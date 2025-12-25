Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slintačka či vnútroštátna linka do Košíc. Toto sa stalo v ekonomike SR

Kombo snímka. Foto: TASR/Teraz.sk

Teraz.sk prináša výberovú chronológiu udalostí z domácej ekonomiky.

Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z domácej ekonomiky.


JANUÁR





15. januára - Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2024 dosiahla 2,8 % a po dvoch rokoch extrémne vysokých dvojciferných hodnôt sa dostala pod úroveň 3 %. Tempo rastu cien medziročne spomalilo najvýraznejšie za posledných 25 rokov, v roku 2023 dosiahla inflácia ešte úroveň 10,5 %. V roku 2022 ceny medziročne vzrástli až o 12,8 %. Rast cien počas roka 2024 ani jeden mesiac neprekročil 4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Štatistický úrad SR.
Foto: Teraz.sk - Elena Halačová


16. januára - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 bolo ku koncu decembra minulého roka na úrovni 3,05 %. Z celkového balíka financií vo výške 12,79 miliardy eur Slovensko vyčerpalo 390,13 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.



16. januára - V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo podľa predbežných výsledkov 993.000 vozidiel, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o takmer 87.000 vozidiel. Prognóza na aktuálny rok bola pozitívna a očakávalo sa, že v roku 2025 bude výroba opäť stúpať, pričom počet vyrobených vozidiel by mal dosiahnuť 1,15 milióna kusov. Slovensko naďalej ostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel v prepočte na jedného obyvateľa. Informoval o tom na výročnej tlačovej konferencii Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR jeho prezident Alexander Matušek.

Na snímke prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) Alexander Matušek.
Foto: TASR - Jaroslav Novák




FEBRUÁR





3. februára - Čistý zisk 22 bánk pôsobiacich na Slovensku dosiahol v minulom roku 1,077 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 122 miliónov eur alebo 10,2 %. Najväčší negatívny vplyv na zisk mala predovšetkým tzv. banková daň. Vyplýva to zo zatiaľ neauditovaných výsledkov, na ktoré poukázala Slovenská banková asociácia (SBA).

Ilustračné foto.
Foto: Teraz.sk


5. februára - Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začali platiť od apríla tohto roka.



7. februára - Priemysel na Slovensku spomalil v minulom roku svoj výkon o 0,7 %. Išlo o siedme spomalenie priemyselnej produkcie za uplynulých 15 rokov, teda od finančnej krízy v roku 2009, keď priemysel utrpel až dvojciferný prepad. Pokles v roku 2024 bol však najmiernejší, informoval ŠÚ SR.



11. februára - Stavebníctvu sa v roku 2024 nedarilo, keď celý sektor vyprodukoval práce v objeme takmer 7,5 miliardy eur. Sektor síce v bežných cenách medziročne vzrástol, ale po očistení o vplyv inflácie a prepočte do stálych cien jeho produkcia klesla o 5 %. Celkový výsledok nevylepšili ani mierne rastúce výkony v posledných dvoch mesiacoch roka, informoval ŠÚ SR.

Ilustračná snímka.
Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský


14. februára - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa vlani zvýšil o 2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil ŠÚ SR. V 4. štvrťroku 2024 vzrástol HDP v stálych cenách medziročne o 1,8 %.





MAREC




4. marca - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za celý rok 2024 dosiahla 1524 eur, medziročne vzrástla o 6,6 %, teda o 94 eur. Informoval o tom Štatistický úrad ŠÚ SR.



6. marca - Štát za niekoľko dní vypredal celú emisiu dlhopisov určených bežným občanom v sume 500 miliónov eur. Ich predaj tak ukončil. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Dva dlhopisy, dvojročný Investor a štvorročný Patriot, sa začali predávať 3. marca.

Ilustračná snímka.
Foto: Teraz.sk


11. marca - Slováci vlani na hazardné hry celkovo minuli 1,45 miliardy eur, čo bol v porovnaní s rokom 2023 nárast o 9,6 %. V minulom roku uzatvorili stávky vo výške 24,2 miliardy eur a na výhrach im bolo vyplatených 22,8 miliardy eur. Informoval o tom Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).



21. marca - Na Slovensku sa potvrdil výskyt slintačky a krívačky. Ochorenie bolo potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - Medveďove, Ňárade a Bake. Prijaté boli opatrenia na dvoch úrovniach, celoslovenskej a na úrovni okresov Dunajská Streda a Komárno. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska, informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

Na snímke dezinfekcia kolies motorových vozidiel na Alžbetinom moste v súvislosti s vírusovým ochorením SLAK v Komárne 27. marca 2025.
Foto: TASR - Milan Drozd




APRÍL





1. apríla - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia podala na príslušných orgánoch štátnej správy žiadosti o stavebné povolenia týkajúce sa investície Šurany Industrial Park - Gigafactory project Kamzik. Tá zahŕňa nevyhnutné stavebné a inžinierske objekty tzv. Fázy 1.1 v rámci prípravy územia a výstavby závodu na výrobu batérií v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Cieľom je vytvorenie podmienok pre výstavbu základných objektov a infraštruktúry pre uskutočnenie investície, informovala spoločnosť.



7. apríla - Investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania by sa mala stať aj investičná spoločnosť Slovak Affordable Living SICAV. V rámci projektov štátom podporovaného nájomného bývania plánuje postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 3000 nových bytov. Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy schválila vláda.



9. apríla - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) budú opravovať lietadlá F-16. Dohodu o založení spoločnej organizácie na opravu a údržbu lietadiel podpísali aj za účasti ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) riaditeľ LOTN Juraj Lauš a prezident nórskej spoločnosti Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS - Kongsberg) André Jaegtvik.

Na snímke sprava podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), generálny riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín a.s. (LOTN) Juraj Lauš a prezident nórskej spoločnosti Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) André Jaegtvik počas podpisu dohody o založení spoločnej organizácie pre údržbu a opravulietadiel F-16 v Trenčíne v stredu 9. apríla 2025.
Foto: TASR - Martin Medňanský


24. apríla - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) skončila minulý rok v strate 5,28 milióna eur. V roku 2023 pritom hospodárila s čistým ziskom 20,9 milióna eur. ZSSK vlani oproti predchádzajúcemu roku vzrástli náklady na prevádzkovú činnosť o vyše 113,8 milióna eur. Vyplýva to z účtovnej závierky zverejnenej v registri účtovných závierok.





MÁJ




1. mája - Za prvý štvrťrok pribudlo na slovenských cestách 2000 nových elektromobilov. Z toho 830 vozidiel tvorili nové predaje cez oficiálnych predajcov, zvyšok boli individuálne dovozy. Do konca marca tohto roka počet batériových elektrických vozidiel v kategóriách osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony stúpol na 17.430. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



5. mája - Na farme v Dolných Semerovciach v okrese Levice bol potvrdený africký mor ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Levice vydala opatrenia v ohnisku nákazy aj v troj- a desaťkilometrovej reštrikčnej zóne. Pre človeka nákaza nepredstavuje riziko. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR/Pavol Remiaš


20. mája - Nezamestnanosť na Slovensku klesla v apríli tohto roka na nové historické minimum 3,71 %. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola na hodnote 5,79 %. V apríli bolo nezamestnaných 161.000 osôb, informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



29. mája - Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.



30. mája - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa verejné obstarávanie na pozemkové úpravy, ktoré bolo naposledy vyhlásené v roku 2018. Pôjde o 93 katastrálnych území v častiach západ, stred a východ SR. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Začína sa stredom s 22 katastrálnymi územiami, na ktoré by malo ísť asi 20 miliónov eur.

Na snímke zľava námestník generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) Rastislav Juhár, uprostred minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu (SPF) Richard Šmída počas tlačovej konferencie na tému Zrýchlenie procesov v Slovenskom pozemkovom fonde 30. mája 2024 v Bratislave.
Foto: TASR - Jakub Kotian



JÚN




5. júna - Od júla sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o viac ako 90 eur na 1553,30 eura mesačne. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3048 eur mesačne. O 282 eur mesačne sa od 1. júla zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa (SP) vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, informovala SP.



10. júna - Slovenská pošta plánuje v najbližších troch rokoch optimalizovať sieť svojich pobočiek, zefektívniť procesy či zavádzať nové technológie a inovácie. V tomto roku plánuje v rámci transformácie zatvoriť 26 prevádzok v krajských mestách a presunúť ich na nástupnícke pošty, v ktorých sa majú predĺžiť otváracie hodiny či posilniť priehradky. Informovala o tom na tlačovej konferencii Slovenská pošta.



11. júna - Štát spúšťa rekonštrukciu ôsmich regionálnych tratí financovanú z plánu obnovy v hodnote 220 miliónov eur. Uviedli to na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.

Na snímke minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD).
Foto: TASR - Daniel Stehlík


30. júna - Ľudia narodení v roku 1967 pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov a jeden mesiac. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá bude účinná od 1. júla tohto roka. Zároveň platí úprava, ktorá znižuje tento vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.



JÚL





1. júla - Štátny rozpočet dosiahol za prvý polrok hotovostný schodok vo výške 3,117 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak v medziročne zlepšilo o 895 miliónov eur alebo 22,3 %. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.



7. júla - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krívačkou (SLAK) vo výške 44 miliónov eur. Financie z Programu rozvoja vidieka a štátneho rozpočtu sú určené pre farmárov, ktorým bola štátom nariadená likvidácia hovädzieho dobytka v dôsledku SLAK. Výzva je otvorená do 1. októbra, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).

Na snímke zľava 1. podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), predseda SPPK Andrej Gajdoš, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko a generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Dušan Gábor počas tlačovej konferencie na tému Stojíme pri farmároch: Obnova a podpora po nákaze slintačky a krívačky v Bratislave v pondelok 7. júla 2025.
Foto: TASR - Jakub Kotian


9. júla - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predal v elektronickej aukcii všetky ponúkané mobilné frekvencie. Výnosy z predaja dosiahli vyše 506 miliónov eur. Aukcia zabezpečila pridelenie dvoch tretín frekvenčných spektier potrebných pre mobilných operátorov, informoval úrad.



21. júla - Na Orave slávnostne otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín - Nižná za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipa Macháčka.

Na snímke úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná v pondelok 21. júla 2025.
Foto: TASR - Lenka Hanesová




AUGUST




1. augusta - Produkcia piva na Slovensku v roku 2024 medziročne vzrástla o 2 % na 2,976 milióna hektolitrov (hl) oproti 2,916 milióna hl v roku 2023. Výroba alkoholického piva mierne poklesla, produkcie nealkoholických pív aj radlerov však stúpli o viac ako desatinu. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) pri príležitosti Medzinárodného dňa piva.

Ilustračná fotka.
Foto: TASR


1. augusta - Štát odkúpil od spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP) žeriavy, sklady, budovy a infraštruktúru v prístavoch v Bratislave a Komárne a získal tak plnú kontrolu nad týmito prístavmi. Informovala o tom štátna spoločnosť Verejné prístavy. Náklady na majetkovoprávne vyrovnanie dosiahli 170 miliónov eur.



8. augusta - Súťaž na výstavbu úseku diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov sa definitívne skončila. Severný úsek kysuckej D3 postaví Združenie Ošč-Ča, v ktorom popri Váhostave figurujú Metrostav DS a maďarská firma Duna Aszfalt. Úsek postaví združenie za 230 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.



18. augusta - Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automaticky, čo znamená, že porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Foto: TASR - Jaroslav Novák


20. augusta - Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.





SEPTEMBER





1. septembra - Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 527.000 ton obilnín viac ako vlani. Tento výsledok je najmä dôsledkom výrazne vyšších priemerných výnosov z hektára, a to nielen v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom, informoval ŠÚ SR.



22. septembra - Na úseku liptovskej diaľnice D1 Hubová - Ivachnová došlo k ďalšiemu neočakávanému zosuvu pôdy, ktorý mal dopad na jeden mostný objekt. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil, že zosuv pôdy oddialil otvorenie tohto úseku diaľnice o niekoľko mesiacov.



22. septembra - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) upozornil na výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča, ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Doteraz potvrdili ochorenie v okresoch Nové Zámky, Galanta, Sobrance, Levice, Nitra a Zlaté Moravce. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



24. septembra - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.

Na snímke plénum počas hlasovania počas 39. schôdze parlamentu v Bratislave v stredu 24. septembra 2025.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


25. septembra - V najnovšom rebríčku slobody podnikania Economic Freedom of the World (EFW) 2025, ktorý vydáva kanadský The Fraser Institute, kleslo Slovensko o sedem miest na 49. priečku zo 165 hodnotených krajín. V celkovom hodnotení si udržal prvé miesto Hongkong nasledovaný Singapurom a Novým Zélandom. Informoval o tom slovenský Inštitút slobody a podnikania, ktorý na príprave rebríčka spolupracoval.





OKTÓBER




13. októbra - Veterinári potvrdili v obci Šúrovce v Trnavskom okrese ohnisko vtáčej chrípky H5N1. Vysokonákazlivou chorobou bol zasiahnutý menší chov vtákov držaných v zajatí v počte približne 140 kusov, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti štrkovísk. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



14. októbra - Vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre pondelkovú (13. 10.) zrážku rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou.

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po zrážke dvoch rýchlikov, ku ktorej došlo v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava v pondelok 13. októbra 2025.
Foto: TASR - Veronika Mihaliková


20. októbra - Štát v roku 2024 hospodáril s deficitom 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bol horší výsledok ako jarný odhad. Deficit verejnej správy SR vlani po jesennom spresnení dosiahol takmer 7,2 miliardy eur a medziročne vzrástol o 0,6 miliardy eur. Celkový dlh verejnej správy medziročne stúpol o 8,8 miliardy eur a priblížil sa tak k úrovni 60 % HDP. V roku 2023 dosiahol deficit 6,5 miliardy eur, čo predstavovalo 5,3 % HDP. Informoval o tom ŠÚ SR.



21. októbra - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Zároveň vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. Za zákon o štátnom rozpočte hlasovalo všetkých 79 koaličných zákonodarcov, proti bolo 66 opozičných poslancov.

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas hlasovania na 40. schôdzi NR SR v Bratislave 21. októbra 2025.
Foto: TASR - Jaroslav Novák




28. októbra - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Počas slávnostného poklepania základného kameňa za účasti členov vlády to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.

Na snímke druhý zľava predseda predstavenstva Gotion Hi-Tech Li Čen a druhý sprava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pri príchode na slávnostnú výstavbu baterkárne v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park v meste Šurany v okrese Nové Zámky v utorok 28. októbra 2025.
Foto: TASR - Henrich Mišovič


29. októbra - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dočasne pozastavil všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov v súvislosti s týmto projektom. Ide o Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Informoval o tom v stredu rezort.





NOVEMBER





3. novembra - Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat (WOAH) uznala dňom 31. októbra opätovne Slovenskú republiku ako krajinu bez výskytu nákaz a bez vakcinácie proti slintačke a krívačke. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Na snímke krava vyplazuje jazyk.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


12. novembra - Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3000 eur do 20.000 eur. Uviedol to po rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že ide o peniaze nad rámec štandardnej náhrady škody. Peniaze má poskytnúť Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ministerstvo financií SR prostredníctvom Ministerstva dopravy SR.

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po zrážke dvoch rýchlikov, ku ktorej došlo v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava v pondelok 13. októbra 2025.
Foto: TASR - Veronika Mihaliková


20. novembra - V obci Kriváň v okrese Detva slávnostne otvorili novovybudovaný úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Rýchlostnú cestu do Novohradu s najdlhším mostom na Slovensku, ktorej výstavba trvala štyri roky, symbolickým prestrihnutím pásky otvoril minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Na leteckej snímke rýchlostná cesta R2 - pohľad od obce Kriváň v smere na Mýtnu. Rýchlostná cesta R2 v úseku Kriváň - Mýtna je tesne pred dokončením.
Foto: TASR - Michal Svítok


20. novembra - Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perún slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.

Snímka zo slávnostného spustenia prvého slovenského superpočítača s názvom Perún za účasti ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa a rektora TUKE Petra Mésároša (nie sú na snímke) v priestoroch Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach 20. novembra 2025.
Foto: TASR - František Iván


21. novembra - Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Prepravca toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.

Na snímke uprostred predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas brífingu po prílete lietadla novej leteckej linky medzi Košicami a Bratislavou spoločnosťou Wizz Air 21. novembra 2025 na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave.
Foto: TASR - Pavel Neubauer


28. novembra - Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie v druhej polovici roka zrýchlili svoje tempo rastu, keď si medzikvartálne pripísali takmer 5 % a medziročne až vyše 13 %. Aktuálne tempo rastu bolo najvyššie za posledných 12 štvrťrokov, uviedol ŠÚ SR.





DECEMBER





4. decembra - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, sa bude započítavať do dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci NR SR definitívne schválili. Novela bude účinná od januára budúceho roka.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR


9. decembra - Poslanci NR SR definitívne schválili reformu financovania sociálnych služieb. Nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.



9. decembra - Od začiatku roka 2027 budú mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú poslanci NR SR definitívne schválili. Nepriamou novelou zaviedli aj možnosť uzatvárania dohôd o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku pre sociálne podniky na kratšie obdobie ako kalendárny rok. Ďalšie zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov sa do zákona nedostali.



16. decembra - Na Kysuciach ukončili modernizáciu trate od Čadce po štátnu hranicu s Českou republikou. Na financovaní rekonštrukcie vo výške 90 miliónov eur sa podieľali aj tri fondy Európskej únie. Na tlačovej konferencii vo Svrčinovci v okrese Čadca o tom informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj a zástupca zhotoviteľa.
