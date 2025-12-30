< sekcia Zahraničie
Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?
Teraz.sk prináša prehľad úmrtí zahraničných osobností v roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete v roku 2025.
JANUÁR
2. januára - Vo veku 103 rokov zomrela najstaršia žijúca olympijská víťazka na svete, maďarská gymnastka Ágnes Keletiová, ktorá získala na dvoch olympijských hrách dovedna desať medailí vrátane piatich zlatých.
5. januára - Bývalý grécky premiér Kostas Simitis zomrel vo veku 88 rokov. Bol známy ako politik, ktorý viedol hnutie za modernizáciu Grécka.
7. januára - Vo veku 96 rokov zomrel Jean-Marie Le Pen, dlhoročný líder krajnej pravice vo Francúzsku, bývalý vodca a zakladateľ krajne pravicovej strany Národný front, neskôr premenovanej na Národné združenie.
10. januára - Vo veku 102 rokov zomrel bývalý francúzsky veslár a účastník OH 1948 Roger Lebranchu. Na minuloročných OH v Paríži sa stal najstarším človekom, ktorý niesol olympijskú pochodeň.
11. januára - Vo veku 88 rokov zomrel český dirigent Mario Klemens. S Filmovým symfonickým orchestrom (FISYO) nahral hudbu k viac ako 150 filmom.
13. januára - Taliansky fotograf Oliviero Toscani zomrel vo veku 82 rokov. Bol známy provokatívnymi snímkami k reklamám spoločnosti Benetton.
15. januára - David Lynch, kultový americký režisér, scenárista a spisovateľ, zomrel vo veku 78 rokov. Medzi jeho známe diela patrí seriál Mestečko Twin Peaks, filmy Sloní muž, Modrý zamat či Mulholland Drive. V roku 2019 získal čestného Oscara za celoživotný prínos pre kinematografiu.
20. januára - Vo veku 85 rokov zomrel francúzsky režisér, scenárista, spisovateľ a držiteľ Oscara Bertrand Blier, ktorý do sveta kinematografie priviedol Gérarda Depardieua.
30. januára - Marianne Faithfullová, britská speváčka a herečka, zomrela vo veku 78 rokov. Bola známa vďaka hitu As Tears Go By, ktorý pre ňu napísali Mick Jagger a Keith Richards.
- Vo veku 95 rokov zomrel jeden z historicky najúspešnejších krasokorčuliarov, Američan Dick Button. Patril k inovátorom tohto športu, v roku 1948 sa stal prvým krasokorčuliarom, ktorému sa v pretekoch podarilo skočiť dvojitý axel. O štyri roky neskôr sa postaral o historicky prvý trojitý skok. Spod piatich olympijských kruhov má dve zlaté medaily (1948, 1952).
FEBRUÁR
2. februára - Vo veku 81 rokov zomrela juhokórejská herečka I Džo-sil známa z populárneho seriálu Squid Game.
- Vo veku 77 rokov zomrela ruská disidentka Tatiana Bajevová, ktorá sa 25. augusta 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnila na demonštrácii proti vpádu jednotiek Varšavskej zmluvy do Československa a proti potlačeniu Pražskej jari.
8. februára - Sam Nujoma, prvý prezident nezávislej Namíbie, zomrel vo veku 95 rokov. Viedol dlhý boj za nezávislosť svojej krajiny od Juhoafrickej republiky.
18. februára - Vo veku 95 rokov zomrel americký oscarový herec Gene Hackman, ktorý získal Oscara za hlavnú úlohu v kriminálnom trileri Francúzska spojka (1971). Ďalšieho Oscara dostal za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo westerne Nezmieriteľní (1992).
- Marian Turski, poľský novinár, historik a bývalý väzeň nacistického koncentračného tábora Auschwitz, zomrel vo veku 98 rokov. Od roku 2021 bol predsedom Medzinárodného osvienčimského výboru združujúceho preživších holokaust a ich organizácie z 19 krajín.
19. februára - Vo veku 84 rokov zomrel malijský režisér Souleymane Cissé, označovaný za „jedného z otcov africkej kinematografie“.
24. februára - Roberta Flacková, americká R&B speváčka a držiteľka ceny Grammy za cover verziu piesne „Killing Me Softly with His Song“, zomrela vo veku 88 rokov.
27. februára - Bývalý ruský a neskôr francúzsky šachista Boris Vasilievič Spasskij zomrel vo veku 88 rokov. Už ako 16-ročný získal titul medzinárodný šachový majster a o dva roky neskôr v roku 1955 sa stal juniorským majstrom sveta. V poradí desiaty majster sveta sedel na šachovom tróne v rokoch 1969 až 1972, kým neprehral v slávnom dueli s Američanom Bobbym Fischerom.
MAREC
6. marca - Josef Zíma, český spevák a herec, označovaný za legendu českej dychovky, zomrel vo veku 92 rokov. Značnú popularitu mu priniesla úloha princa Radovana v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou (1959).
9. marca - Šesťnásobný olympijský víťaz v gymnastike Akinori Nakajama z Japonska zomrel vo veku 82 rokov. Celkovo získal 10 olympijských medailí (6-2-2).
17. marca – John „Paddy“ Hemingway, posledný žijúci pilot z bitky o Britániu v roku 1940, zomrel vo veku 105 rokov.
21. marca - Bývalý americký profesionálny boxer a majster sveta v ťažkej váhe George Foreman, ktorý v ikonickom zápase obhajoval svoj titul proti Muhammadovi Alimu, zomrel vo veku 76 rokov.
29. marca - Vo veku 90 rokov zomrel americký herec Richard Chamberlain, držiteľ troch Zlatých glóbusov. Známy je z filmov Traja mušketieri (1973), Gróf Monte Christo (1975), alebo postavou kňaza Ralpha de Bricassarta z romantickej rodinnej ságy Vtáky v tŕní (1983).
31. marca - Charlotte "Betty" Webbová, jedna z posledných žijúcich členiek tímu, ktorý počas druhej svetovej vojny na panstve Bletchley Park v juhovýchodnom Anglicku pracoval na dešifrovaní kódov nemeckej armády, zomrela vo veku 101 rokov.
APRÍL
1. apríla - Vo veku 65 rokov zomrel americký herec Val Kilmer, známy z filmov Top Gun (1986), The Doors (1991) alebo Batman Navždy (1995) či Top Gun: Maverick (2022).
2. apríla - Známy český herec a dabér Alois Švehlík zomrel vo veku 85 rokov. Účinkoval v známych filmoch Dým bramborové natě (1976), Mladý muž a bílá velryba (1978), Koncert na konci léta (1979), Smrt krásných srnců (1986), Černí baroni (1992), Bolero (2004), Alois Nebel (2011) alebo Na střeše (2019).
13. apríla - Peruánsky spisovateľ Mario Vargas Llosa, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru, zomrel vo veku 89 rokov.
14. apríla - Vo veku 88 rokov zomrela najvyššie postavená žena v hierarchii izraelskej zahraničnej spravodajskej služby Mosad Aliza Magenová. Počas svojej kariéry v tajných službách sa vypracovala na jednu z najvplyvnejších agentiek v histórii Mosadu a v 90. rokoch bola námestníčkou jeho riaditeľa.
15. apríla - Vo veku 99 rokov zomrela bývalá prvá dáma Izraela Reuma Weizmanová, manželka exprezidenta Ezera Weizmana.
17. apríla - Jaromír Štětina, bývalý český politik, spisovateľ a niekdajší šéfredaktor Lidových novín, zomrel vo veku 82 rokov.
19. apríla - Vo veku 94 rokov zomrel český horolezec Jan Červinka, účastník mnohých kľúčových československých expedícií od 50. do 80. rokov minulého storočia.
21. apríla - Vo veku 88 rokov zomrel pápež František, ktorý bol hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013. Bol prvým mimoeurópskym pápežom po viac ako tisícročí a taktiež vôbec prvým pochádzajúcim z Ameriky.
MÁJ
1. mája - Legendárny fanúšik španielskej futbalovej reprezentácie Manuel Cáceres Artesero, ktorého svet poznal pod menom „Manolo el del Bombo“, zomrel vo veku 76 rokov.
3. mája - Vo veku 99 rokov zomrel belgický výtvarník Paul Van Hoeydonck, autor prvého a dlho jediného umeleckého diela na Mesiaci.
6. mája - Vplyvný americký politológ a teoretik medzinárodných vzťahov Joseph S. Nye, ktorý zaviedol pojem „mäkká sila“, zomrel vo veku 88 rokov.
8. mája - Český herec a prezident Medzinárodného festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška zomrel vo veku 78 rokov.
11. mája - Vo veku 92 rokov zomrel americký spisovateľ a režisér Robert Benton, ktorý má na konte aj Oscarom ocenený film Kramerová verzus Kramer.
13. mája - José „Pepe“ Mujica, bývalý uruguajský prezident, zomrel vo veku 89 rokov. Bol známy svojím nenáročným životným štýlom. Počas svojho pôsobenia v úrade v rokoch 2010 – 2015 rozdával väčšinu svojho platu a jazdil na starom aute Volkswagen Beetle.
– Americký vedec Richard L. Garwin, jeden z tvorcov vodíkovej bomby, zomrel vo veku 97 rokov.
19. mája - Vo veku 98 rokov zomrel legendárny predstaviteľ ruského baletu Jurij Grigorovič, ktorý bol tri desaťročia choreografom moskovského divadla Boľšoj teatr (Veľké divadlo).
– Americký skladateľ Alf Clausen, ktorého hudba 27 rokov tvorila základný sprievod k televíznemu animovanému seriálu Simpsonovci, zomrel vo veku 84 rokov.
30. mája - Vo veku 87 rokov zomrela americká herečka Loretta Switová, ktorú preslávila rola ráznej zdravotnej sestry, majorky Margaret Houlihanovej v seriáli M.A.S.H.
7. júna - Vo veku 82 rokov zomrel jeden z najuznávanejších českých kameramanov Vladimír Smutný. Bol držiteľom ôsmich Českých levov i mnohých ďalších cien. Spolupracoval režisérmi Janom Svěrákom, Václavom Marhoulom či Karlom Kachyňom.
9. júna - Britský spisovateľ Frederick Forsyth, autor politických bestsellerov, zomrel vo veku 86 rokov.
11. júna - Vo veku 82 rokov zomrel Brian Wilson, americký hudobník, spevák, textár a spoluzakladateľ legendárnej skupiny Beach Boys.
17. júna - Rakúsky pianista Alfred Brendel, ktorý bol považovaný za jedného z najväčších hudobných velikánov 20. storočia, zomrel vo veku 94 rokov.
24. júna - Švédsky zločinec Clark Olofsson, ktorý v roku 1973 počas lúpeže v štokholmskej Kreditbanken šesť dní držal štyroch ľudí ako rukojemníkov, zomrel vo veku 78 rokov. Počas jeho lúpeže sa prejavil fenomén, pri ktorom rukojemníci vyjadrujú súcit či sympatie voči únoscovi. Odborníci tento jav pomenovali štokholmský syndróm.
26. júna - Vo veku 93 rokov zomrel argentínsky klavirista a hudobný skladateľ Lalo Schifrin, autor úvodnej hudby k filmu Mission: Impossible.
2. júla - Vo veku 56 rokov zomrel austrálsky herec Julian McMahon, ktorý v rokoch 1996 – 2000 stvárnil agenta Johna Granta v seriáli Prípad pre Sam.
3. júla - Americký herec Michael Madsen zomrel vo veku 67 rokov. Známy bol najmä účinkovaním vo filmoch Kill Bill, Osem hrozných či Gauneri amerického režiséra Quentina Tarantina.
4. júla - Vo veku 78 rokov zomrel hudobný skladateľ Mark Snow, ktorý zložil titulnú skladbu ku kultovému seriálu Akty X.
13. júla - Bývalý nigérijský prezident Muhammadu Buhari zomrel vo veku 82 rokov. Najľudnatejšiu africkú krajinu viedol dvakrát – najprv ako vojenský vládca v rokoch 1984 až 1985, neskôr ako demokraticky zvolený prezident v rokoch 2015 – 2023.
16. júla - Vo veku 88 rokov zomrel nemecký divadelný režisér Claus Peymann. Pracoval najmä s nemecky hovoriacimi autormi ako Thomas Bernhard, Thomas Brasch, Peter Handke či Elfriede Jelineková.
– Americká popová hviezda Connie Francisová zomrela vo veku 87 rokov. Medzi jej hity patrí pieseň Pretty Little Baby.
17. júla - Vo veku 56 rokov tragicky zomrel rakúsky vyznávač extrémnych športov Felix Baumgartner, ktorý sa v roku 2012 preslávil zoskokom zo stratosféry.
– Americký textár Alan Bergman zomrel vo veku 99 rokov. Počas svojej hudobnej kariéry sa podieľal na viacerých hitoch pre spevákov ako Frank Sinatra, Michael Jackson či Tony Bennett.
22. júla - Vo veku 76 rokov zomrel legendárny britský spevák Ozzy Osbourne, frontman slávnej skupiny Black Sabbath.
24. júla - Hulk Hogan, legenda amerického wrestlingu a hviezda zábavného priemyslu, zomrel vo veku 71 rokov.
26. júla - Vo veku 87 rokov zomrel český herec a moderátor Jiří Krampol. Stvárnil desiatky filmových úloh a svoj hlas prepožičal Jeanovi-Paulovi Belmondovi. Aj preto získal prezývku „český Belmondo“.
AUGUST
3. augusta - Vo veku 90 rokov zomrela Stella Rimingtonová, ktorá ako vôbec prvá žena zastávala riaditeľskú funkciu v britskej spravodajskej službe MI5.
5. augusta - Bývalý rumunský prezident Ion Iliescu zomrel vo veku 95 rokov. Bol hlavou štátu v období prechodu od komunizmu k demokracii.
7. augusta - Vo veku 97 rokov zomrel James Lovell, veliteľ pilotovanej misie Apollo 13, ktorý s poškodenou vesmírnou loďou bezpečne pristál na Zemi.
8. augusta - Český herec Martin Učík zomrel vo veku 69 rokov. Známy bol z filmu Marečku, podejte mi pero! či zo seriálu Ordinace v Růžové zahradě.
22. augusta - Známy kanadský džokej Ron Turcotte zomrel vo veku 84 rokov. Člen Siene slávy triumfoval v roku 1973 v pretekoch Triple Crown.
29. augusta - Vo veku 92 rokov zomrel ruský skladateľ Rodion Ščedrin, ktorého dielo zahŕňa slávne balety ako Anna Kareninová či Carmen.
SEPTEMBER
1. septembra - Vo veku 73 rokov zomrel Graham Greene, kanadský herec z radov domorodých obyvateľov, ktorý bol nominovaný na Oscara za stvárnenie indiánskeho šamana Kicking Bird (Kopajúci vták) v slávnom filme Tanec s vlkmi.
4. septembra - Svetoznámy taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov.
– Vojvodkyňa z Kentu, manželka bratranca zosnulej kráľovnej Alžbety II., zomrela vo veku 92 rokov. Najstaršia členka britskej kráľovnej rodiny, občianskym menom Katharine Worsleyová, bola známa najmä odovzdávaním trofejí víťazom tenisového Wimbledonu.
6. septembra - Rick Davies, spoluzakladateľ a spevák britskej skupiny Supertramp, zomrel vo veku 81 rokov.
- Nemecký dirigent Christoph von Dohnányi zomrel vo veku 95 rokov. Bol dlhoročným hudobným riaditeľom Clevelandského orchestra. V rokoch 2004 – 2011 bol hlavným dirigentom Labskej filharmónie (Elbphilharmonie), prestížneho orchestra so sídlom v Hamburgu.
16. septembra - Americký herec a režisér Robert Redford zomrel vo veku 89 rokov. Vďaka výkonom vo filmoch Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Takí sme boli (1973), Podraz (1973), Veľký Gatsby (1974), Tri dni Kondora (1975), Všetci prezidentovi muži (1976), Brubaker (1980) či Spomienky na Afriku (1985) sa z neho stala herecká superhviezda.
23. septembra - Vo veku 87 rokov zomrela talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová, známa z filmov Ružový panter (1963) alebo Vtedy na Západe (1968).
1. októbra - Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná britská biologička Jane Goodallová, ktorá sa zaoberala výskumom primátov, najmä šimpanzov, a bola uznávanou bojovníčkou za ochranu divých zvierat.
4. októbra - Vo veku 94 rokov zomrel český spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma.
5. októbra - Britská spisovateľka Jilly Cooperová, autorka románov Pólo, Rivali alebo Jazdci, zomrela vo veku 88 rokov.
6. októbra - Vo veku 64 rokov zomrela česká jadrová fyzička a dlhoročná predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dana Drábová.
11. októbra - Americká herečka Diane Keatonová zomrela vo veku 79 rokov. Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala v roku 1977 za film Woodyho Allena Annie Hallová.
16. októbra - Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley.
17. októbra - Bývalý japonský premiér Tomiiči Murajama, najznámejší pre ospravedlnenia za druhú svetovú vojnu, zomrel vo veku 101 rokov.
17. októbra - Vo veku 91 rokov zomrela talianska odborníčka na vzdelávanie Sofia Corradiová, iniciátorka programu Erasmus pre študentské výmeny v rámci Európskej únie.
18. októbra - Vo veku 103 rokov zomrel čínsky fyzik a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Jang Čen-ning.
– Vo veku 48 rokov zomrel Sam Rivers, basgitarista a zakladajúci člen americkej skupiny Limp Bizkit.
21. októbra - Vo veku 99 rokov zomrel posledný preživší bojovník povstania vo varšavskom gete z roku 1943 Michael Smuss.
22. októbra - David Ball, polovica britského elektronického dua Soft Cell a priekopník elektronickej hudby, zomrel vo veku 66 rokov.
29. októbra - Americká herečka Maria Riva a jediné dieťa nemeckej filmovej hviezdy Marlene Dietrichovej zomrela vo veku 100 rokov.
– Vo veku 92 rokov zomrela americká výtvarníčka Alison Knowlesová, popredná umelkyňa hnutia Fluxus.
NOVEMBER
3. novembra - Vo veku 89 rokov zomrela americká herečka Diane Laddová, ktorá bola za svoju kariéru trikrát nominovaná na Oscara a získala Zlatý glóbus.
– Bývalý americký viceprezident Dick Cheney zomrel vo veku 84 rokov. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Bol považovaný za vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére a architekta takzvanej vojny proti terorizmu.
4. novembra - Český kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup a bývalý politický väzeň, zomrel vo veku 82 rokov.
5. novembra - Vo veku 81 rokov zomrela česká výtvarníčka, divadelná a filmová herečka a speváčka Věra Křesadlová. Bola druhou manželkou režiséra Miloša Formana a dlhoročnou členkou Divadla Semafor, ako aj matkou známych hereckých dvojčiat Petra a Matěja Formanových.
6. novembra - Držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson zomrel vo veku 97 rokov.
23. novembra - Vo veku 81 rokov zomrel nemecký herec Udo Kier. Preslávil sa aj v Holywoode a počas svojej kariéry spolupracoval najmä s dánskym režisérom Larsom Von Trierom.
24. novembra - Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného žánru reggae Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov.
– Vo veku 78 rokov zomrela česká herečka a dabérka Jorga Kotrbová, známa napríklad ako Zlatovláska z rovnomenného filmu Vlasty Janečkovej z roku 1973.
27. novembra - Pam Hoggová, škótska punkrocková dizajnérka, zomrela vo veku 66 rokov. Spolupracovala s hviezdami ako Rihanna či Lady Gaga.
29. novembra - Britský dramatik a scenárista československého pôvodu Tom Stoppard zomrel vo veku 88 rokov. Bol známy najmä pre scenár k filmu Zamilovaný Shakespeare (1998), za ktorý si vyslúžil Oscara.
DECEMBER
3. decembra - Český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk zomrel vo veku 93 rokov. Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara.
4. decembra - Vo veku 75 rokov zomrel americký herec japonského pôvodu Cary-Hiroyuki Tagawa. Zahral si vo filmoch ako Mortal Kombat, Pearl Harbor alebo Posledný cisár.
5. decembra - Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov. Bol spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu.
7. decembra - Vo veku 92 rokov zomrela bývalá česká športová gymnastka Matylda Růžičková-Šínová, ktorá vybojovala na olympijských hrách dve medaily – bronz v roku 1952 v Helsinkách a striebro v Ríme 1960.
10. decembra - Sophie Kinsella, autorka úspešnej série o dievčati zbláznenom do nákupov, zomrela vo veku 55 rokov.
JANUÁR
2. januára - Vo veku 103 rokov zomrela najstaršia žijúca olympijská víťazka na svete, maďarská gymnastka Ágnes Keletiová, ktorá získala na dvoch olympijských hrách dovedna desať medailí vrátane piatich zlatých.
5. januára - Bývalý grécky premiér Kostas Simitis zomrel vo veku 88 rokov. Bol známy ako politik, ktorý viedol hnutie za modernizáciu Grécka.
7. januára - Vo veku 96 rokov zomrel Jean-Marie Le Pen, dlhoročný líder krajnej pravice vo Francúzsku, bývalý vodca a zakladateľ krajne pravicovej strany Národný front, neskôr premenovanej na Národné združenie.
10. januára - Vo veku 102 rokov zomrel bývalý francúzsky veslár a účastník OH 1948 Roger Lebranchu. Na minuloročných OH v Paríži sa stal najstarším človekom, ktorý niesol olympijskú pochodeň.
11. januára - Vo veku 88 rokov zomrel český dirigent Mario Klemens. S Filmovým symfonickým orchestrom (FISYO) nahral hudbu k viac ako 150 filmom.
13. januára - Taliansky fotograf Oliviero Toscani zomrel vo veku 82 rokov. Bol známy provokatívnymi snímkami k reklamám spoločnosti Benetton.
15. januára - David Lynch, kultový americký režisér, scenárista a spisovateľ, zomrel vo veku 78 rokov. Medzi jeho známe diela patrí seriál Mestečko Twin Peaks, filmy Sloní muž, Modrý zamat či Mulholland Drive. V roku 2019 získal čestného Oscara za celoživotný prínos pre kinematografiu.
20. januára - Vo veku 85 rokov zomrel francúzsky režisér, scenárista, spisovateľ a držiteľ Oscara Bertrand Blier, ktorý do sveta kinematografie priviedol Gérarda Depardieua.
30. januára - Marianne Faithfullová, britská speváčka a herečka, zomrela vo veku 78 rokov. Bola známa vďaka hitu As Tears Go By, ktorý pre ňu napísali Mick Jagger a Keith Richards.
- Vo veku 95 rokov zomrel jeden z historicky najúspešnejších krasokorčuliarov, Američan Dick Button. Patril k inovátorom tohto športu, v roku 1948 sa stal prvým krasokorčuliarom, ktorému sa v pretekoch podarilo skočiť dvojitý axel. O štyri roky neskôr sa postaral o historicky prvý trojitý skok. Spod piatich olympijských kruhov má dve zlaté medaily (1948, 1952).
FEBRUÁR
2. februára - Vo veku 81 rokov zomrela juhokórejská herečka I Džo-sil známa z populárneho seriálu Squid Game.
- Vo veku 77 rokov zomrela ruská disidentka Tatiana Bajevová, ktorá sa 25. augusta 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnila na demonštrácii proti vpádu jednotiek Varšavskej zmluvy do Československa a proti potlačeniu Pražskej jari.
8. februára - Sam Nujoma, prvý prezident nezávislej Namíbie, zomrel vo veku 95 rokov. Viedol dlhý boj za nezávislosť svojej krajiny od Juhoafrickej republiky.
18. februára - Vo veku 95 rokov zomrel americký oscarový herec Gene Hackman, ktorý získal Oscara za hlavnú úlohu v kriminálnom trileri Francúzska spojka (1971). Ďalšieho Oscara dostal za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo westerne Nezmieriteľní (1992).
- Marian Turski, poľský novinár, historik a bývalý väzeň nacistického koncentračného tábora Auschwitz, zomrel vo veku 98 rokov. Od roku 2021 bol predsedom Medzinárodného osvienčimského výboru združujúceho preživších holokaust a ich organizácie z 19 krajín.
19. februára - Vo veku 84 rokov zomrel malijský režisér Souleymane Cissé, označovaný za „jedného z otcov africkej kinematografie“.
24. februára - Roberta Flacková, americká R&B speváčka a držiteľka ceny Grammy za cover verziu piesne „Killing Me Softly with His Song“, zomrela vo veku 88 rokov.
27. februára - Bývalý ruský a neskôr francúzsky šachista Boris Vasilievič Spasskij zomrel vo veku 88 rokov. Už ako 16-ročný získal titul medzinárodný šachový majster a o dva roky neskôr v roku 1955 sa stal juniorským majstrom sveta. V poradí desiaty majster sveta sedel na šachovom tróne v rokoch 1969 až 1972, kým neprehral v slávnom dueli s Američanom Bobbym Fischerom.
MAREC
6. marca - Josef Zíma, český spevák a herec, označovaný za legendu českej dychovky, zomrel vo veku 92 rokov. Značnú popularitu mu priniesla úloha princa Radovana v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou (1959).
9. marca - Šesťnásobný olympijský víťaz v gymnastike Akinori Nakajama z Japonska zomrel vo veku 82 rokov. Celkovo získal 10 olympijských medailí (6-2-2).
17. marca – John „Paddy“ Hemingway, posledný žijúci pilot z bitky o Britániu v roku 1940, zomrel vo veku 105 rokov.
21. marca - Bývalý americký profesionálny boxer a majster sveta v ťažkej váhe George Foreman, ktorý v ikonickom zápase obhajoval svoj titul proti Muhammadovi Alimu, zomrel vo veku 76 rokov.
29. marca - Vo veku 90 rokov zomrel americký herec Richard Chamberlain, držiteľ troch Zlatých glóbusov. Známy je z filmov Traja mušketieri (1973), Gróf Monte Christo (1975), alebo postavou kňaza Ralpha de Bricassarta z romantickej rodinnej ságy Vtáky v tŕní (1983).
31. marca - Charlotte "Betty" Webbová, jedna z posledných žijúcich členiek tímu, ktorý počas druhej svetovej vojny na panstve Bletchley Park v juhovýchodnom Anglicku pracoval na dešifrovaní kódov nemeckej armády, zomrela vo veku 101 rokov.
APRÍL
1. apríla - Vo veku 65 rokov zomrel americký herec Val Kilmer, známy z filmov Top Gun (1986), The Doors (1991) alebo Batman Navždy (1995) či Top Gun: Maverick (2022).
2. apríla - Známy český herec a dabér Alois Švehlík zomrel vo veku 85 rokov. Účinkoval v známych filmoch Dým bramborové natě (1976), Mladý muž a bílá velryba (1978), Koncert na konci léta (1979), Smrt krásných srnců (1986), Černí baroni (1992), Bolero (2004), Alois Nebel (2011) alebo Na střeše (2019).
13. apríla - Peruánsky spisovateľ Mario Vargas Llosa, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru, zomrel vo veku 89 rokov.
14. apríla - Vo veku 88 rokov zomrela najvyššie postavená žena v hierarchii izraelskej zahraničnej spravodajskej služby Mosad Aliza Magenová. Počas svojej kariéry v tajných službách sa vypracovala na jednu z najvplyvnejších agentiek v histórii Mosadu a v 90. rokoch bola námestníčkou jeho riaditeľa.
15. apríla - Vo veku 99 rokov zomrela bývalá prvá dáma Izraela Reuma Weizmanová, manželka exprezidenta Ezera Weizmana.
17. apríla - Jaromír Štětina, bývalý český politik, spisovateľ a niekdajší šéfredaktor Lidových novín, zomrel vo veku 82 rokov.
19. apríla - Vo veku 94 rokov zomrel český horolezec Jan Červinka, účastník mnohých kľúčových československých expedícií od 50. do 80. rokov minulého storočia.
21. apríla - Vo veku 88 rokov zomrel pápež František, ktorý bol hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013. Bol prvým mimoeurópskym pápežom po viac ako tisícročí a taktiež vôbec prvým pochádzajúcim z Ameriky.
PREČÍTAJTE SI AJ: Cirkevní predstavitelia reagujú na úmrtie pápeža Františka
MÁJ
1. mája - Legendárny fanúšik španielskej futbalovej reprezentácie Manuel Cáceres Artesero, ktorého svet poznal pod menom „Manolo el del Bombo“, zomrel vo veku 76 rokov.
3. mája - Vo veku 99 rokov zomrel belgický výtvarník Paul Van Hoeydonck, autor prvého a dlho jediného umeleckého diela na Mesiaci.
6. mája - Vplyvný americký politológ a teoretik medzinárodných vzťahov Joseph S. Nye, ktorý zaviedol pojem „mäkká sila“, zomrel vo veku 88 rokov.
8. mája - Český herec a prezident Medzinárodného festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška zomrel vo veku 78 rokov.
11. mája - Vo veku 92 rokov zomrel americký spisovateľ a režisér Robert Benton, ktorý má na konte aj Oscarom ocenený film Kramerová verzus Kramer.
13. mája - José „Pepe“ Mujica, bývalý uruguajský prezident, zomrel vo veku 89 rokov. Bol známy svojím nenáročným životným štýlom. Počas svojho pôsobenia v úrade v rokoch 2010 – 2015 rozdával väčšinu svojho platu a jazdil na starom aute Volkswagen Beetle.
– Americký vedec Richard L. Garwin, jeden z tvorcov vodíkovej bomby, zomrel vo veku 97 rokov.
19. mája - Vo veku 98 rokov zomrel legendárny predstaviteľ ruského baletu Jurij Grigorovič, ktorý bol tri desaťročia choreografom moskovského divadla Boľšoj teatr (Veľké divadlo).
– Americký skladateľ Alf Clausen, ktorého hudba 27 rokov tvorila základný sprievod k televíznemu animovanému seriálu Simpsonovci, zomrel vo veku 84 rokov.
30. mája - Vo veku 87 rokov zomrela americká herečka Loretta Switová, ktorú preslávila rola ráznej zdravotnej sestry, majorky Margaret Houlihanovej v seriáli M.A.S.H.
JÚN
7. júna - Vo veku 82 rokov zomrel jeden z najuznávanejších českých kameramanov Vladimír Smutný. Bol držiteľom ôsmich Českých levov i mnohých ďalších cien. Spolupracoval režisérmi Janom Svěrákom, Václavom Marhoulom či Karlom Kachyňom.
9. júna - Britský spisovateľ Frederick Forsyth, autor politických bestsellerov, zomrel vo veku 86 rokov.
11. júna - Vo veku 82 rokov zomrel Brian Wilson, americký hudobník, spevák, textár a spoluzakladateľ legendárnej skupiny Beach Boys.
17. júna - Rakúsky pianista Alfred Brendel, ktorý bol považovaný za jedného z najväčších hudobných velikánov 20. storočia, zomrel vo veku 94 rokov.
24. júna - Švédsky zločinec Clark Olofsson, ktorý v roku 1973 počas lúpeže v štokholmskej Kreditbanken šesť dní držal štyroch ľudí ako rukojemníkov, zomrel vo veku 78 rokov. Počas jeho lúpeže sa prejavil fenomén, pri ktorom rukojemníci vyjadrujú súcit či sympatie voči únoscovi. Odborníci tento jav pomenovali štokholmský syndróm.
26. júna - Vo veku 93 rokov zomrel argentínsky klavirista a hudobný skladateľ Lalo Schifrin, autor úvodnej hudby k filmu Mission: Impossible.
JÚL
2. júla - Vo veku 56 rokov zomrel austrálsky herec Julian McMahon, ktorý v rokoch 1996 – 2000 stvárnil agenta Johna Granta v seriáli Prípad pre Sam.
3. júla - Americký herec Michael Madsen zomrel vo veku 67 rokov. Známy bol najmä účinkovaním vo filmoch Kill Bill, Osem hrozných či Gauneri amerického režiséra Quentina Tarantina.
4. júla - Vo veku 78 rokov zomrel hudobný skladateľ Mark Snow, ktorý zložil titulnú skladbu ku kultovému seriálu Akty X.
13. júla - Bývalý nigérijský prezident Muhammadu Buhari zomrel vo veku 82 rokov. Najľudnatejšiu africkú krajinu viedol dvakrát – najprv ako vojenský vládca v rokoch 1984 až 1985, neskôr ako demokraticky zvolený prezident v rokoch 2015 – 2023.
16. júla - Vo veku 88 rokov zomrel nemecký divadelný režisér Claus Peymann. Pracoval najmä s nemecky hovoriacimi autormi ako Thomas Bernhard, Thomas Brasch, Peter Handke či Elfriede Jelineková.
– Americká popová hviezda Connie Francisová zomrela vo veku 87 rokov. Medzi jej hity patrí pieseň Pretty Little Baby.
17. júla - Vo veku 56 rokov tragicky zomrel rakúsky vyznávač extrémnych športov Felix Baumgartner, ktorý sa v roku 2012 preslávil zoskokom zo stratosféry.
– Americký textár Alan Bergman zomrel vo veku 99 rokov. Počas svojej hudobnej kariéry sa podieľal na viacerých hitoch pre spevákov ako Frank Sinatra, Michael Jackson či Tony Bennett.
22. júla - Vo veku 76 rokov zomrel legendárny britský spevák Ozzy Osbourne, frontman slávnej skupiny Black Sabbath.
24. júla - Hulk Hogan, legenda amerického wrestlingu a hviezda zábavného priemyslu, zomrel vo veku 71 rokov.
26. júla - Vo veku 87 rokov zomrel český herec a moderátor Jiří Krampol. Stvárnil desiatky filmových úloh a svoj hlas prepožičal Jeanovi-Paulovi Belmondovi. Aj preto získal prezývku „český Belmondo“.
AUGUST
3. augusta - Vo veku 90 rokov zomrela Stella Rimingtonová, ktorá ako vôbec prvá žena zastávala riaditeľskú funkciu v britskej spravodajskej službe MI5.
5. augusta - Bývalý rumunský prezident Ion Iliescu zomrel vo veku 95 rokov. Bol hlavou štátu v období prechodu od komunizmu k demokracii.
7. augusta - Vo veku 97 rokov zomrel James Lovell, veliteľ pilotovanej misie Apollo 13, ktorý s poškodenou vesmírnou loďou bezpečne pristál na Zemi.
8. augusta - Český herec Martin Učík zomrel vo veku 69 rokov. Známy bol z filmu Marečku, podejte mi pero! či zo seriálu Ordinace v Růžové zahradě.
22. augusta - Známy kanadský džokej Ron Turcotte zomrel vo veku 84 rokov. Člen Siene slávy triumfoval v roku 1973 v pretekoch Triple Crown.
29. augusta - Vo veku 92 rokov zomrel ruský skladateľ Rodion Ščedrin, ktorého dielo zahŕňa slávne balety ako Anna Kareninová či Carmen.
SEPTEMBER
1. septembra - Vo veku 73 rokov zomrel Graham Greene, kanadský herec z radov domorodých obyvateľov, ktorý bol nominovaný na Oscara za stvárnenie indiánskeho šamana Kicking Bird (Kopajúci vták) v slávnom filme Tanec s vlkmi.
4. septembra - Svetoznámy taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov.
– Vojvodkyňa z Kentu, manželka bratranca zosnulej kráľovnej Alžbety II., zomrela vo veku 92 rokov. Najstaršia členka britskej kráľovnej rodiny, občianskym menom Katharine Worsleyová, bola známa najmä odovzdávaním trofejí víťazom tenisového Wimbledonu.
6. septembra - Rick Davies, spoluzakladateľ a spevák britskej skupiny Supertramp, zomrel vo veku 81 rokov.
- Nemecký dirigent Christoph von Dohnányi zomrel vo veku 95 rokov. Bol dlhoročným hudobným riaditeľom Clevelandského orchestra. V rokoch 2004 – 2011 bol hlavným dirigentom Labskej filharmónie (Elbphilharmonie), prestížneho orchestra so sídlom v Hamburgu.
16. septembra - Americký herec a režisér Robert Redford zomrel vo veku 89 rokov. Vďaka výkonom vo filmoch Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Takí sme boli (1973), Podraz (1973), Veľký Gatsby (1974), Tri dni Kondora (1975), Všetci prezidentovi muži (1976), Brubaker (1980) či Spomienky na Afriku (1985) sa z neho stala herecká superhviezda.
23. septembra - Vo veku 87 rokov zomrela talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová, známa z filmov Ružový panter (1963) alebo Vtedy na Západe (1968).
OKTÓBER
1. októbra - Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná britská biologička Jane Goodallová, ktorá sa zaoberala výskumom primátov, najmä šimpanzov, a bola uznávanou bojovníčkou za ochranu divých zvierat.
4. októbra - Vo veku 94 rokov zomrel český spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma.
5. októbra - Britská spisovateľka Jilly Cooperová, autorka románov Pólo, Rivali alebo Jazdci, zomrela vo veku 88 rokov.
6. októbra - Vo veku 64 rokov zomrela česká jadrová fyzička a dlhoročná predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dana Drábová.
11. októbra - Americká herečka Diane Keatonová zomrela vo veku 79 rokov. Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala v roku 1977 za film Woodyho Allena Annie Hallová.
16. októbra - Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley.
17. októbra - Bývalý japonský premiér Tomiiči Murajama, najznámejší pre ospravedlnenia za druhú svetovú vojnu, zomrel vo veku 101 rokov.
17. októbra - Vo veku 91 rokov zomrela talianska odborníčka na vzdelávanie Sofia Corradiová, iniciátorka programu Erasmus pre študentské výmeny v rámci Európskej únie.
18. októbra - Vo veku 103 rokov zomrel čínsky fyzik a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Jang Čen-ning.
– Vo veku 48 rokov zomrel Sam Rivers, basgitarista a zakladajúci člen americkej skupiny Limp Bizkit.
21. októbra - Vo veku 99 rokov zomrel posledný preživší bojovník povstania vo varšavskom gete z roku 1943 Michael Smuss.
22. októbra - David Ball, polovica britského elektronického dua Soft Cell a priekopník elektronickej hudby, zomrel vo veku 66 rokov.
29. októbra - Americká herečka Maria Riva a jediné dieťa nemeckej filmovej hviezdy Marlene Dietrichovej zomrela vo veku 100 rokov.
– Vo veku 92 rokov zomrela americká výtvarníčka Alison Knowlesová, popredná umelkyňa hnutia Fluxus.
NOVEMBER
3. novembra - Vo veku 89 rokov zomrela americká herečka Diane Laddová, ktorá bola za svoju kariéru trikrát nominovaná na Oscara a získala Zlatý glóbus.
– Bývalý americký viceprezident Dick Cheney zomrel vo veku 84 rokov. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Bol považovaný za vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére a architekta takzvanej vojny proti terorizmu.
4. novembra - Český kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup a bývalý politický väzeň, zomrel vo veku 82 rokov.
5. novembra - Vo veku 81 rokov zomrela česká výtvarníčka, divadelná a filmová herečka a speváčka Věra Křesadlová. Bola druhou manželkou režiséra Miloša Formana a dlhoročnou členkou Divadla Semafor, ako aj matkou známych hereckých dvojčiat Petra a Matěja Formanových.
6. novembra - Držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson zomrel vo veku 97 rokov.
23. novembra - Vo veku 81 rokov zomrel nemecký herec Udo Kier. Preslávil sa aj v Holywoode a počas svojej kariéry spolupracoval najmä s dánskym režisérom Larsom Von Trierom.
24. novembra - Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného žánru reggae Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov.
– Vo veku 78 rokov zomrela česká herečka a dabérka Jorga Kotrbová, známa napríklad ako Zlatovláska z rovnomenného filmu Vlasty Janečkovej z roku 1973.
27. novembra - Pam Hoggová, škótska punkrocková dizajnérka, zomrela vo veku 66 rokov. Spolupracovala s hviezdami ako Rihanna či Lady Gaga.
29. novembra - Britský dramatik a scenárista československého pôvodu Tom Stoppard zomrel vo veku 88 rokov. Bol známy najmä pre scenár k filmu Zamilovaný Shakespeare (1998), za ktorý si vyslúžil Oscara.
DECEMBER
3. decembra - Český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk zomrel vo veku 93 rokov. Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara.
4. decembra - Vo veku 75 rokov zomrel americký herec japonského pôvodu Cary-Hiroyuki Tagawa. Zahral si vo filmoch ako Mortal Kombat, Pearl Harbor alebo Posledný cisár.
5. decembra - Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov. Bol spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu.
7. decembra - Vo veku 92 rokov zomrela bývalá česká športová gymnastka Matylda Růžičková-Šínová, ktorá vybojovala na olympijských hrách dve medaily – bronz v roku 1952 v Helsinkách a striebro v Ríme 1960.
10. decembra - Sophie Kinsella, autorka úspešnej série o dievčati zbláznenom do nákupov, zomrela vo veku 55 rokov.