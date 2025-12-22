< sekcia Zahraničie
Úmrtie pápeža aj nástup Trumpa: Čo sa dialo v prvom polroku 2025?
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v prvej polovici roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v prvej polovici roku 2025.
1. januára - Poľsko prevzalo šesťmesačné striedajúce sa predsedníctvo v Rade EÚ, Rumunsko a Bulharsko vstúpili do schengenského priestoru.
6. januára - Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil svoju rezignáciu.
9. januára - Libanonský parlament zvolil po dvoch rokoch nového prezidenta krajiny, stal sa ním Džúzíf Awn.
10. januára - Zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa uznali za vinného v kauze bývalej pornoherečky Stormy Danielsovej, za tento skutok ale potrestaný nebude.
11. januára - Odchádzajúci americký prezident Joe Biden udelil pápežovi Františkovi Prezidentskú medailu slobody s vyznamenaním.
18. januára - Bývalá holandská šéfka diplomacie Sigrid Kaagová sa stala dočasnou osobitnou vyslankyňou OSN pre Blízky východ.
19. januára - V Pásme Gazy vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
20. januára - Republikán Donald Trump zložil prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa 47. prezidentom USA.
21. januára - V hoteli lyžiarskeho strediska Kartalkaya na severozápade Turecka vypukol požiar, o život prišlo 78 ľudí.
27. januára - V bieloruských prezidentských voľbách si úradujúci prezident Alexandr Lukašenko zabezpečil siedme funkčné obdobie a predĺžil tak svoju 30-ročnú vládu.
30. januára - Spoločnosť Meta bude musieť zaplatiť 25 miliónov dolárov prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi za pozastavenie jeho účtov na sociálnych sieťach po útoku jeho prívržencov na Kapitol z roku 2021.
- Dopravné lietadlo sa pri Washingtone zrazilo s vojenskou helikoptérou a zrútilo sa, o život prišlo 67 osôb.
31. januára - Tisíce Egypťanov protestovali pred hranicou s izraelským Pásmom Gazy proti návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa presídliť Palestínčanov z tejto vojnou zničenej enklávy do Egypta a Jordánska.
1. februára - Americká Demokratická strana si zvolila Kena Martina za svojho nového predsedu.
3. februára - Líder Novej flámskej aliancie (N-VA) Bart De Wever zložil prísahu a stal sa novým belgickým premiérom.
4. februára - Streľba v areáli vzdelávacieho zariadenia vo švédskom meste Örebro si vyžiadala 11 obetí.
10. februára - Lichtenštajnsko povedie prvýkrát v jeho dejinách žena, premiérkou sa stala Brigitte Haasová.
11. februára - Rusko prepustilo zadržiavaného amerického učiteľa Marca Fogela výmenou za ruského počítačového experta Alexandra Vinnika.
12. februára - Ruský prezident Vladimir Putin telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po prvý raz od jeho opätovného nástupu do Bieleho domu.
14. februára - Pápež František prijal na audiencii slovenského premiéra Roberta Fica.
15. februára - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zablokoval dohodu, ktorá by USA sprístupnila ukrajinské prírodné zdroje výmenou za pokračujúcu podporu Kyjeva.
17. februára - V Rusku sa konali pietne akcie pri príležitosti prvého výročia smrti opozičného politika a aktivistu Alexeja Navaľného.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal prvé neformálne zasadnutie európskych lídrov v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov USA, že začnú rokovania s Ruskom o ukončení vojny bez Ukrajiny a Európy.
21. februára - Premiér SR Robert Fico sa počas pracovnej cesty v USA stretol s Elonom Muskom a vystúpil s prejavom na Konferencii konzervatívnej politickej akcie vo Washingtone.
24. februára - V prvých predčasných parlamentných voľbách v Nemecku po 20 rokoch zvíťazil konzervatívny blok CDU/CSU pred Alternatívou pre Nemecko (AfD), sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica.
- Ministri zahraničných vecí EÚ v deň tretieho výročia vojny na Ukrajine schválili 16. balík sankcií proti Rusku.
- Irak dosiahol počet 46,1 milióna obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo vlani prvýkrát po takmer 40 rokoch.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stretol s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Predmetom rokovaní spolu s partnermi zo skupiny G7 bolo ukončenie vojny na Ukrajine.
27. februára - Vojenské vyšetrovanie potvrdilo, že pri útok na južný Izrael zo 7. októbra 2023 izraelská armáda nesprávne odhadla zámery palestínskeho militantného hnutia Hamas.
- Po Macronovi sa s Trumpom stretol aj britský premiér Keir Starmer. Požiadal ho o americké záruky v prípade, že sa uzavrie prímerie na Ukrajine. Trumpovi tiež odovzdal list od britského kráľa Karola III., ktorým ho pozval do Spojeného kráľovstva na druhú oficiálnu návštevu.
28. februára - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predčasne odišiel z rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu.
2. marca - Britský premiér Keir Starmer zorganizoval summit lídrov západných štátov za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
3. marca - Rakúsko predstavilo po piatich mesiacoch po voľbách novú vládu. Spolkovým kancelárom sa stal Christian Stocker z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).
4. marca - Americký prezident Donald Trump nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine.
5. marca - Novým náčelníkom generálneho štábu izraelských ozbrojených síl sa stal Ejal Zamir.
7. marca - Vyše 150 maďarských vedcov a akademikov odsúdilo postoj vlády premiéra Viktora Orbána, ktorá chcela presadiť prímerie na Ukrajine bez bezpečnostných záruk.
8. marca - Oproti budove poľského parlamentu vo Varšave otvorili prvé interrupčné centrum v krajine.
11. marca - Rumunský ústavný súd zamietol odvolanie krajne pravicového kandidáta Calina Georgesca, ktorému volebná komisia neschválila kandidatúru v opakovaných prezidentských voľbách.
- Ukrajina podporila návrh USA na 30-dňové prímerie s Ruskom. Spojené štáty obnovili vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.
12. marca - Grónska opozičná liberálna strana Demokrati zvíťazila v parlamentných voľbách. Hlasovanie bolo ostro sledované vzhľadom na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by tento ostrov chcel pričleniť k USA.
13. marca - Belgická polícia zadržala niekoľko osôb v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie v Európskom parlamente.
14. marca - Štáty EÚ vrátane Maďarska sa dohodli na predĺžení platnosti sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov v dôsledku vojny na Ukrajine.
- Bývalý guvernér centrálnej banky a nový líder kanadskej Liberálnej strany Mark Carney sa po zložení prísahy stal 24. premiérom Kanady.
15. marca - Americký prezident Donald Trump vymenoval Keitha Kellogga za osobitného vyslanca pre Ukrajinu.
16. marca - V nočnom klube v meste Kočani na východe Severného Macedónska vypukol na koncerte požiar, o život prišlo 62 ľudí.
- Vatikán zverejnil prvú fotografiu 88-ročného pápeža Františka od 14. februára, keď ho hospitalizovali s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc.
18. marca - Izrael obnovil boje v Pásme Gazy, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci.
19. marca - Jeden z troch podozrivých sa priznal k znásilneniu a vražde 23-ročnej Slovenky na filipínskom ostrove Boracay.
- Turecká polícia zadržala primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua, potenciálneho budúceho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách.
- Federálna sudkyňa USA zablokovala platnosť zákazu pre transrodových ľudí slúžiť v americkej armáde.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa telefonicky z Helsínk spojil s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Išlo o ich prvý kontakt od roztržky v Bielom dome.
- Izraelská armáda začala v severnej časti Pásma Gazy „obmedzenú pozemnú operáciu“, ktorej cieľom bolo znovu dobyť časť koridoru Necarim.
20. marca - Iránske úrady prepustili francúzskeho občana Oliviera Grondeaua, ktorý vo väzení strávil viac ako 880 dní pre obvinenia z narúšania bezpečnosti.
- Nemecko po 13 rokoch otvorilo ambasádu v Sýrii.
- Izrael oznámil obnovenie pozemnej operácie na juhu Pásma Gazy.
23. marca - Pápeža Františka po viac ako piatich týždňoch prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme do domácej liečby v jeho rezidencii vo Vatikáne.
28. marca - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo občianskou vojnou zmietané Mjanmarsko, o život prišlo viac než 3500 osôb.
30. marca - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara predstavil novú prechodnú vládu.
31. marca - Súd v Paríži uznal líderku krajnej pravice Marine Le Penovú za vinnú v prípade sprenevery financií EÚ a zakázal jej uchádzať sa o verejné funkcie na päť rokov.
3. apríla - Maďarsko ukončilo členstvo v Medzinárodnom trestnom súde (ICC).
4. apríla - Ruská armáda podnikla raketový útok na ukrajinský Kryvyj Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O život prišlo 18 osôb vrátane deviatich detí.
5. apríla - Kambodža otvorila námornú základňu, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala Čína.
7. apríla - Srbskí vysokoškoláci, ktorí sa 3. apríla z Nového Sadu na bicykloch vydali na 1300-kilometrovú cestu do Štrasburgu, pokračovali v cyklojazde z Györu do Bratislavy. Jazdou chceli upriamiť pozornosť Európy na protikorupčné protesty v Srbsku.
- Pápež František daroval Ukrajine štyri sanitky, slúžiť budú na frontových líniách.
- Americký prezident Donald Trump prijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
8. apríla - Takmer 400.000 obyvateľov Pásma Gazy bolo vysídlených v priebehu troch týždňov, odkedy Izrael obnovil vojenské operácie na tomto území.
9. apríla - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila navštívili pápeža Františka. Stretli sa napriek tomu, že ich audienciu predtým oficiálne zrušili vzhľadom na zlý zdravotný stav pápeža.
19. apríla - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil „veľkonočné prímerie“ na Ukrajine.
20. apríla - Pápež František udelil na Veľkonočnú nedeľu tradičné požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi).
21. apríla - Pápež František zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov, na jeho úmrtie reagovali európski aj svetoví lídri.
25. apríla - Americký prezident Donald Trump odcestoval do Talianska na prvú zahraničnú cestu svojho druhého funkčného obdobia, kde sa zúčastnil aj na pohrebe pápeža Františka.
26. apríla - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Ríme nakrátko stretol so šéfom Bieleho domu.
- Za účasti desaťtisícov veriacich a množstva zahraničných delegácií sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne konala pohrebná omša za pápeža Františka. Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini.
- Zosnulého pápeža Františka pochovali podľa poslednej vôle v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore).
30. apríla - Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách.
2. mája - Americký prezident Donald Trump vymenoval Julie Davisovú za novú diplomatickú predstaviteľku USA na ambasáde v Kyjeve, nahradila Bridget Brinkovú.
3. mája - Do Česka priletel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, prijal ho prezident ČR Petr Pavel.
4. mája - Svetové aerolínie zrušili po útoku jemenských húsíov lety z a do izraelského Tel Avivu.
5. mája - V prvom kole opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion. Rumunský premiér Marcel Ciolacu rezignoval, keďže spoločný kandidát vládnucej koalície nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb.
6. mája - Predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz sa stal novým nemeckým spolkovým kancelárom po tom, ako ho do funkcie vymenoval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
7. mája - Vstúpilo do platnosti trojdňové prímerie, ktoré jednostranne vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.
8. mája - Z komína nad Sixtínskou kaplnkou vo Vatikáne stúpal biely dym. Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolilo konkláve v poradí za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Zvolený pápež prijal meno Lev XIV.
9. mája - Na Červenom námestí v centre Moskvy sa začala vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Na prehliadke sa zúčastnil aj premiér SR Robert Fico, ktorý sa v Moskve stretol s prezidentmi Ruska, Bieloruska a Číny.
10. mája - Nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a poľský premiér Donald Tusk si v Kyjeve uctili pamiatku obetí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.
- Pakistan a India sa dohodli na úplnom a okamžitom prímerí.
12. mája - Strana kurdských pracujúcich (PKK), ktorá desaťročia viedla ozbrojené povstanie proti tureckej vláde, oznámila svoje rozpustenie a ukončenie bojov.
13. mája - Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií (let MH17) nad východom Ukrajiny v júli 2014, v dôsledku ktorého zahynulo 298 ľudí. Oznámila to Medzinárodná organizácia civilného letectva.
14. mája - Americký prezident Donald Trump sa v Saudskej Arábii stretol s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Išlo o prvé stretnutie medzi lídrami oboch krajín po 25 rokoch.
16. mája - V tureckom Istanbule sa začali rokovania medzi ruskou delegáciou a delegáciou Ukrajiny za prítomnosti Turecka. Išlo o prvé priame rokovanie medzi znepriateleným stranami od marca 2022.
17. mája - Izrael začal rozšírenú pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy.
18. mája - Konala sa inauguračná omša pápeža Leva XIV., Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini.
- V druhom kole prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil centristický starosta Bukurešti Nicušor Dan.
- V prvom kole poľských prezidentských volieb zvíťazil kandidát vládnej Občianskej koalície a varšavský primátor Rafal Trzaskowski so ziskom 30,8 percenta.
- Bývalému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty.
19. mája - V parlamentných voľbách v Portugalsku zvíťazila vládnuca stredopravicová Demokratická aliancia (AD).
- Spojené kráľovstvo dosiahlo novú dohodu s EÚ o obnove vzťahov, takmer deväť rokov po referende o vystúpení Británie z eurobloku.
- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila pandemickú dohodu. Na hlasovaní sa zdržalo 11 štátov vrátane SR.
20. mája - Ministri zahraničných vecí krajín EÚ schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Ďalších 100 sankcií na Rusko uvalila aj Británia.
- Český premiér Petr Fiala sa v Užhorode stretol s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.
21. mája - Bývalého ukrajinského politika Andrija Portnova zastrelili v Madride.
- Ekonóm Martin Kahanec sa stal ako prvý Slovák poradcom Európskej komisie.
- USA prijali od Kataru darované lietadlo Boeing 747-8, bude ho využívať aj Donald Trump.
22. mája - Americký súd zablokoval dekrét na zrušenie ministerstva školstva a nariadil opätovné prijatie prepustených zamestnancov.
25. mája - Irak zápasí s vážnym nedostatkom vody, zásoby má najnižšie za 80 rokov.
26. mája - Rusko vyslalo proti Ukrajine 355 dronov, čo predstavovalo najrozsiahlejší útok tohto druhu od začiatku invázie Moskvy vo februári 2022.
- Nemecký kancelár Friedrich Merz pohrozil, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku eurofondy, ak sa bude SR ďalej odkláňať od spoločného smerovania EÚ.
28. mája - Izraelská armáda zabila predpokladaného vodcu militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy Muhammada Sinwára.
- Českí záchranári budú môcť zasahovať v SR a naopak, dohoda prišla po 15 rokoch.
29. mája - Miliardár Elon Musk odchádza zo svojej funkcie vo vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa.
- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová si v nemeckom Aachene prevzala Cenu Karola Veľkého.
2. júna - Víťazom poľských prezidentských volieb sa stal kandidát opozície Karol Nawrocki so ziskom 50,9 percenta hlasov.
3. júna - Premiér SR Robert Fico sa v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
- Portugalská polícia začala nové pátranie po Britke Madeleine McCannovej, ktorá ako trojročná zmizla 3. mája 2007.
- Víťazom juhokórejských prezidentských volieb sa stal I Če mjong z opozičnej Demokratickej strany.
5. júna - Viac ako 130 médií a organizácií presadzujúcich slobodu tlače vyzvalo Izrael, aby vpustil novinárov do Pásma Gazy.
6. júna - Harvardova univerzita podala žalobu proti Trumpovmu zákazu prijímať zahraničných študentov.
8. júna - Do Los Angeles prišli prví príslušníci Národnej gardy, čo vyvolalo protesty naprieč USA.
10. júna - Na gymnáziu v rakúskom Grazi došlo k streľbe, zahynulo 11 osôb.
12. júna - Boeing 787-8 Dreamliner havaroval krátko po štarte v indickom meste Ahmadabad. Dopadol na budovu študentského internátu, zahynulo viac než 270 osôb.
13. júna - Izrael podnikol útok na iránske hlavné mesto Teherán, pri ktorom zahynula väčšina vrchného velenia iránskych vzdušných síl. Vzápätí Irán vypustil na Izrael zhruba 100 bezpilotných lietadiel.
15. júna - Vo Washingtone sa konala vojenská prehliadka pri príležitosti 250. výročia vzniku americkej armády. Prezident USA Donald Trump v rovnaký deň oslavoval 79. narodeniny. Naprieč USA ľudia zároveň protestovali proti jeho politike.
18. júna - V Tel Avive pristálo prvé lietadlo s Izraelčanmi, ktorí uviazli v zahraničí v dôsledku konfliktu Izraela s Iránom.
- Pápež Lev XIV. sa vrátil k tradícii pápežských dovoleniek v letnom sídle v Castel Gandolfo pri Ríme.
20. júna - Prerušený podmorský kábel medzi Fínskom a Estónskom sa stal opäť plne funkčným.
21. júna - Disidenta a manžela líderky bieloruskej exilovej opozície Sviatlany Cichanovskej, Siarheja Cichanovského, prepustili z väzenia.
22. júna - Spojené štáty zaútočili bombami na tri jadrové zariadenia v Iráne.
23. júna - Vrchný súd v Prahe zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu v kauze Farmy Čapí hnízdo, v ktorej figuruje český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová.
- Irán zaútočil raketami na americkú základňu v Katare.
24. júna - Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa Irán a Izrael dohodli na „úplnom prímerí“.
27. júna - Rwanda a Konžská demokratická republika podpísali vo Washingtone mierovú dohodu.
JANUÁR
1. januára - Poľsko prevzalo šesťmesačné striedajúce sa predsedníctvo v Rade EÚ, Rumunsko a Bulharsko vstúpili do schengenského priestoru.
6. januára - Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil svoju rezignáciu.
9. januára - Libanonský parlament zvolil po dvoch rokoch nového prezidenta krajiny, stal sa ním Džúzíf Awn.
10. januára - Zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa uznali za vinného v kauze bývalej pornoherečky Stormy Danielsovej, za tento skutok ale potrestaný nebude.
11. januára - Odchádzajúci americký prezident Joe Biden udelil pápežovi Františkovi Prezidentskú medailu slobody s vyznamenaním.
18. januára - Bývalá holandská šéfka diplomacie Sigrid Kaagová sa stala dočasnou osobitnou vyslankyňou OSN pre Blízky východ.
19. januára - V Pásme Gazy vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
20. januára - Republikán Donald Trump zložil prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa 47. prezidentom USA.
21. januára - V hoteli lyžiarskeho strediska Kartalkaya na severozápade Turecka vypukol požiar, o život prišlo 78 ľudí.
27. januára - V bieloruských prezidentských voľbách si úradujúci prezident Alexandr Lukašenko zabezpečil siedme funkčné obdobie a predĺžil tak svoju 30-ročnú vládu.
30. januára - Spoločnosť Meta bude musieť zaplatiť 25 miliónov dolárov prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi za pozastavenie jeho účtov na sociálnych sieťach po útoku jeho prívržencov na Kapitol z roku 2021.
- Dopravné lietadlo sa pri Washingtone zrazilo s vojenskou helikoptérou a zrútilo sa, o život prišlo 67 osôb.
31. januára - Tisíce Egypťanov protestovali pred hranicou s izraelským Pásmom Gazy proti návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa presídliť Palestínčanov z tejto vojnou zničenej enklávy do Egypta a Jordánska.
FEBRUÁR
1. februára - Americká Demokratická strana si zvolila Kena Martina za svojho nového predsedu.
3. februára - Líder Novej flámskej aliancie (N-VA) Bart De Wever zložil prísahu a stal sa novým belgickým premiérom.
4. februára - Streľba v areáli vzdelávacieho zariadenia vo švédskom meste Örebro si vyžiadala 11 obetí.
10. februára - Lichtenštajnsko povedie prvýkrát v jeho dejinách žena, premiérkou sa stala Brigitte Haasová.
11. februára - Rusko prepustilo zadržiavaného amerického učiteľa Marca Fogela výmenou za ruského počítačového experta Alexandra Vinnika.
12. februára - Ruský prezident Vladimir Putin telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po prvý raz od jeho opätovného nástupu do Bieleho domu.
14. februára - Pápež František prijal na audiencii slovenského premiéra Roberta Fica.
15. februára - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zablokoval dohodu, ktorá by USA sprístupnila ukrajinské prírodné zdroje výmenou za pokračujúcu podporu Kyjeva.
17. februára - V Rusku sa konali pietne akcie pri príležitosti prvého výročia smrti opozičného politika a aktivistu Alexeja Navaľného.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal prvé neformálne zasadnutie európskych lídrov v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov USA, že začnú rokovania s Ruskom o ukončení vojny bez Ukrajiny a Európy.
21. februára - Premiér SR Robert Fico sa počas pracovnej cesty v USA stretol s Elonom Muskom a vystúpil s prejavom na Konferencii konzervatívnej politickej akcie vo Washingtone.
24. februára - V prvých predčasných parlamentných voľbách v Nemecku po 20 rokoch zvíťazil konzervatívny blok CDU/CSU pred Alternatívou pre Nemecko (AfD), sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica.
- Ministri zahraničných vecí EÚ v deň tretieho výročia vojny na Ukrajine schválili 16. balík sankcií proti Rusku.
- Irak dosiahol počet 46,1 milióna obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo vlani prvýkrát po takmer 40 rokoch.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stretol s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Predmetom rokovaní spolu s partnermi zo skupiny G7 bolo ukončenie vojny na Ukrajine.
27. februára - Vojenské vyšetrovanie potvrdilo, že pri útok na južný Izrael zo 7. októbra 2023 izraelská armáda nesprávne odhadla zámery palestínskeho militantného hnutia Hamas.
- Po Macronovi sa s Trumpom stretol aj britský premiér Keir Starmer. Požiadal ho o americké záruky v prípade, že sa uzavrie prímerie na Ukrajine. Trumpovi tiež odovzdal list od britského kráľa Karola III., ktorým ho pozval do Spojeného kráľovstva na druhú oficiálnu návštevu.
28. februára - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predčasne odišiel z rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu.
MAREC
2. marca - Britský premiér Keir Starmer zorganizoval summit lídrov západných štátov za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
3. marca - Rakúsko predstavilo po piatich mesiacoch po voľbách novú vládu. Spolkovým kancelárom sa stal Christian Stocker z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).
4. marca - Americký prezident Donald Trump nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine.
5. marca - Novým náčelníkom generálneho štábu izraelských ozbrojených síl sa stal Ejal Zamir.
7. marca - Vyše 150 maďarských vedcov a akademikov odsúdilo postoj vlády premiéra Viktora Orbána, ktorá chcela presadiť prímerie na Ukrajine bez bezpečnostných záruk.
8. marca - Oproti budove poľského parlamentu vo Varšave otvorili prvé interrupčné centrum v krajine.
11. marca - Rumunský ústavný súd zamietol odvolanie krajne pravicového kandidáta Calina Georgesca, ktorému volebná komisia neschválila kandidatúru v opakovaných prezidentských voľbách.
- Ukrajina podporila návrh USA na 30-dňové prímerie s Ruskom. Spojené štáty obnovili vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.
12. marca - Grónska opozičná liberálna strana Demokrati zvíťazila v parlamentných voľbách. Hlasovanie bolo ostro sledované vzhľadom na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by tento ostrov chcel pričleniť k USA.
13. marca - Belgická polícia zadržala niekoľko osôb v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie v Európskom parlamente.
14. marca - Štáty EÚ vrátane Maďarska sa dohodli na predĺžení platnosti sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov v dôsledku vojny na Ukrajine.
- Bývalý guvernér centrálnej banky a nový líder kanadskej Liberálnej strany Mark Carney sa po zložení prísahy stal 24. premiérom Kanady.
15. marca - Americký prezident Donald Trump vymenoval Keitha Kellogga za osobitného vyslanca pre Ukrajinu.
16. marca - V nočnom klube v meste Kočani na východe Severného Macedónska vypukol na koncerte požiar, o život prišlo 62 ľudí.
- Vatikán zverejnil prvú fotografiu 88-ročného pápeža Františka od 14. februára, keď ho hospitalizovali s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc.
18. marca - Izrael obnovil boje v Pásme Gazy, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci.
19. marca - Jeden z troch podozrivých sa priznal k znásilneniu a vražde 23-ročnej Slovenky na filipínskom ostrove Boracay.
- Turecká polícia zadržala primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua, potenciálneho budúceho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách.
- Federálna sudkyňa USA zablokovala platnosť zákazu pre transrodových ľudí slúžiť v americkej armáde.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa telefonicky z Helsínk spojil s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Išlo o ich prvý kontakt od roztržky v Bielom dome.
- Izraelská armáda začala v severnej časti Pásma Gazy „obmedzenú pozemnú operáciu“, ktorej cieľom bolo znovu dobyť časť koridoru Necarim.
20. marca - Iránske úrady prepustili francúzskeho občana Oliviera Grondeaua, ktorý vo väzení strávil viac ako 880 dní pre obvinenia z narúšania bezpečnosti.
- Nemecko po 13 rokoch otvorilo ambasádu v Sýrii.
- Izrael oznámil obnovenie pozemnej operácie na juhu Pásma Gazy.
23. marca - Pápeža Františka po viac ako piatich týždňoch prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme do domácej liečby v jeho rezidencii vo Vatikáne.
28. marca - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo občianskou vojnou zmietané Mjanmarsko, o život prišlo viac než 3500 osôb.
30. marca - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara predstavil novú prechodnú vládu.
31. marca - Súd v Paríži uznal líderku krajnej pravice Marine Le Penovú za vinnú v prípade sprenevery financií EÚ a zakázal jej uchádzať sa o verejné funkcie na päť rokov.
APRÍL
3. apríla - Maďarsko ukončilo členstvo v Medzinárodnom trestnom súde (ICC).
4. apríla - Ruská armáda podnikla raketový útok na ukrajinský Kryvyj Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O život prišlo 18 osôb vrátane deviatich detí.
5. apríla - Kambodža otvorila námornú základňu, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala Čína.
7. apríla - Srbskí vysokoškoláci, ktorí sa 3. apríla z Nového Sadu na bicykloch vydali na 1300-kilometrovú cestu do Štrasburgu, pokračovali v cyklojazde z Györu do Bratislavy. Jazdou chceli upriamiť pozornosť Európy na protikorupčné protesty v Srbsku.
- Pápež František daroval Ukrajine štyri sanitky, slúžiť budú na frontových líniách.
- Americký prezident Donald Trump prijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
8. apríla - Takmer 400.000 obyvateľov Pásma Gazy bolo vysídlených v priebehu troch týždňov, odkedy Izrael obnovil vojenské operácie na tomto území.
9. apríla - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila navštívili pápeža Františka. Stretli sa napriek tomu, že ich audienciu predtým oficiálne zrušili vzhľadom na zlý zdravotný stav pápeža.
19. apríla - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil „veľkonočné prímerie“ na Ukrajine.
20. apríla - Pápež František udelil na Veľkonočnú nedeľu tradičné požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi).
21. apríla - Pápež František zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov, na jeho úmrtie reagovali európski aj svetoví lídri.
25. apríla - Americký prezident Donald Trump odcestoval do Talianska na prvú zahraničnú cestu svojho druhého funkčného obdobia, kde sa zúčastnil aj na pohrebe pápeža Františka.
26. apríla - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Ríme nakrátko stretol so šéfom Bieleho domu.
- Za účasti desaťtisícov veriacich a množstva zahraničných delegácií sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne konala pohrebná omša za pápeža Františka. Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini.
- Zosnulého pápeža Františka pochovali podľa poslednej vôle v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore).
30. apríla - Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách.
MÁJ
2. mája - Americký prezident Donald Trump vymenoval Julie Davisovú za novú diplomatickú predstaviteľku USA na ambasáde v Kyjeve, nahradila Bridget Brinkovú.
3. mája - Do Česka priletel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, prijal ho prezident ČR Petr Pavel.
4. mája - Svetové aerolínie zrušili po útoku jemenských húsíov lety z a do izraelského Tel Avivu.
5. mája - V prvom kole opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion. Rumunský premiér Marcel Ciolacu rezignoval, keďže spoločný kandidát vládnucej koalície nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb.
6. mája - Predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz sa stal novým nemeckým spolkovým kancelárom po tom, ako ho do funkcie vymenoval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
7. mája - Vstúpilo do platnosti trojdňové prímerie, ktoré jednostranne vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.
8. mája - Z komína nad Sixtínskou kaplnkou vo Vatikáne stúpal biely dym. Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolilo konkláve v poradí za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Zvolený pápež prijal meno Lev XIV.
9. mája - Na Červenom námestí v centre Moskvy sa začala vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Na prehliadke sa zúčastnil aj premiér SR Robert Fico, ktorý sa v Moskve stretol s prezidentmi Ruska, Bieloruska a Číny.
10. mája - Nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a poľský premiér Donald Tusk si v Kyjeve uctili pamiatku obetí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.
- Pakistan a India sa dohodli na úplnom a okamžitom prímerí.
12. mája - Strana kurdských pracujúcich (PKK), ktorá desaťročia viedla ozbrojené povstanie proti tureckej vláde, oznámila svoje rozpustenie a ukončenie bojov.
13. mája - Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií (let MH17) nad východom Ukrajiny v júli 2014, v dôsledku ktorého zahynulo 298 ľudí. Oznámila to Medzinárodná organizácia civilného letectva.
14. mája - Americký prezident Donald Trump sa v Saudskej Arábii stretol s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Išlo o prvé stretnutie medzi lídrami oboch krajín po 25 rokoch.
16. mája - V tureckom Istanbule sa začali rokovania medzi ruskou delegáciou a delegáciou Ukrajiny za prítomnosti Turecka. Išlo o prvé priame rokovanie medzi znepriateleným stranami od marca 2022.
17. mája - Izrael začal rozšírenú pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy.
18. mája - Konala sa inauguračná omša pápeža Leva XIV., Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini.
- V druhom kole prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil centristický starosta Bukurešti Nicušor Dan.
- V prvom kole poľských prezidentských volieb zvíťazil kandidát vládnej Občianskej koalície a varšavský primátor Rafal Trzaskowski so ziskom 30,8 percenta.
- Bývalému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty.
19. mája - V parlamentných voľbách v Portugalsku zvíťazila vládnuca stredopravicová Demokratická aliancia (AD).
- Spojené kráľovstvo dosiahlo novú dohodu s EÚ o obnove vzťahov, takmer deväť rokov po referende o vystúpení Británie z eurobloku.
- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila pandemickú dohodu. Na hlasovaní sa zdržalo 11 štátov vrátane SR.
20. mája - Ministri zahraničných vecí krajín EÚ schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Ďalších 100 sankcií na Rusko uvalila aj Británia.
- Český premiér Petr Fiala sa v Užhorode stretol s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.
21. mája - Bývalého ukrajinského politika Andrija Portnova zastrelili v Madride.
- Ekonóm Martin Kahanec sa stal ako prvý Slovák poradcom Európskej komisie.
- USA prijali od Kataru darované lietadlo Boeing 747-8, bude ho využívať aj Donald Trump.
22. mája - Americký súd zablokoval dekrét na zrušenie ministerstva školstva a nariadil opätovné prijatie prepustených zamestnancov.
25. mája - Irak zápasí s vážnym nedostatkom vody, zásoby má najnižšie za 80 rokov.
26. mája - Rusko vyslalo proti Ukrajine 355 dronov, čo predstavovalo najrozsiahlejší útok tohto druhu od začiatku invázie Moskvy vo februári 2022.
- Nemecký kancelár Friedrich Merz pohrozil, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku eurofondy, ak sa bude SR ďalej odkláňať od spoločného smerovania EÚ.
28. mája - Izraelská armáda zabila predpokladaného vodcu militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy Muhammada Sinwára.
- Českí záchranári budú môcť zasahovať v SR a naopak, dohoda prišla po 15 rokoch.
29. mája - Miliardár Elon Musk odchádza zo svojej funkcie vo vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa.
- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová si v nemeckom Aachene prevzala Cenu Karola Veľkého.
JÚN
2. júna - Víťazom poľských prezidentských volieb sa stal kandidát opozície Karol Nawrocki so ziskom 50,9 percenta hlasov.
3. júna - Premiér SR Robert Fico sa v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
- Portugalská polícia začala nové pátranie po Britke Madeleine McCannovej, ktorá ako trojročná zmizla 3. mája 2007.
- Víťazom juhokórejských prezidentských volieb sa stal I Če mjong z opozičnej Demokratickej strany.
5. júna - Viac ako 130 médií a organizácií presadzujúcich slobodu tlače vyzvalo Izrael, aby vpustil novinárov do Pásma Gazy.
6. júna - Harvardova univerzita podala žalobu proti Trumpovmu zákazu prijímať zahraničných študentov.
8. júna - Do Los Angeles prišli prví príslušníci Národnej gardy, čo vyvolalo protesty naprieč USA.
10. júna - Na gymnáziu v rakúskom Grazi došlo k streľbe, zahynulo 11 osôb.
12. júna - Boeing 787-8 Dreamliner havaroval krátko po štarte v indickom meste Ahmadabad. Dopadol na budovu študentského internátu, zahynulo viac než 270 osôb.
13. júna - Izrael podnikol útok na iránske hlavné mesto Teherán, pri ktorom zahynula väčšina vrchného velenia iránskych vzdušných síl. Vzápätí Irán vypustil na Izrael zhruba 100 bezpilotných lietadiel.
15. júna - Vo Washingtone sa konala vojenská prehliadka pri príležitosti 250. výročia vzniku americkej armády. Prezident USA Donald Trump v rovnaký deň oslavoval 79. narodeniny. Naprieč USA ľudia zároveň protestovali proti jeho politike.
18. júna - V Tel Avive pristálo prvé lietadlo s Izraelčanmi, ktorí uviazli v zahraničí v dôsledku konfliktu Izraela s Iránom.
- Pápež Lev XIV. sa vrátil k tradícii pápežských dovoleniek v letnom sídle v Castel Gandolfo pri Ríme.
20. júna - Prerušený podmorský kábel medzi Fínskom a Estónskom sa stal opäť plne funkčným.
21. júna - Disidenta a manžela líderky bieloruskej exilovej opozície Sviatlany Cichanovskej, Siarheja Cichanovského, prepustili z väzenia.
22. júna - Spojené štáty zaútočili bombami na tri jadrové zariadenia v Iráne.
23. júna - Vrchný súd v Prahe zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu v kauze Farmy Čapí hnízdo, v ktorej figuruje český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová.
- Irán zaútočil raketami na americkú základňu v Katare.
24. júna - Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa Irán a Izrael dohodli na „úplnom prímerí“.
27. júna - Rwanda a Konžská demokratická republika podpísali vo Washingtone mierovú dohodu.