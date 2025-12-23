Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nová česká vláda i prímerie v Gaze: Aký bol druhý polrok 2025?

Kombo snímka.

Teraz.sk prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v druhej polovici roku 2025.

Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v zahraničí v druhej polovici roku 2025.





JÚL




1. júla - Dánsko prebralo od Poľska striedajúce sa šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ, Slovensko sa ujalo rotujúceho ročného predsedníctva Slavkovského formátu.



- Francúzsky prezident Emmanuel Macron prvýkrát od roku 2022 telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Lídri okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte.

Na snímke Emmanuel Macron.
Foto: TASR/AP


2. júla - V Kyjeve sa konali medzivládne konzultácie medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.

Odmínovací systém Božena.
Foto: TASR - Vladimír Benko


- Česko zaradilo na sankčný zoznam ruského občana Olega Sergejeviča Osipova, ktorý sa vyhrážal smrťou bývalému českému hokejistovi Dominikovi Hašekovi.



3. júla - Pri ukrajinskom útoku na Kurskú oblasť na západe európskej časti Ruska zahynul zástupca vrchného veliteľa ruského vojenského námorníctva generálmajor Michail Gudkov.



- Rusko ako prvá krajina na svete oficiálne uznalo vládu hnutia Taliban v Afganskom islamskom emiráte.



5. júla - Americký štát Texas postihli ničivé záplavy, zahynulo viac ako 100 osôb.



7. júla - Ruský prezident Vladimir Putin odvolal šéfa rezortu dopravy Romana Starovojta, jeho nástupcom sa stal Andrej Nikitin. Starovojta našli mŕtveho niekoľko hodín po odvolaní.

Na snímke prezident Vladimir Putin.
Foto: TASR/AP


8. júla - Európska komisia vyčítala Slovensku vo výročnej správe o stave právneho štátu, že urobilo príliš malý pokrok pri plnení odporúčaní, ktoré mu predložila v rámci vlaňajšej správy.



- Vyšetrovanie FBI potvrdilo, že americký finančník Jeffrey Epstein odsúdený za sexuálne delikty spáchal vo väzení samovraždu.



10. júla - Eurokomisia na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente.

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Foto: TASR/AP


- V Kyjeve zastrelili plukovníka ukrajinskej tajnej služby SBU Ivana Voronyča.



14. júla - Streľba na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe v decembri 2023 nebola terorizmom; Ústavný súd zamietol sťažnosť otca obete.

Na snímke muž kľačí pred pamätníkom obetí streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Praha, 21. decembra 2024.
Foto: TASR - Barbora Vizváryová


- Český premiér Petr Fiala odmietol výzvu premiéra SR Roberta Fica na obnovu spoločného rokovania vlád.



15. júla - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ odstúpil z funkcie, nahradila ho Julija Svyrydenková.



17. júla - Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi diagnostikovali chronickú žilovú nedostatočnosť.

Americký prezident Donald Trump.
Foto: TASR/AP


18. júla - Štáty EÚ schválili 18. balík sankcií proti Rusku. Schválenie blokovalo Slovensko, premiér Robert Fico však oznámil, že SR umožní schválenie balíka, pretože dostala od Európskej komisie garancie v prípade plánu zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ.



19. júla - Lídri Izraela a Sýrie sa niekoľko dní po rozsiahlych izraelských útokoch v Sýrii dohodli na prímerí, vyhlásil veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.



21. júla - Izraelské tanky prvýkrát prenikli do južných a východných častí mesta Dajr al-Balah v Pásme Gazy.



- Kosovskí poslanci si ani po 50. raz nezvolili predsedu, pat po voľbách pokračuje.



24. júla - Bývalý líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn ohlásil vznik novej strany.



25. júla - Americký prezident Donald Trump začal svoju päťdňovú návštevu Škótska.



28. júla - V Pchjongjangu pristál prvý priamy let z Moskvy, medzi hlavnými mestami oboch krajín sa po desaťročiach obnovili komerčné lety.



- Thajsko a Kambodža súhlasili s bezpodmienečným prímerím.





AUGUST





3. augusta - Ukrajinskej novinárke Viktoriji Roščynovej, ktorá zomrela v ruskom väzení, posmrtne udelili vysoké ukrajinské vyznamenanie Rad slobody.



4. augusta - V Moskve sa začal súdny proces s 19 obžalovanými v prípade vlaňajšieho teroristického útoku na koncertno-zábavné centrum Crocus City Hall v Krasnogorsku. Pri útoku zahynulo 149 ľudí a viac ako 500 utrpelo zranenia, čo ho zaraďuje medzi najkrvavejšie v novodobej histórii Ruska.



6. augusta - Karol Nawrocki zložil prísahu a ujal sa funkcie poľského prezidenta.

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


- Ústredná volebná komisia Bosny a Hercegoviny zbavila Milorada Dodika funkcie prezidenta Republiky srbskej.



8. augusta - Lídri Arménska a Azerbajdžanu podpísali v USA mierovú dohodu.



11. augusta - USA označili pakistanskú separatistickú militantnú skupinu Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA) za teroristickú organizáciu.



15. augusta - Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom rokovali viac než dve a pol hodiny na vojenskej základni na Aljaške. Hlavnou témou rozhovorov bola dohoda o prímerí na Ukrajine. Trump odovzdal Putinovi list od svojej manželky Melanie, týkal sa osudu unesených detí.

Na snímke americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


20. augusta - Izraelská armáda spustila inváziu do mesta Gaza.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP


27. augusta - Turecká armáda slávnostne prevzala systém protivzdušnej obrany „Oceľová kupola“.



30. augusta - Pri izraelskom nálete v Jemene zahynul premiér húsíov Ahmad Raháwí a viacero ministrov.





SEPTEMBER





1. septembra - Afganistan zasiahlo zemetrasenie, o život prišlo viac než 2200 osôb.



3. septembra - V Pekingu sa začala vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Jediným zástupcom EÚ a NATO bol premiér SR Robert Fico, ktorý sa v rámci trojdňovej návštevy Číny stretol s prezidentmi Ruska, Bieloruska, Srbska, Vietnamu a Číny.



- Ikonická lisabonská pozemná lanovka Ascensor da Glória sa vykoľajila, o život prišlo 16 osôb.



- Americká sudkyňa nariadila zrušenie škrtov v hodnote viac ako dve miliardy dolárov vo financovaní výskumných grantov pre Harvardovu univerzitu, ktoré nariadila vláda prezidenta Donalda Trumpa.



4. septembra - Pápež Lev XIV. vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, rokovali o vojne v Gaze a rukojemníkoch.

Na snímke pápež Lev XIV.
Foto: TASR/AP


- USA vyňali Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) zo zoznamu škrtov zahraničnej pomoci.



5. septembra - Predseda vlády SR Robert Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Na snímke zľava ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenský premiér Robert Fico počas privítania pred ich stretnutím v ukrajinskom meste Užhorod v piatok 5. septembra 2025.
Foto: TASR - Úrad vlády SR


6. septembra - Americký prezident Donald Trump podpísal dekrét, ktorým premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny.



7. septembra - Po ruskom útoku stúpal dym z budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve.



- Japonský premiér Šigeru Išiba oznámil svoju rezignáciu po necelom roku vo funkcii.



8. septembra - Francúzsky parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua, jeho nástupcom sa stal doterajší minister obrany Sébastien Lecornu.



9. septembra - Bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková sa ujala funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



10. septembra - Došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľsko podalo oficiálnu žiadosť na aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy.



- Britský princ Harry pricestoval do rezidencie svojho otca kráľa Karola III. Podľa britských médií sa stretli prvýkrát od februára 2024.



- Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili počas podujatia na univerzite v štáte Utah.

Na snímke Charlie Kirk.
Foto: TASR/AP


12. septembra - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia za pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.



16. septembra - Americký prezident Donald Trump priletel do Británie na druhú štátnu návštevu, na ktorú ho pozval kráľ Karol III.



18. septembra - Virtuálna ministerka Diella vytvorená umelou inteligenciou, ktorá má byť v novej vláde zodpovedná za verejné obstarávanie, sa prihovorila poslancom albánskeho parlamentu.



21. septembra - Británia, Kanada, Austrália a Portugalsko uznali Palestínsky štát.



24. septembra - Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie.



25. septembra - Prezident SR Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Vyzýval na skorý mier na Ukrajine, reformu OSN a vyjadril podporu krajinám, ktorých vzdušný priestor bol v uplynulom čase narušený.



- Americký prezident Donald Trump dal v Bielom dome nahradiť portrét svojho predchodcu Joea Bidena fotografiou automatického pera.



- Francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho odsúdili na päť rokov väzenia za zločinecké sprisahanie v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007.



28. septembra - Pre Irán začali platiť rozsiahle sankcie OSN v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.



29. septembra - Laureátom Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025 sa stal ukrajinský novinár a ľudskoprávny aktivista Maksym Butkevyč.





OKTÓBER





1. októbra - Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky v poľskom Krakove povedie slovenský plukovník Michal Forgách.



- Bývalá nemecká kancelárka Merkelová sa v Budapešti stretla s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Na snímke Angela Merkelová.
Foto: TASR - Jakub Kotian


4. októbra - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 34,51 percenta hlasov pred koalíciou SPOLU (23,36 %), nasledovali STAN (11,23 %), Piráti (8,97 %), SPD (7,78 %) a Motoristi (6,77%).

Na snímke český expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš sa teší z víťazstva po zverejnení predbežných výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR počas tlačovej konferencie vo volebnom štábe hnutia ANO v Prahe v sobotu 4. októbra 2025.
Foto: TASR - Jakub Kotian


6. októbra - Francúzsky premiér Sébastien Lecornu rezignoval po necelom mesiaci na svoju funkciu.



- Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Američania Mary Brunkowová, Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči „za objavy týkajúce sa periférnej imunitnej tolerancie“.



- Izrael deportoval ďalších aktivistov z flotily Global Sumud, medzi nimi aj Slováka Petra Švestku.

7. októbra - Nobelovu cenu za fyziku získali spoločne John Clarke, Michel Devoret a John Martinis „za objav makroskopického kvantovo-mechanického tunelovania a kvantizácie energie v elektrickom obvode“.



8. októbra - Nobelovu cenu za chémiu získali Susumu Kitagawa z Kjótskej univerzity v Japonsku, Richard Robson z Melbournskej univerzity v Austrálii a Omar Yaghi z Kalifornskej univerzity v americkom Berkeley za „vývoj kovovo-organických štruktúr“.



9. októbra - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ustála obe hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).



10. októbra - Nobelovu cenu mieru získala venezuelská opozičná politička María Corina Machadová.



- Spravodajca OSN vyhlásil, že izraelský útok na južný Libanon 13. októbra 2023, pri ktorom bol zabitý novinár agentúry Reuters a ďalší boli zranení, bol vojnovým zločinom.



- Francúzsky prezident Emmanuel Macron opäť vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Došlo k tomu iba štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu.



13. októbra - Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy.

Na snímke tábor pre vysídlené osoby v meste Gaza.
Foto: TASR/AP


- Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy.



15. októbra - Ruský prezident Vladimir Putin prijal dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru. Povstalecké sily pod Šarovým vedením pred desiatimi mesiacmi zosadili exprezidenta Bašára Asada, blízkeho spojenca Moskvy.



17. októbra - Strana európskych socialistov (PES) na kongrese v Amsterdame definitívne vylúčila stranu SMER-SD slovenského premiéra Roberta Fica zo svojich radov.

Na archívnej snímke europoslanci .
Foto: TASR - Martin Baumann


21. októbra - Sanae Takaičiová, predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP), sa stala prvou ženou premiérkou v Japonsku.



- Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho previezli do väznice v Paríži, kde si odpyká päťročný trest za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007.



22. októbra - Laureátmi Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia sa stali poľsko-bieloruský esejista a novinár Andrzej Poczobut a gruzínska novinárka Mzia Amaglobeliová.



23. októbra - Štáty EÚ prijali 19. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Nový súbor reštriktívnych opatrení zahŕňa aj postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska.



- Britský kráľ Karol III. sa vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Táto štátna návšteva sa zapíše do dejín ako prvá po 500 rokoch, keď sa britský panovník ako hlava anglikánskej cirkvi verejne modlil s pápežom.



26. októbra - Lídri Kambodže a Thajska podpísali dohodu o prímerí v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Na podpise sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump.



27. októbra - Český prezident Petr Pavel poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády.

Na archívnej snímke český prezident Peter Pavel.
Foto: TASR - Martin Baumann


30. októbra - V Uzbekistane sa aj za účasti slovenského prezidenta Petra Pellegriniho začala Generálna konferencia UNESCO, prvýkrát po 40 rokoch sa presunula mimo Paríža.



- Britský kráľ Karol III. odobral zostávajúce tituly svojmu bratovi princovi Andrewovi.





NOVEMBER





1. novembra - Srbsko si pripomenulo v Novom Sade prvé výročie zrútenia prístrešku na tamojšej železničnej stanici. Tragédia, pri ktorej zahynulo 16 ľudí, sa stala impulzom pre celonárodné protesty vedené študentmi - pôvodne za nezávislé vyšetrovanie nehody a proti korupcii, neskôr aj za predčasné voľby.



- Slovenský kariérny diplomat Marcel Peško sa ujal funkcie vedúceho misie OBSE v Srbsku.



3. novembra - Americký prezident Donald nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu.



- Hnutie ANO, SPD a strana Motoristi podpísali koaličnú zmluvu. Stalo sa tak mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne ČR a krátko pred začiatkom ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu.



5. novembra - Novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura.

Na snímke predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura.
Foto: TASR - Barbora Vizváryová


6. novembra - Pápež Lev XIV. prijal palestínskeho prezident Mahmúda Abbása, hovorili o „naliehavej potrebe" pomoci ľuďom v Pásme Gazy.



- V Argentíne sa začal najväčší korupčný súdny proces s 87 obvinenými vrátane exprezidentky Cristiny Fernándezovej Kirchnerovej.



7. novembra - Holandská volebná komisia vyhlásila sociálnoliberálnu stranu D66 na čele s Robom Jettenom za víťaza parlamentných volieb.



- Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.



12. novembra - Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková odstúpili z funkcie. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore.



17. novembra - Bangladéšsku expremiérku Hasínu Vadžídovú odsúdili na trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov v roku 2024.



- Na železničnej trati Varšava – Lublin došlo k výbuchu, podľa poľského premiéra išlo o terorizmus.



- Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu, ktorá podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V texte sa nachádza aj zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu.



19. novembra - Rusko podniklo dronový a raketový útok na mesto Ternopiľ na západe Ukrajiny, zahynulo najmenej 31 osôb.



20. novembra - Prezident USA Donald Trump schválil nový 28-bodový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine.

Na snímke Volodymyr Zelenskyj.
Foto: TASR/AP


- Trump podpísal návrh zákona o odtajnení spisov týkajúcich sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.



- Britská vláda mohla odvrátiť 23.000 úmrtí spôsobených ochorením COVID-19, ak by zaviedla skorší lockdown počas prvej vlny pandémie. Vyplýva to zo správy vyšetrovacej komisie.



21. novembra - Európska komisia začala konanie proti Slovensku pre novelu ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ.

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli.
Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák


24. novembra - Zástupcovia Ukrajiny a USA vypracovali v Ženeve aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.



25. novembra - Rumunský a moldavský vzdušný priestor narušili drony. Moldavská polícia musela evakuovať celú dedinu po tom, čo trosky z dronu dopadli na obytný dom.



- Papamobil pápeža Františka bude slúžiť ako mobilná klinika pre deti v Pásme Gazy.



26. novembra - Bytový komplex v Hongkongu pohltil ničivý požiar, vyžiadal si najmenej 128 obetí.



27. novembra - Pápež Lev XIV. odcestoval na svoju prvú apoštolskú cestu do Turecka a Libanonu.



28. novembra - Maďarský premiér Viktor Orbán sa stretol v Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



- Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak odstúpil z funkcie.



29. novembra - Ničivé povodne a zosuvy pôdy si v juhovýchodnej Ázii vyžiadali viac ako 1200 obetí.

- Ukrajinská delegácia odcestovala do USA na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Andrija Jermaka na čele delegácie nahradil tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.





DECEMBER





2. decembra - Belgické úrady zadržali pri raziách niekdajšiu vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú.



- V Moskve sa stretli ruský prezident Vladimir Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Na rokovaní o mierovej dohode na Ukrajine sa zúčastnil aj Jared Kushner, zať Donalda Trumpa.

Na snímke Steve Witkoff.
Foto: TASR/AP


3. decembra - V Ostrihome sa konal summit hláv štátov krajín V4 vrátane slovenského prezidenta Petra Pellegriniho.



4. decembra - Pápež Lev XIV. prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na osobnej audiencii vo Vatikáne.

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini odpovedá na otázky novinárov po osobnej audiencii s pápežom Levom XIV. vo Vatikáne 4. decembra 2025.
Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR


- Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vyhlásil, že sa vzdá svojho holdingu Agrofert. Chce tým vyriešiť konflikt záujmov, ktorý by nastal v prípade vymenovania za českého premiéra. Akcie spoločnosti bude spravovať nezávislý správca a on už firmu nikdy vlastniť nebude.



- Prezident Konžskej demokratickej republiky (KDR) Félix Tshisekedi a rwandský prezident Paul Kagame podpísali mierovú dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na území KDR pritom pokračujú boje medzi armádou a povstalcami z Hnutia 23. marca podporovanými Rwandou.



9. decembra - Český prezident Petr Pavel vymenoval predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za českého premiéra.

Na snímke predsedu hnutia ANO Andrej Babiš (v popredí vľavo), ktorého český prezident Petr Pavel vymenoval za českého premiéra. Praha, 9. decembra 2025.
Foto: TASR - Barbora Vizváryová


- Austrália ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete.



10. decembra - Viac ako 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou.



11. decembra - Bulharský premiér Rosen Žeľazkov k oznámil demisiu svojho kabinetu v reakcii na rozsiahle protivládne protesty.



12. decembra - Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna budúceho roka.



- Vlády členských krajín Európskej únie prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe.



13. decembra - Bielorusko prepustilo 123 politických väzňov vrátane aktivistov Maryje Kalesnikavovej a Alesa Biaľackého.



14. decembra - Na pláži Bondi Beach v austrálskom Sydney zaútočila dvojica teroristov na dav ľudí počas osláv židovského sviatku Chanuka. Streľba si vyžiadala 15 mŕtvych.

Policajt stojí pri policajnej páske po streľbe na pláži Bondi v Sydney v nedeľu 14. decembra 2025.
Foto: TASR/AP


15. decembra - Súd v Hongkongu uznal prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia zo sprisahania s cieľom spolupráce so zahraničnými silami.



- Krajne pravicový politik José Antonio Kast zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v Čile.



- Česku začal vládnuť kabinet premiéra Andreja Babiša. Vládu zloženú z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel.

Na snímke nová česká vláda premiéra Andreja Babiša s prezidentom ČR Petrom Pavlom (uprostred) na Pacassiho schodisku na Pražskom hrade. Praha, 15. decembra 2025.
Foto: TASR - Barbora Vizváryová
.

