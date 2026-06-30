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Ekonomika

Exportéri: Bez obnoviteľných zdrojov stratíme konkurencieschopnosť

TASR, dnes 17:39

Jadrová energetika zostáva podľa exportérov strategickým pilierom slovenskej elektroenergetiky, no jej ďalšie rozširovanie je časovo náročné.

Na archívnej snímke veterné turbíny pri rakúskej obci Kittsee. Foto: TASR - Tomáš Halász
Bratislava 30. júna (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov elektrickej energie na Slovensku. Energetická politika Slovenska musí byť podľa rady postavená na princípe diverzifikácie výrobných zdrojov, a to najmä v období pred tým, ako budú do prevádzky uvedené nové jadrové kapacity.

Ak chceme, aby Slovensko zostalo atraktívnou krajinou pre priemyselné investície a zároveň si udržalo exportnú výkonnosť, potrebujeme vytvárať nové domáce zdroje elektriny. Nejde iba o plnenie klimatických cieľov, ale predovšetkým o ekonomickú stabilitu, energetickú bezpečnosť a dlhodobé znižovanie nákladov pre slovenské podniky,“ uviedol predseda RSE Peter Blaškovitš.

Jadrová energetika zostáva podľa exportérov strategickým pilierom slovenskej elektroenergetiky, no jej ďalšie rozširovanie je časovo náročné. Preto je potrebné paralelne vytvárať podmienky aj pre rýchlejší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, batériových úložísk a ďalších moderných technológií, ktoré dokážu flexibilne reagovať na rastúci dopyt po elektrine.

Čoraz viac zahraničných odberateľov hodnotí svojich dodávateľov nielen podľa ceny a kvality výrobkov, ale aj podľa uhlíkovej stopy výroby a podielu energie z obnoviteľných zdrojov, upozornila RSE. Táto požiadavka sa postupne stáva súčasťou medzinárodných dodávateľských reťazcov, najmä v automobilovom, elektrotechnickom či strojárskom priemysle.

Nejde už iba o environmentálnu tému. Pre mnohé slovenské firmy predstavuje dostupnosť zelenej elektriny podmienku na udržanie kontraktov so zahraničnými partnermi. Ak Slovensko nebude schopné zabezpečiť dostatok konkurencieschopnej elektriny z rôznych zdrojov, riskujeme stratu investícií aj výrobných kapacít,“ doplnil Blaškovitš s tým, že odliv týchto kapacít už začína byť na Slovensku viditeľný.

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