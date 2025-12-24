< sekcia Zahraničie
Kultúra 2025 vo svete: Oscary, Eurovízia a rekordné aukcie umenia
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalosti vo svete v roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí, ktoré sa odohrali vo svete v roku 2025:
1. januára - Vo Viedni sa uskutočnil tradičný novoročný koncert Viedenských filharmonikov.
6. januára - Výpravná dobová dráma Brutalista a hudobný film Emilia Pérez dominovali na 82. ročníku udeľovania filmových a televíznych ocenení Zlatý glóbus.
18. januára - Východonemecké mesto Chemnitz sa oficiálne stalo Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2025.
20. januára - Za 508.000 dolárov vydražili v USA pracovnú verziu textu k piesni Mr. Tambourine Man od amerického folkrockového speváka Boba Dylana.
23. januára - Najviac, 13 nominácií, na 97. ročník udeľovania filmových cien Oscar získal kriminálny muzikál Emilia Pérez. Snímky Brutalista a Čarodejka dostali zhodne po desať nominácií.
- George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gorley, Rodney Jerkins, Mike Love z The Beach Boys a Tony Macaulay vstúpili do Siene slávy skladateľov.
30. januára - Anglický Birmingham udelil členom skupiny Black Sabbath (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward) vyznamenanie Freedom of the City (Sloboda mesta).
- Najviac, 14 nominácií, na francúzske filmové ceny César dostal domáci hit Gróf Monte Christo. Tesne za ním sa umiestnila snímka Emilia Pérez s 12 nomináciami.
3. februára - Americká speváčka Beyoncé získala na 67. ročníku hudobných cien Grammy po prvý raz ocenenie za najlepší album roka (Cowboy Carter). V kategóriách pieseň roka i nahrávka roka zvíťazila skladba Not Like Us amerického rapera Kendricka Lamara.
6. februára - Dlhoročnej šéfredaktorke módneho časopisu Vogue Anne Wintourovej udelili Rad spoločníkov cti v Buckinghamskom paláci v Londýne.
- Nemý film o bývalom americkom prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi z roku 1915, považovaný za navždy stratený, objavili v sklade na newyorskom Long Islande.
7. februára - Hudobná stanica MTV ohlásila nový celovečerný špeciál britského gitaristu a speváka Erica Claptona s názvom Eric Clapton Unplugged ...Over 30 Years Later.
9. februára - Kriminálny muzikál Emilia Pérez získal španielsku filmovú cenu Goya za najlepší európsky film.
14. februára - Zvyšky najstaršej známej rímskej baziliky objavili v Londýne pod základmi komerčnej budovy určenej na demoláciu.
15. februára - Biely dom zakázal novinárom z americkej tlačovej agentúry Associated Press (AP) vstup do Oválnej pracovne aj na palubu prezidentského špeciálu Air Force One.
16. februára - Udeľovaniu Filmových cien Britskej akadémie (BAFTA) dominovali snímky Konkláve a Brutalista; každý z nich získal štyri ocenenia.
22. februára - Film Sny nórskeho režiséra Daga Johana Haugeruda získal Zlatého medveďa na 75. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale.
28. februára - Britpopová skupina Oasis vydala reedíciu svojho štvrtého štúdiového albumu Standing on the Shoulder of Giants pri príležitosti 25. výročia jeho pôvodného vydania.
1. marca - Film Emilia Pérez triumfoval na 50. ročníku udeľovania francúzskych filmových cien César, keď zvíťazil v siedmich kategóriách vrátane ceny za najlepšiu réžiu a najlepší film.
- Začal sa svetoznámy karneval v brazílskom Riu de Janeiro.
2. marca - Britská speváčka a skladateľka Charli XCX dominovala na odovzdávaní hudobných cien Brit Awards, celkovo si odniesla päť ocenení vrátane ceny za album roka.
3. marca - Filmom roka sa na 97. ročníku odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) stala snímka Anora režiséra Seana Bakera.
4. marca - Štátny archív nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko oznámil, že v jednej zo svojich nehnuteľností objavili fragment svetoznámej tapisérie z Bayeux.
8. marca - Najviac ocenení na 32. ročníku odovzdávania cien Český lev získala dobová dráma Vlny režiséra Jiřího Mádla; celkovo bodovala v šiestich kategóriách.
21. marca - Federálna sudkyňa zamietla žalobu proti speváčke Mariah Careyovej za porušenie autorského práva v prípade hitu All I Want for Christmas Is You.
24. marca - Kanadsko-americký rockový spevák a skladateľ Neil Young zrušil z dôvodu bezpečnosti bezplatný koncert na Ukrajine.
25. marca - Kniha slovenského autora Erika Šimšíka s názvom Zbierka zážitkovej poézie získala zlatú medailu na medzinárodnej súťaži Najkrajšie knihy z celého sveta, ktorú organizuje Nadácia knižného umenia vo Frankfurte a v Lipsku.
27. marca - Súd v meste Alžír odsúdil za článok oceňovaného alžírskeho spisovateľa Boualema Sansala na päť rokov väzenia.
3. apríla - Americký filmový festival Sundance, ktorého spoluzakladateľom je herec a režisér Robert Redford, sa od roku 2027 presťahuje z Park City (Utah) do Boulderu (Colorado).
- Lichtenštajnský verejnoprávny rozhlas skončil svoje vysielanie po tom, ako voliči rozhodli o zastavení štátneho financovania a vláda nedokázala nájsť spôsob, ako ho sprivatizovať.
6. apríla - Na 34. ročníku výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca-Cola získali ceny Vladimír Mišík ako sólový interpret a za album roka, skupina Para za najlepší slovenský album a do Siene slávy uviedli Ivana Mládka.
12. apríla - Britpopová skupina Pulp ohlásila vydanie svojho nového štúdiového albumu s názvom More, prvého po 24 rokoch.
15. apríla - Oscara už bude možné získať aj za najlepšie kaskadérske výkony. Organizátori zavedú túto novú kategóriu od roku 2028 pri príležitosti osláv 100. výročia udeľovanie Cien Akadémie.
17. apríla - Obal LP platne Nevermind od americkej grungeovej skupiny Nirvana sa na dražbe v Británii predal za 18.600 libier. Vzácny predmet je podpísaný všetkými troma jej členmi.
- Portrét deväťročného palestínskeho chlapca Mahmúda Adžúra, ktorý prišiel o obe ruky počas izraelského útoku na mesto Gaza, získal cenu World Press Photo za rok 2025.
29. apríla - Napoleonov ručne písaný list, v ktorom popiera svoju úlohu pri únose pápeža Pia VII. v roku 1809, sa predal na aukcii za vyše 26.000 eur.
4. mája - Americká speváčka Lady Gaga odohrala megakoncert na pláži Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro pred viac ako 2 miliónmi divákov.
13. mája - Parížsky súd uznal francúzskeho herca Gérarda Depardieua za vinného zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021.
18. mája - Víťazom 69. ročníka finále piesňovej súťaže Eurovízia sa stal rakúsky spevák JJ (Johannes Pietsch) s popovo-opernou skladbou Wasted Love.
20. mája - Frontman írskej skupiny U2 Bono sa zúčastnil na svetovej premiére svojho nového dokumentárneho filmu Bono: Stories of Surrender na festivale v Cannes.
- Nezisková organizácia World Press Photo pozastavila pripisovanie autorstva svetoznámej snímky Napalmové dievča z vietnamskej vojny. Dôvodom sú pochybnosti, či fotografiu v roku 1972 zhotovil Nick Ut.
- Anglická hudobná skupina Suede ohlásila vydanie svojho desiateho štúdiového albumu Antidepressants a zverejnila videoklip k jeho hlavnému singlu Disingtegrate.
21. mája - Indické spisovateľky Bánu Muštáková a Dípá Bhástiová sa stali s knihou Heart Lamp: Selected Stories víťazkami Medzinárodnej Bookerovej ceny za rok 2025.
23. mája - Bruce Springsteen vydal EP s názvom Land of Hope and Dreams (Krajina nádeje a snov), ktoré obsahuje ostrú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
24. mája - Porota 78. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Cannes udelila Zlatú palmu iránskemu režisérovi Džafarovi Panahímu za tajne nakrútený thriller It Was Just an Accident.
29. mája - Francúzsky hudobný skladateľ Jean-Michel Jarre oznámil, že záznam jeho vlaňajšieho koncertu v bratislavskej Petržalke vyjde ako regulárny album.
3. júna - Severoírsky módny návrhár Jonathan Anderson sa stal prvým návrhárom, ktorý povedie dámsku aj pánsku líniu značky francúzskeho módneho domu Dior.
10. júna - Odovzdávanie hudobných cien Brit Awards sa v roku 2026 nebude po prvý raz konať v Londýne, ale v Manchestri.
13. júna - Hollywoodskej herečke Kim Novakovej, známej vďaka stvárneniu dvojitého života hrdinky Alfreda Hitchcocka vo filme Vertigo, udelili organizátori benátskeho filmového festivalu Zlatého leva za celoživotné dielo.
16. júna - Hollywoodsky herec Al Pacino sa na audiencii stretol s pápežom Levom XIV. ako prvá medzinárodná celebrita.
17. júna - Britpopová skupina Pulp dosiahla po 27 rokoch so svojím novým albumom More prvé oficiálne prvenstvo v rebríčkoch.
- Na udeľovaní amerických cien Grammy v roku 2026 pribudnú dve nové kategórie: najlepší tradičný country album a najlepší obal albumu, oznámili organizátori.
18. júna - Parížske múzeum Louvre ochromil štrajk zamestnancov sťažujúcich sa na vyčerpanosť z dôvodu neúnosného náporu turistov.
25. júna - Za nového generálneho riaditeľa Českej televízie bol zvolený jej doterajší obchodný riaditeľ Hynek Chudárek.
- Začal sa britský hudobný festival Glastonbury s headlinermi The 1975, Neilom Youngom či Oliviou Rodrigovou, ktorá zaspievala dueto s Robertom Smithom zo skupiny The Cure.
26. júna - Šéfredaktorka amerického vydania časopisu Vogue Anna Wintourová po takmer 40 rokoch odišla zo svojho postu.
4. júla - Britpopová skupina Oasis odohrala prvý zo 41 koncertov svojho dlho očakávaného svetového turné s názvom Live '25 Tour vo waleskom Cardiffe.
- Začal sa 59. ročník filmového festivalu v Karlových Varoch, prvýkrát bez svojho dlhoročného prezidenta Jiřího Bartošku, ktorý zomrel v máji, ale za účasti Michaela Douglasa, Stellana Skarsgarda či Dakoty Johnsonovej.
5. júla - Spevák Ozzy Osbourne sa rozlúčil s fanúšikmi počas svojho posledného koncertu Back to the Beginning v Birminghame.
8. júla - Maľbu Benátok od talianskeho umelca Canaletta, ktorú kedysi vlastnil prvý britský premiér Robert Walpole, predali na dražbe za rekordnú sumu.
- Britská Kráľovská mincovňa vydala pamätnú mincu na oslavu 50 rokov existencie anglickej heavymetalovej skupiny Iron Maiden.
12. júla - Krištáľový glóbus, hlavnú cenu 59. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV), získal slovenský režisér Miro Remo s česko-slovenským dokumentom Radšej zošalieť v divočine.
16. júla - V industriálnom prostredí ostravských Dolních Vítkovíc sa začal multižánrový hudobný festival Colours of Ostrava s headlinermi Stingom, Shaggym či Iggym Popom, ktorý sa predstavil aj na festivale Pohoda v Trenčíne.
29. júla - Americká rocková skupina Blondie vydá nový album. Bude nasledovať po platni Pollinator z roku 2017, má ho pod palcom držiteľ ceny Grammy, producent John Congleton.
30. júla - Tisícky ľudí sa v britskom Birminghame rozlúčili so zosnulým spevákom Ozzym Osbourneom. Bývalý frontman Black Sabbath zomrel 22. júla vo veku 76 rokov na zástavu srdca v dôsledku akútneho infarktu myokardu.
31. júla - Život zakladateľa obuvníckeho impéria Tomáša Baťu chce zachytiť nový hraný film. Hlavnú úlohu by mal stvárniť Martin Hofmann, réžie sa ujme Jiří Havelka.
4. augusta - Anglický gitarista, spevák a skladateľ David Gilmour zo skupiny Pink Floyd ohlásil premiéru nového koncertného filmu s názvom Live at the Circus Maximus, Rome.
5. augusta - Americký denník New York Post začne na budúci rok vydávať v štáte Kalifornia bulvárne noviny s názvom The California Post.
8. augusta - Britská Kráľovská pošta (RM) vydala sériu desiatich poštových známok na počesť absurdno-komediálnej skupiny Monty Python.
20. augusta - V meste Kiruna na severe Švédska úspešne dokončili premiestňovanie svetoznámeho dreveného kostola širokého 40 metrov a vážiaceho 672 ton.
22. augusta - Anglická hudobná indie skupina Florence and the Machine oznámila vydanie nového štúdiového albumu s názvom Everybody Scream.
26. augusta - Slovenský básnik Ivan Štrpka si prevzal Zlatý veniec, jedno z najvyšších ocenení v oblasti poézie, na 64. ročníku medzinárodného festivalu Večery poézie v Severnom Macedónsku.
27. augusta - Slovenka Rebeka Bizubová získala ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied študentský Oscar v kategórii dokument za svoj absolventský film Spoveď.
6. septembra - Zlatého leva, hlavnú cenu Benátskeho filmového festivalu, získal film Father Mother Sister Brother amerického režiséra Jima Jarmuscha.
8. septembra - Súkromný pohreb talianskej módnej legendy Giorgia Armaniho sa konal neďaleko mesta Piacenza na severe Talianska, kde slávny návrhár vyrastal.
9. septembra - Britské úrady objavili v archívoch neznámy muzikál Davida Bowieho. Pracoval na ňom krátko pred svojou smrťou v januári 2016.
11. septembra - Slovenská sochárka Nicole Koleková sa stala celkovou víťazkou súťaže Wildlife Artist of the Year 2025 v Londýne so sochou s názvom Beloved (Milované).
15. septembra - Dramatický seriál Pitt a komediálny seriál Štúdio sa stali víťazmi 77. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy.
16. septembra - Na Pražskom hrade vystavili korunovačné klenoty a dokumenty o ich prísne utajovanom prevoze na Slovensko pred blížiacou sa 2. svetovou vojnou.
20. septembra - V Berlíne pomenujú jednu z ulíc po zosnulom kancelárovi Helmutovi Kohlovi, ktorý sa zaslúžil o zjednotenie krajiny po páde Berlínskeho múru v roku 1989.
21. septembra - Víťazom piesňovej súťaže Intervízia, geopolitického rivala Eurovízie, sa stal vietnamský spevák Duc Phuc.
24. septembra - V milánskej galérii Pinacoteca di Brera otvorili výstavu s modelmi Giogia Armaniho pri príležitosti 50. výročia značky tohto zosnulého módneho návrhára.
- Pompidouovo centrum v Paríži zatvorili na najmenej päť rokov z dôvodu rozsiahlej renovácie.
OKTÓBER
3. októbra - Monacké knieža Albert II. pokrstil novú knihu ZEM/EARTH a rovnomenný dokumentárny film slovenského fotografa Filipa Kuliseva.
- Americká popová speváčka Taylor Swiftová vydala svoj dvanásty štúdiový album s názvom The Life of a Showgirl.
- Amerického rapera Seana "Diddy" Combsa poslal súd do väzenia na štyri roky a dva mesiace za sexuálne zneužívanie a trestné činy súvisiace s organizovaním prostitúcie.
4. októbra - Film Otec slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu cenu Zlaté oko za najlepší film.
9. októbra - Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai.
10. októbra - Husle, ktoré kedysi patrili Albertovi Eisteinovi, sa vydražili na aukcii za 860.000 libier.
17. októbra - Národná Britská knižnica si írskeho spisovateľa Oscara Wilda uctila opätovným vydaním čitateľského preukazu. Stalo sa tak 130 rokov po tom, čo mu bol pôvodný preukaz zrušený pre „hrubú obscénnosť“.
19. októbra - V parížskom múzeu Louvre došlo ku „krádeži storočia“. Páchatelia ukradli šperky z Apollónovej galérie. Na vlámanie použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží Seiny.
- Lúčnica získala na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Malajzii zlaté pásmo v dvoch súťažných kategóriách - miešané zbory a folklór. Lúčnica bola na súťaži ako jediný spevácky zbor z Európy.
27. októbra - Britská hudobná skupina Depeche Mode oznámila vydanie celovečerného filmu Depeche Mode: M, ako aj podrobnosti o avizovanom koncertnom albume Memento Mori: Mexico City.
1. novembra - Sagrada Família v Barcelone sa stala najvyšším kostolom (162,9 metra) na svete po tom, ako robotníci umiestnili prvú časť kríža na vrchol jej ústrednej veže. Po dokončení v roku 2026 by mala bazilika dosahovať výšku 172,5 metra.
- V Gíze slávnostne otvorili Veľké egyptské múzeum (GEM), najväčšie múzeum na svete venované jedinej civilizácii, starovekému Egyptu.
4. novembra - Laureátom Goncourtovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia po francúzsky písanej literatúry, sa stal francúzsky spisovateľ Laurent Mauvignier za dielo La Maison vide (Prázdny dom).
5. novembra - Britsko-americkému spisovateľovi indického pôvodu Salmanovi Rushdiemu vyšla nová kniha s názvom The Eleventh Hour (Jedenásta hodina).
6. novembra - Novým generálnym riaditeľom UNESCO sa stal Chálid al-Anání z Egypta, ktorý nahradí Francúzku Audrey Azoulayovú.
10. novembra - Kanadsko-britsko-maďarský spisovateľ David Szalay získal prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu za svoj román Flesh (Mäso).
17. novembra - Bachov archív predstavil dve doteraz neznáme organové skladby Johanna Sebastiana Bacha. Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer objav označil za „veľký moment pre svet hudby“ a „globálnu senzáciu“.
19. novembra - Portrét Elisabeth Ledererovej od rakúskeho maliara Gustava Klimta sa na aukcii v New Yorku predal za 236,4 milióna dolárov, čím sa stal druhým najdrahším umeleckým dielom, aké sa kedy vydražilo.
21. novembra - Autoportrét mexickej umelkyne Fridy Kahlo sa na aukcii v New Yorku predal za 54,6 milióna dolárov, čím bol vytvorený nový rekord v kategórii najdrahší obraz vytvorený ženou.
- Speváčkou roka a absolútnou víťazkou Českého slávika za rok 2025 sa stala Ewa Farna.
1. decembra - Anglickým slovom roka 2025 sa podľa vydavateľstva Oxford University Press stal hovorový výraz „rage bait“, čo je zámerne provokatívny obsah na sociálnych sieťach s cieľom zvýšiť návštevnosť online príspevku.
- V Nemecku začal fungovať nový tribunál na riešenie sporov týkajúcich sa kultúrneho dedičstva zhabaného nacistami. Vláda dúfa, že sa zefektívni proces vybavovania doteraz nevyriešených nárokov.
- Redaktori litovského verejnoprávneho vysielateľa LRT budú protestovať proti novele zákona, ktorá mení spôsob financovania a personálne zmeny vedenia televízie. Novela podľa nich ohrozuje redakčnú nezávislosť.
2. decembra - Zimné vajce (Imperial Winter Egg) od legendárneho klenotníka Fabergého vydražili v Londýne za rekordných 22,9 miliónov libier.
3. decembra - Ústavná listina Československej republiky (ČSR) z roku 1920 a dokumenty súvisiace s jej vznikom sa stali novými českými národnými kultúrnymi pamiatkami.
- Wikipédia zverejnila zoznam najnavštevovanejších odkazov v tomto roku, pričom na jej anglickej verzii bol najpopulárnejší článok o Charliem Kirkovi.
- Medzinárodná nadácia Mozarteum (ISM) v Salzburgu dostala ako dar od rodiny zberateľov z Kolína nad Rýnom vzácnu kolekciu 12 súkromných listov rodiny Mozartovcov.
4. decembra - Izrael sa bude môcť zúčastniť na pesničkovej súťaži Eurovízia v roku 2026, rozhodli organizátori. Írsko, Holandsko a Španielsko na to okamžite reagovali bojkotom podujatia.
7. decembra - Slávna milánska opera Teatro alla Scala otvorila svoju galasezónu opäť ruskou operou – už po druhý raz od invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Hudobný riaditeľ La Scaly Riccardo Chailly dirigoval operu Dmitrija Šostakoviča Lady Macbeth mcenského okresu.
8. decembra - Politický triler One Battle After Another (Jedna bitka za druhou) amerického režiséra Paula Thomasa Andersona s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe je s deviatimi nomináciami favoritom 83. ročníka udeľovania filmových a televíznych cien Zlatý glóbus.
9. decembra - Vo výstavnom pavilóne Grand Palais v Paríži sprístupnili návrhy šiestich nových vitráží, ktoré majú nahradiť súčasné okná v katedrále Notre-Dame.
10. decembra - Rozmanitosť a rituály talianskej kuchyne zaradila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Je to prvýkrát, čo sa na tento zoznam dostala celá národná kuchyňa, a nie iba jedna tradícia alebo recept.
- Islandská štátna televízia oznámila, že bude bojkotovať budúci ročník speváckej súťaže Eurovízia (Eurovision Song Contest). Island sa tak stal piatou krajinou, ktorá sa z podujatia stiahla po tom, ako minulý týždeň dostal Izrael povolenie na účasť v tejto súťaži.
12. decembra - Neapolská operná scéna Teatro di San Carlo uviedla vo svetovej premiére jedinú operu oscarového talianskeho skladateľa Ennia Morriconeho s názvom Partenope. Stalo sa tak presne 30 rokov po tom, ako ju napísal.
- Predsedom medzinárodnej poroty na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale bude nemecký režisér Wim Wenders, oznámili organizátori tohto medzinárodného podujatia.
- Švajčiarsky víťaz pesničkovej súťaže Eurovízia Nemo oznámil, že sa vzdá svojej trofeje na protest proti účasti Izraela v nadchádzajúcom ročníku súťaže.
14. decembra - Egyptské úrady v meste Luxor predstavili dve renovované kolosálne sochy významného faraóna Amenhotepa III. Ide o najnovšiu z vládnych archeologických akcií, ktorých cieľom je prilákať do krajiny viac turistov.
- Po britsko-francúzskej herečke a speváčke Jane Birkinovej pomenovali lávku pre peších cez vodný kanál Saint Martin v 10. parížskom obvode. Umelkyňa zomrela v roku 2023.
