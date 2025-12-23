< sekcia Zahraničie
Nová česká vláda i prímerie v Gaze: Aký bol druhý polrok 2025?
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v druhej polovici roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v druhej polovici roku 2025.
JÚL
1. júla - Dánsko prebralo od Poľska striedajúce sa šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ, Slovensko sa ujalo rotujúceho ročného predsedníctva Slavkovského formátu.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron prvýkrát od roku 2022 telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Lídri okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte.
2. júla - V Kyjeve sa konali medzivládne konzultácie medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.
- Česko zaradilo na sankčný zoznam ruského občana Olega Sergejeviča Osipova, ktorý sa vyhrážal smrťou bývalému českému hokejistovi Dominikovi Hašekovi.
3. júla - Pri ukrajinskom útoku na Kurskú oblasť na západe európskej časti Ruska zahynul zástupca vrchného veliteľa ruského vojenského námorníctva generálmajor Michail Gudkov.
- Rusko ako prvá krajina na svete oficiálne uznalo vládu hnutia Taliban v Afganskom islamskom emiráte.
5. júla - Americký štát Texas postihli ničivé záplavy, zahynulo viac ako 100 osôb.
7. júla - Ruský prezident Vladimir Putin odvolal šéfa rezortu dopravy Romana Starovojta, jeho nástupcom sa stal Andrej Nikitin. Starovojta našli mŕtveho niekoľko hodín po odvolaní.
8. júla - Európska komisia vyčítala Slovensku vo výročnej správe o stave právneho štátu, že urobilo príliš malý pokrok pri plnení odporúčaní, ktoré mu predložila v rámci vlaňajšej správy.
- Vyšetrovanie FBI potvrdilo, že americký finančník Jeffrey Epstein odsúdený za sexuálne delikty spáchal vo väzení samovraždu.
10. júla - Eurokomisia na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente.
- V Kyjeve zastrelili plukovníka ukrajinskej tajnej služby SBU Ivana Voronyča.
14. júla - Streľba na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe v decembri 2023 nebola terorizmom; Ústavný súd zamietol sťažnosť otca obete.
- Český premiér Petr Fiala odmietol výzvu premiéra SR Roberta Fica na obnovu spoločného rokovania vlád.
15. júla - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ odstúpil z funkcie, nahradila ho Julija Svyrydenková.
17. júla - Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi diagnostikovali chronickú žilovú nedostatočnosť.
18. júla - Štáty EÚ schválili 18. balík sankcií proti Rusku. Schválenie blokovalo Slovensko, premiér Robert Fico však oznámil, že SR umožní schválenie balíka, pretože dostala od Európskej komisie garancie v prípade plánu zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ.
19. júla - Lídri Izraela a Sýrie sa niekoľko dní po rozsiahlych izraelských útokoch v Sýrii dohodli na prímerí, vyhlásil veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.
21. júla - Izraelské tanky prvýkrát prenikli do južných a východných častí mesta Dajr al-Balah v Pásme Gazy.
- Kosovskí poslanci si ani po 50. raz nezvolili predsedu, pat po voľbách pokračuje.
24. júla - Bývalý líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn ohlásil vznik novej strany.
25. júla - Americký prezident Donald Trump začal svoju päťdňovú návštevu Škótska.
28. júla - V Pchjongjangu pristál prvý priamy let z Moskvy, medzi hlavnými mestami oboch krajín sa po desaťročiach obnovili komerčné lety.
- Thajsko a Kambodža súhlasili s bezpodmienečným prímerím.
3. augusta - Ukrajinskej novinárke Viktoriji Roščynovej, ktorá zomrela v ruskom väzení, posmrtne udelili vysoké ukrajinské vyznamenanie Rad slobody.
4. augusta - V Moskve sa začal súdny proces s 19 obžalovanými v prípade vlaňajšieho teroristického útoku na koncertno-zábavné centrum Crocus City Hall v Krasnogorsku. Pri útoku zahynulo 149 ľudí a viac ako 500 utrpelo zranenia, čo ho zaraďuje medzi najkrvavejšie v novodobej histórii Ruska.
6. augusta - Karol Nawrocki zložil prísahu a ujal sa funkcie poľského prezidenta.
- Ústredná volebná komisia Bosny a Hercegoviny zbavila Milorada Dodika funkcie prezidenta Republiky srbskej.
8. augusta - Lídri Arménska a Azerbajdžanu podpísali v USA mierovú dohodu.
11. augusta - USA označili pakistanskú separatistickú militantnú skupinu Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA) za teroristickú organizáciu.
15. augusta - Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom rokovali viac než dve a pol hodiny na vojenskej základni na Aljaške. Hlavnou témou rozhovorov bola dohoda o prímerí na Ukrajine. Trump odovzdal Putinovi list od svojej manželky Melanie, týkal sa osudu unesených detí.
20. augusta - Izraelská armáda spustila inváziu do mesta Gaza.
27. augusta - Turecká armáda slávnostne prevzala systém protivzdušnej obrany „Oceľová kupola“.
30. augusta - Pri izraelskom nálete v Jemene zahynul premiér húsíov Ahmad Raháwí a viacero ministrov.
1. septembra - Afganistan zasiahlo zemetrasenie, o život prišlo viac než 2200 osôb.
3. septembra - V Pekingu sa začala vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Jediným zástupcom EÚ a NATO bol premiér SR Robert Fico, ktorý sa v rámci trojdňovej návštevy Číny stretol s prezidentmi Ruska, Bieloruska, Srbska, Vietnamu a Číny.
- Ikonická lisabonská pozemná lanovka Ascensor da Glória sa vykoľajila, o život prišlo 16 osôb.
- Americká sudkyňa nariadila zrušenie škrtov v hodnote viac ako dve miliardy dolárov vo financovaní výskumných grantov pre Harvardovu univerzitu, ktoré nariadila vláda prezidenta Donalda Trumpa.
4. septembra - Pápež Lev XIV. vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, rokovali o vojne v Gaze a rukojemníkoch.
- USA vyňali Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) zo zoznamu škrtov zahraničnej pomoci.
5. septembra - Predseda vlády SR Robert Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
6. septembra - Americký prezident Donald Trump podpísal dekrét, ktorým premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny.
7. septembra - Po ruskom útoku stúpal dym z budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve.
- Japonský premiér Šigeru Išiba oznámil svoju rezignáciu po necelom roku vo funkcii.
8. septembra - Francúzsky parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua, jeho nástupcom sa stal doterajší minister obrany Sébastien Lecornu.
9. septembra - Bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková sa ujala funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
10. septembra - Došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľsko podalo oficiálnu žiadosť na aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
- Britský princ Harry pricestoval do rezidencie svojho otca kráľa Karola III. Podľa britských médií sa stretli prvýkrát od februára 2024.
- Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili počas podujatia na univerzite v štáte Utah.
12. septembra - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia za pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.
16. septembra - Americký prezident Donald Trump priletel do Británie na druhú štátnu návštevu, na ktorú ho pozval kráľ Karol III.
18. septembra - Virtuálna ministerka Diella vytvorená umelou inteligenciou, ktorá má byť v novej vláde zodpovedná za verejné obstarávanie, sa prihovorila poslancom albánskeho parlamentu.
21. septembra - Británia, Kanada, Austrália a Portugalsko uznali Palestínsky štát.
24. septembra - Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie.
25. septembra - Prezident SR Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Vyzýval na skorý mier na Ukrajine, reformu OSN a vyjadril podporu krajinám, ktorých vzdušný priestor bol v uplynulom čase narušený.
- Americký prezident Donald Trump dal v Bielom dome nahradiť portrét svojho predchodcu Joea Bidena fotografiou automatického pera.
- Francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho odsúdili na päť rokov väzenia za zločinecké sprisahanie v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007.
28. septembra - Pre Irán začali platiť rozsiahle sankcie OSN v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.
29. septembra - Laureátom Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025 sa stal ukrajinský novinár a ľudskoprávny aktivista Maksym Butkevyč.
1. októbra - Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky v poľskom Krakove povedie slovenský plukovník Michal Forgách.
- Bývalá nemecká kancelárka Merkelová sa v Budapešti stretla s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
4. októbra - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 34,51 percenta hlasov pred koalíciou SPOLU (23,36 %), nasledovali STAN (11,23 %), Piráti (8,97 %), SPD (7,78 %) a Motoristi (6,77%).
6. októbra - Francúzsky premiér Sébastien Lecornu rezignoval po necelom mesiaci na svoju funkciu.
- Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Američania Mary Brunkowová, Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči „za objavy týkajúce sa periférnej imunitnej tolerancie“.
- Izrael deportoval ďalších aktivistov z flotily Global Sumud, medzi nimi aj Slováka Petra Švestku.
7. októbra - Nobelovu cenu za fyziku získali spoločne John Clarke, Michel Devoret a John Martinis „za objav makroskopického kvantovo-mechanického tunelovania a kvantizácie energie v elektrickom obvode“.
8. októbra - Nobelovu cenu za chémiu získali Susumu Kitagawa z Kjótskej univerzity v Japonsku, Richard Robson z Melbournskej univerzity v Austrálii a Omar Yaghi z Kalifornskej univerzity v americkom Berkeley za „vývoj kovovo-organických štruktúr“.
9. októbra - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ustála obe hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).
10. októbra - Nobelovu cenu mieru získala venezuelská opozičná politička María Corina Machadová.
- Spravodajca OSN vyhlásil, že izraelský útok na južný Libanon 13. októbra 2023, pri ktorom bol zabitý novinár agentúry Reuters a ďalší boli zranení, bol vojnovým zločinom.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron opäť vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Došlo k tomu iba štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu.
13. októbra - Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy.
- Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy.
15. októbra - Ruský prezident Vladimir Putin prijal dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru. Povstalecké sily pod Šarovým vedením pred desiatimi mesiacmi zosadili exprezidenta Bašára Asada, blízkeho spojenca Moskvy.
17. októbra - Strana európskych socialistov (PES) na kongrese v Amsterdame definitívne vylúčila stranu SMER-SD slovenského premiéra Roberta Fica zo svojich radov.
21. októbra - Sanae Takaičiová, predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP), sa stala prvou ženou premiérkou v Japonsku.
- Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho previezli do väznice v Paríži, kde si odpyká päťročný trest za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007.
22. októbra - Laureátmi Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia sa stali poľsko-bieloruský esejista a novinár Andrzej Poczobut a gruzínska novinárka Mzia Amaglobeliová.
23. októbra - Štáty EÚ prijali 19. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Nový súbor reštriktívnych opatrení zahŕňa aj postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska.
- Britský kráľ Karol III. sa vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Táto štátna návšteva sa zapíše do dejín ako prvá po 500 rokoch, keď sa britský panovník ako hlava anglikánskej cirkvi verejne modlil s pápežom.
26. októbra - Lídri Kambodže a Thajska podpísali dohodu o prímerí v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Na podpise sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump.
27. októbra - Český prezident Petr Pavel poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády.
30. októbra - V Uzbekistane sa aj za účasti slovenského prezidenta Petra Pellegriniho začala Generálna konferencia UNESCO, prvýkrát po 40 rokoch sa presunula mimo Paríža.
- Britský kráľ Karol III. odobral zostávajúce tituly svojmu bratovi princovi Andrewovi.
1. novembra - Srbsko si pripomenulo v Novom Sade prvé výročie zrútenia prístrešku na tamojšej železničnej stanici. Tragédia, pri ktorej zahynulo 16 ľudí, sa stala impulzom pre celonárodné protesty vedené študentmi - pôvodne za nezávislé vyšetrovanie nehody a proti korupcii, neskôr aj za predčasné voľby.
- Slovenský kariérny diplomat Marcel Peško sa ujal funkcie vedúceho misie OBSE v Srbsku.
3. novembra - Americký prezident Donald nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu.
- Hnutie ANO, SPD a strana Motoristi podpísali koaličnú zmluvu. Stalo sa tak mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne ČR a krátko pred začiatkom ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu.
5. novembra - Novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura.
6. novembra - Pápež Lev XIV. prijal palestínskeho prezident Mahmúda Abbása, hovorili o „naliehavej potrebe" pomoci ľuďom v Pásme Gazy.
- V Argentíne sa začal najväčší korupčný súdny proces s 87 obvinenými vrátane exprezidentky Cristiny Fernándezovej Kirchnerovej.
7. novembra - Holandská volebná komisia vyhlásila sociálnoliberálnu stranu D66 na čele s Robom Jettenom za víťaza parlamentných volieb.
- Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.
12. novembra - Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková odstúpili z funkcie. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore.
17. novembra - Bangladéšsku expremiérku Hasínu Vadžídovú odsúdili na trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov v roku 2024.
- Na železničnej trati Varšava – Lublin došlo k výbuchu, podľa poľského premiéra išlo o terorizmus.
- Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu, ktorá podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V texte sa nachádza aj zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu.
19. novembra - Rusko podniklo dronový a raketový útok na mesto Ternopiľ na západe Ukrajiny, zahynulo najmenej 31 osôb.
20. novembra - Prezident USA Donald Trump schválil nový 28-bodový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine.
- Trump podpísal návrh zákona o odtajnení spisov týkajúcich sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
- Britská vláda mohla odvrátiť 23.000 úmrtí spôsobených ochorením COVID-19, ak by zaviedla skorší lockdown počas prvej vlny pandémie. Vyplýva to zo správy vyšetrovacej komisie.
21. novembra - Európska komisia začala konanie proti Slovensku pre novelu ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ.
24. novembra - Zástupcovia Ukrajiny a USA vypracovali v Ženeve aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.
25. novembra - Rumunský a moldavský vzdušný priestor narušili drony. Moldavská polícia musela evakuovať celú dedinu po tom, čo trosky z dronu dopadli na obytný dom.
- Papamobil pápeža Františka bude slúžiť ako mobilná klinika pre deti v Pásme Gazy.
26. novembra - Bytový komplex v Hongkongu pohltil ničivý požiar, vyžiadal si najmenej 128 obetí.
27. novembra - Pápež Lev XIV. odcestoval na svoju prvú apoštolskú cestu do Turecka a Libanonu.
28. novembra - Maďarský premiér Viktor Orbán sa stretol v Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
- Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak odstúpil z funkcie.
29. novembra - Ničivé povodne a zosuvy pôdy si v juhovýchodnej Ázii vyžiadali viac ako 1200 obetí.
- Ukrajinská delegácia odcestovala do USA na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Andrija Jermaka na čele delegácie nahradil tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
2. decembra - Belgické úrady zadržali pri raziách niekdajšiu vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú.
- V Moskve sa stretli ruský prezident Vladimir Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Na rokovaní o mierovej dohode na Ukrajine sa zúčastnil aj Jared Kushner, zať Donalda Trumpa.
3. decembra - V Ostrihome sa konal summit hláv štátov krajín V4 vrátane slovenského prezidenta Petra Pellegriniho.
4. decembra - Pápež Lev XIV. prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na osobnej audiencii vo Vatikáne.
- Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vyhlásil, že sa vzdá svojho holdingu Agrofert. Chce tým vyriešiť konflikt záujmov, ktorý by nastal v prípade vymenovania za českého premiéra. Akcie spoločnosti bude spravovať nezávislý správca a on už firmu nikdy vlastniť nebude.
- Prezident Konžskej demokratickej republiky (KDR) Félix Tshisekedi a rwandský prezident Paul Kagame podpísali mierovú dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na území KDR pritom pokračujú boje medzi armádou a povstalcami z Hnutia 23. marca podporovanými Rwandou.
9. decembra - Český prezident Petr Pavel vymenoval predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za českého premiéra.
- Austrália ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete.
10. decembra - Viac ako 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou.
11. decembra - Bulharský premiér Rosen Žeľazkov k oznámil demisiu svojho kabinetu v reakcii na rozsiahle protivládne protesty.
12. decembra - Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna budúceho roka.
- Vlády členských krajín Európskej únie prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe.
13. decembra - Bielorusko prepustilo 123 politických väzňov vrátane aktivistov Maryje Kalesnikavovej a Alesa Biaľackého.
14. decembra - Na pláži Bondi Beach v austrálskom Sydney zaútočila dvojica teroristov na dav ľudí počas osláv židovského sviatku Chanuka. Streľba si vyžiadala 15 mŕtvych.
15. decembra - Súd v Hongkongu uznal prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia zo sprisahania s cieľom spolupráce so zahraničnými silami.
- Krajne pravicový politik José Antonio Kast zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v Čile.
- Česku začal vládnuť kabinet premiéra Andreja Babiša. Vládu zloženú z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel.
