - Štátny rozpočet dosiahol za prvý polrok hotovostný schodok vo výške 3,117 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak v medziročne zlepšilo o 895 miliónov eur alebo 22,3 %. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
7. júla - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krívačkou (SLAK) vo výške 44 miliónov eur. Financie z Programu rozvoja vidieka a štátneho rozpočtu sú určené pre farmárov, ktorým bola štátom nariadená likvidácia hovädzieho dobytka v dôsledku SLAK. Výzva je otvorená do 1. októbra, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
9. júla - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predal v elektronickej aukcii všetky ponúkané mobilné frekvencie. Výnosy z predaja dosiahli vyše 506 miliónov eur. Aukcia zabezpečila pridelenie dvoch tretín frekvenčných spektier potrebných pre mobilných operátorov, informoval úrad.
21. júla - Na Orave slávnostne otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín - Nižná za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipa Macháčka.
AUGUST
1. augusta - Produkcia piva na Slovensku v roku 2024 medziročne vzrástla o 2 % na 2,976 milióna hektolitrov (hl) oproti 2,916 milióna hl v roku 2023. Výroba alkoholického piva mierne poklesla, produkcie nealkoholických pív aj radlerov však stúpli o viac ako desatinu. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) pri príležitosti Medzinárodného dňa piva.
1. augusta - Štát odkúpil od spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP) žeriavy, sklady, budovy a infraštruktúru v prístavoch v Bratislave a Komárne a získal tak plnú kontrolu nad týmito prístavmi. Informovala o tom štátna spoločnosť Verejné prístavy. Náklady na majetkovoprávne vyrovnanie dosiahli 170 miliónov eur.
8. augusta - Súťaž na výstavbu úseku diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov sa definitívne skončila. Severný úsek kysuckej D3 postaví Združenie Ošč-Ča, v ktorom popri Váhostave figurujú Metrostav DS a maďarská firma Duna Aszfalt. Úsek postaví združenie za 230 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.
18. augusta - Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automaticky, čo znamená, že porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
20. augusta - Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.
1. septembra - Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 527.000 ton obilnín viac ako vlani. Tento výsledok je najmä dôsledkom výrazne vyšších priemerných výnosov z hektára, a to nielen v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom, informoval ŠÚ SR.
22. septembra - Na úseku liptovskej diaľnice D1 Hubová - Ivachnová došlo k ďalšiemu neočakávanému zosuvu pôdy, ktorý mal dopad na jeden mostný objekt. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil, že zosuv pôdy oddialil otvorenie tohto úseku diaľnice o niekoľko mesiacov.
22. septembra - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) upozornil na výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča, ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Doteraz potvrdili ochorenie v okresoch Nové Zámky, Galanta, Sobrance, Levice, Nitra a Zlaté Moravce. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
24. septembra - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.
25. septembra - V najnovšom rebríčku slobody podnikania Economic Freedom of the World (EFW) 2025, ktorý vydáva kanadský The Fraser Institute, kleslo Slovensko o sedem miest na 49. priečku zo 165 hodnotených krajín. V celkovom hodnotení si udržal prvé miesto Hongkong nasledovaný Singapurom a Novým Zélandom. Informoval o tom slovenský Inštitút slobody a podnikania, ktorý na príprave rebríčka spolupracoval.
OKTÓBER
13. októbra - Veterinári potvrdili v obci Šúrovce v Trnavskom okrese ohnisko vtáčej chrípky H5N1. Vysokonákazlivou chorobou bol zasiahnutý menší chov vtákov držaných v zajatí v počte približne 140 kusov, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti štrkovísk. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
14. októbra - Vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre pondelkovú (13. 10.) zrážku rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou.
20. októbra - Štát v roku 2024 hospodáril s deficitom 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bol horší výsledok ako jarný odhad. Deficit verejnej správy SR vlani po jesennom spresnení dosiahol takmer 7,2 miliardy eur a medziročne vzrástol o 0,6 miliardy eur. Celkový dlh verejnej správy medziročne stúpol o 8,8 miliardy eur a priblížil sa tak k úrovni 60 % HDP. V roku 2023 dosiahol deficit 6,5 miliardy eur, čo predstavovalo 5,3 % HDP. Informoval o tom ŠÚ SR.
21. októbra - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Zároveň vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. Za zákon o štátnom rozpočte hlasovalo všetkých 79 koaličných zákonodarcov, proti bolo 66 opozičných poslancov.
28. októbra - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Počas slávnostného poklepania základného kameňa za účasti členov vlády to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.
29. októbra - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dočasne pozastavil všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov v súvislosti s týmto projektom. Ide o Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Informoval o tom v stredu rezort.
3. novembra - Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat (WOAH) uznala dňom 31. októbra opätovne Slovenskú republiku ako krajinu bez výskytu nákaz a bez vakcinácie proti slintačke a krívačke. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
12. novembra - Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3000 eur do 20.000 eur. Uviedol to po rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že ide o peniaze nad rámec štandardnej náhrady škody. Peniaze má poskytnúť Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ministerstvo financií SR prostredníctvom Ministerstva dopravy SR.
20. novembra - V obci Kriváň v okrese Detva slávnostne otvorili novovybudovaný úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Rýchlostnú cestu do Novohradu s najdlhším mostom na Slovensku, ktorej výstavba trvala štyri roky, symbolickým prestrihnutím pásky otvoril minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
20. novembra - Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perún slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.
21. novembra - Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Prepravca toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.
28. novembra - Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie v druhej polovici roka zrýchlili svoje tempo rastu, keď si medzikvartálne pripísali takmer 5 % a medziročne až vyše 13 %. Aktuálne tempo rastu bolo najvyššie za posledných 12 štvrťrokov, uviedol ŠÚ SR.
4. decembra - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, sa bude započítavať do dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci NR SR definitívne schválili. Novela bude účinná od januára budúceho roka.
9. decembra - Poslanci NR SR definitívne schválili reformu financovania sociálnych služieb. Nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
9. decembra - Od začiatku roka 2027 budú mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú poslanci NR SR definitívne schválili. Nepriamou novelou zaviedli aj možnosť uzatvárania dohôd o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku pre sociálne podniky na kratšie obdobie ako kalendárny rok. Ďalšie zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov sa do zákona nedostali.
16. decembra - Na Kysuciach ukončili modernizáciu trate od Čadce po štátnu hranicu s Českou republikou. Na financovaní rekonštrukcie vo výške 90 miliónov eur sa podieľali aj tri fondy Európskej únie. Na tlačovej konferencii vo Svrčinovci v okrese Čadca o tom informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj a zástupca zhotoviteľa.
JANUÁR
15. januára - Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2024 dosiahla 2,8 % a po dvoch rokoch extrémne vysokých dvojciferných hodnôt sa dostala pod úroveň 3 %. Tempo rastu cien medziročne spomalilo najvýraznejšie za posledných 25 rokov, v roku 2023 dosiahla inflácia ešte úroveň 10,5 %. V roku 2022 ceny medziročne vzrástli až o 12,8 %. Rast cien počas roka 2024 ani jeden mesiac neprekročil 4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
16. januára - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 bolo ku koncu decembra minulého roka na úrovni 3,05 %. Z celkového balíka financií vo výške 12,79 miliardy eur Slovensko vyčerpalo 390,13 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
16. januára - V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo podľa predbežných výsledkov 993.000 vozidiel, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o takmer 87.000 vozidiel. Prognóza na aktuálny rok bola pozitívna a očakávalo sa, že v roku 2025 bude výroba opäť stúpať, pričom počet vyrobených vozidiel by mal dosiahnuť 1,15 milióna kusov. Slovensko naďalej ostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel v prepočte na jedného obyvateľa. Informoval o tom na výročnej tlačovej konferencii Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR jeho prezident Alexander Matušek.
FEBRUÁR
3. februára - Čistý zisk 22 bánk pôsobiacich na Slovensku dosiahol v minulom roku 1,077 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 122 miliónov eur alebo 10,2 %. Najväčší negatívny vplyv na zisk mala predovšetkým tzv. banková daň. Vyplýva to zo zatiaľ neauditovaných výsledkov, na ktoré poukázala Slovenská banková asociácia (SBA).
5. februára - Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začali platiť od apríla tohto roka.
7. februára - Priemysel na Slovensku spomalil v minulom roku svoj výkon o 0,7 %. Išlo o siedme spomalenie priemyselnej produkcie za uplynulých 15 rokov, teda od finančnej krízy v roku 2009, keď priemysel utrpel až dvojciferný prepad. Pokles v roku 2024 bol však najmiernejší, informoval ŠÚ SR.
11. februára - Stavebníctvu sa v roku 2024 nedarilo, keď celý sektor vyprodukoval práce v objeme takmer 7,5 miliardy eur. Sektor síce v bežných cenách medziročne vzrástol, ale po očistení o vplyv inflácie a prepočte do stálych cien jeho produkcia klesla o 5 %. Celkový výsledok nevylepšili ani mierne rastúce výkony v posledných dvoch mesiacoch roka, informoval ŠÚ SR.
14. februára - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa vlani zvýšil o 2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil ŠÚ SR. V 4. štvrťroku 2024 vzrástol HDP v stálych cenách medziročne o 1,8 %.
MAREC
4. marca - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za celý rok 2024 dosiahla 1524 eur, medziročne vzrástla o 6,6 %, teda o 94 eur. Informoval o tom Štatistický úrad ŠÚ SR.
6. marca - Štát za niekoľko dní vypredal celú emisiu dlhopisov určených bežným občanom v sume 500 miliónov eur. Ich predaj tak ukončil. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Dva dlhopisy, dvojročný Investor a štvorročný Patriot, sa začali predávať 3. marca.
11. marca - Slováci vlani na hazardné hry celkovo minuli 1,45 miliardy eur, čo bol v porovnaní s rokom 2023 nárast o 9,6 %. V minulom roku uzatvorili stávky vo výške 24,2 miliardy eur a na výhrach im bolo vyplatených 22,8 miliardy eur. Informoval o tom Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).
21. marca - Na Slovensku sa potvrdil výskyt slintačky a krívačky. Ochorenie bolo potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - Medveďove, Ňárade a Bake. Prijaté boli opatrenia na dvoch úrovniach, celoslovenskej a na úrovni okresov Dunajská Streda a Komárno. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska, informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
APRÍL
1. apríla - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia podala na príslušných orgánoch štátnej správy žiadosti o stavebné povolenia týkajúce sa investície Šurany Industrial Park - Gigafactory project Kamzik. Tá zahŕňa nevyhnutné stavebné a inžinierske objekty tzv. Fázy 1.1 v rámci prípravy územia a výstavby závodu na výrobu batérií v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Cieľom je vytvorenie podmienok pre výstavbu základných objektov a infraštruktúry pre uskutočnenie investície, informovala spoločnosť.
7. apríla - Investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania by sa mala stať aj investičná spoločnosť Slovak Affordable Living SICAV. V rámci projektov štátom podporovaného nájomného bývania plánuje postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 3000 nových bytov. Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy schválila vláda.
9. apríla - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) budú opravovať lietadlá F-16. Dohodu o založení spoločnej organizácie na opravu a údržbu lietadiel podpísali aj za účasti ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) riaditeľ LOTN Juraj Lauš a prezident nórskej spoločnosti Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS - Kongsberg) André Jaegtvik.
24. apríla - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) skončila minulý rok v strate 5,28 milióna eur. V roku 2023 pritom hospodárila s čistým ziskom 20,9 milióna eur. ZSSK vlani oproti predchádzajúcemu roku vzrástli náklady na prevádzkovú činnosť o vyše 113,8 milióna eur. Vyplýva to z účtovnej závierky zverejnenej v registri účtovných závierok.
MÁJ
1. mája - Za prvý štvrťrok pribudlo na slovenských cestách 2000 nových elektromobilov. Z toho 830 vozidiel tvorili nové predaje cez oficiálnych predajcov, zvyšok boli individuálne dovozy. Do konca marca tohto roka počet batériových elektrických vozidiel v kategóriách osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony stúpol na 17.430. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
5. mája - Na farme v Dolných Semerovciach v okrese Levice bol potvrdený africký mor ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Levice vydala opatrenia v ohnisku nákazy aj v troj- a desaťkilometrovej reštrikčnej zóne. Pre človeka nákaza nepredstavuje riziko. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
20. mája - Nezamestnanosť na Slovensku klesla v apríli tohto roka na nové historické minimum 3,71 %. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola na hodnote 5,79 %. V apríli bolo nezamestnaných 161.000 osôb, informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
29. mája - Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.
30. mája - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa verejné obstarávanie na pozemkové úpravy, ktoré bolo naposledy vyhlásené v roku 2018. Pôjde o 93 katastrálnych území v častiach západ, stred a východ SR. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Začína sa stredom s 22 katastrálnymi územiami, na ktoré by malo ísť asi 20 miliónov eur.
JÚN
5. júna - Od júla sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o viac ako 90 eur na 1553,30 eura mesačne. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3048 eur mesačne. O 282 eur mesačne sa od 1. júla zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa (SP) vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, informovala SP.
10. júna - Slovenská pošta plánuje v najbližších troch rokoch optimalizovať sieť svojich pobočiek, zefektívniť procesy či zavádzať nové technológie a inovácie. V tomto roku plánuje v rámci transformácie zatvoriť 26 prevádzok v krajských mestách a presunúť ich na nástupnícke pošty, v ktorých sa majú predĺžiť otváracie hodiny či posilniť priehradky. Informovala o tom na tlačovej konferencii Slovenská pošta.
11. júna - Štát spúšťa rekonštrukciu ôsmich regionálnych tratí financovanú z plánu obnovy v hodnote 220 miliónov eur. Uviedli to na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.
30. júna - Ľudia narodení v roku 1967 pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov a jeden mesiac. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá bude účinná od 1. júla tohto roka. Zároveň platí úprava, ktorá znižuje tento vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.
JÚL
1. júla - Štátny rozpočet dosiahol za prvý polrok hotovostný schodok vo výške 3,117 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak v medziročne zlepšilo o 895 miliónov eur alebo 22,3 %. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
7. júla - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krívačkou (SLAK) vo výške 44 miliónov eur. Financie z Programu rozvoja vidieka a štátneho rozpočtu sú určené pre farmárov, ktorým bola štátom nariadená likvidácia hovädzieho dobytka v dôsledku SLAK. Výzva je otvorená do 1. októbra, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
9. júla - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predal v elektronickej aukcii všetky ponúkané mobilné frekvencie. Výnosy z predaja dosiahli vyše 506 miliónov eur. Aukcia zabezpečila pridelenie dvoch tretín frekvenčných spektier potrebných pre mobilných operátorov, informoval úrad.
21. júla - Na Orave slávnostne otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín - Nižná za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipa Macháčka.
AUGUST
1. augusta - Produkcia piva na Slovensku v roku 2024 medziročne vzrástla o 2 % na 2,976 milióna hektolitrov (hl) oproti 2,916 milióna hl v roku 2023. Výroba alkoholického piva mierne poklesla, produkcie nealkoholických pív aj radlerov však stúpli o viac ako desatinu. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) pri príležitosti Medzinárodného dňa piva.
1. augusta - Štát odkúpil od spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP) žeriavy, sklady, budovy a infraštruktúru v prístavoch v Bratislave a Komárne a získal tak plnú kontrolu nad týmito prístavmi. Informovala o tom štátna spoločnosť Verejné prístavy. Náklady na majetkovoprávne vyrovnanie dosiahli 170 miliónov eur.
8. augusta - Súťaž na výstavbu úseku diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov sa definitívne skončila. Severný úsek kysuckej D3 postaví Združenie Ošč-Ča, v ktorom popri Váhostave figurujú Metrostav DS a maďarská firma Duna Aszfalt. Úsek postaví združenie za 230 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.
18. augusta - Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automaticky, čo znamená, že porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
20. augusta - Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.
SEPTEMBER
1. septembra - Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 527.000 ton obilnín viac ako vlani. Tento výsledok je najmä dôsledkom výrazne vyšších priemerných výnosov z hektára, a to nielen v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom, informoval ŠÚ SR.
22. septembra - Na úseku liptovskej diaľnice D1 Hubová - Ivachnová došlo k ďalšiemu neočakávanému zosuvu pôdy, ktorý mal dopad na jeden mostný objekt. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil, že zosuv pôdy oddialil otvorenie tohto úseku diaľnice o niekoľko mesiacov.
22. septembra - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) upozornil na výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča, ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Doteraz potvrdili ochorenie v okresoch Nové Zámky, Galanta, Sobrance, Levice, Nitra a Zlaté Moravce. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
24. septembra - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.
25. septembra - V najnovšom rebríčku slobody podnikania Economic Freedom of the World (EFW) 2025, ktorý vydáva kanadský The Fraser Institute, kleslo Slovensko o sedem miest na 49. priečku zo 165 hodnotených krajín. V celkovom hodnotení si udržal prvé miesto Hongkong nasledovaný Singapurom a Novým Zélandom. Informoval o tom slovenský Inštitút slobody a podnikania, ktorý na príprave rebríčka spolupracoval.
OKTÓBER
13. októbra - Veterinári potvrdili v obci Šúrovce v Trnavskom okrese ohnisko vtáčej chrípky H5N1. Vysokonákazlivou chorobou bol zasiahnutý menší chov vtákov držaných v zajatí v počte približne 140 kusov, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti štrkovísk. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
14. októbra - Vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre pondelkovú (13. 10.) zrážku rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou.
20. októbra - Štát v roku 2024 hospodáril s deficitom 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bol horší výsledok ako jarný odhad. Deficit verejnej správy SR vlani po jesennom spresnení dosiahol takmer 7,2 miliardy eur a medziročne vzrástol o 0,6 miliardy eur. Celkový dlh verejnej správy medziročne stúpol o 8,8 miliardy eur a priblížil sa tak k úrovni 60 % HDP. V roku 2023 dosiahol deficit 6,5 miliardy eur, čo predstavovalo 5,3 % HDP. Informoval o tom ŠÚ SR.
21. októbra - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Zároveň vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. Za zákon o štátnom rozpočte hlasovalo všetkých 79 koaličných zákonodarcov, proti bolo 66 opozičných poslancov.
28. októbra - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Počas slávnostného poklepania základného kameňa za účasti členov vlády to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.
29. októbra - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dočasne pozastavil všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov v súvislosti s týmto projektom. Ide o Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Informoval o tom v stredu rezort.
NOVEMBER
3. novembra - Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat (WOAH) uznala dňom 31. októbra opätovne Slovenskú republiku ako krajinu bez výskytu nákaz a bez vakcinácie proti slintačke a krívačke. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
12. novembra - Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3000 eur do 20.000 eur. Uviedol to po rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že ide o peniaze nad rámec štandardnej náhrady škody. Peniaze má poskytnúť Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ministerstvo financií SR prostredníctvom Ministerstva dopravy SR.
20. novembra - V obci Kriváň v okrese Detva slávnostne otvorili novovybudovaný úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Rýchlostnú cestu do Novohradu s najdlhším mostom na Slovensku, ktorej výstavba trvala štyri roky, symbolickým prestrihnutím pásky otvoril minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
20. novembra - Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perún slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.
21. novembra - Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Prepravca toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.
28. novembra - Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie v druhej polovici roka zrýchlili svoje tempo rastu, keď si medzikvartálne pripísali takmer 5 % a medziročne až vyše 13 %. Aktuálne tempo rastu bolo najvyššie za posledných 12 štvrťrokov, uviedol ŠÚ SR.
DECEMBER
4. decembra - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, sa bude započítavať do dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci NR SR definitívne schválili. Novela bude účinná od januára budúceho roka.
9. decembra - Poslanci NR SR definitívne schválili reformu financovania sociálnych služieb. Nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
9. decembra - Od začiatku roka 2027 budú mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú poslanci NR SR definitívne schválili. Nepriamou novelou zaviedli aj možnosť uzatvárania dohôd o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku pre sociálne podniky na kratšie obdobie ako kalendárny rok. Ďalšie zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov sa do zákona nedostali.
16. decembra - Na Kysuciach ukončili modernizáciu trate od Čadce po štátnu hranicu s Českou republikou. Na financovaní rekonštrukcie vo výške 90 miliónov eur sa podieľali aj tri fondy Európskej únie. Na tlačovej konferencii vo Svrčinovci v okrese Čadca o tom informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj a zástupca zhotoviteľa.