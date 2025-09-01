TERAZ Ekonomika Navi
pondelok 1. september 2025 Štátny sviatok SR - Deň Ústavy SR
Bratislava 24°C Iné mestá »
Ekonomika

Exportéri sa vyjadrili k nákupu elektriny cez forwardové kontrakty

TASR, dnes 16:06

Rozdiel medzi spotom a forwardom je podľa exportérov v niektorých časoch a trhových situáciách natoľko veľký,že z pohľadu odberateľov sa javí v dnešnej dobe menej výhodné uzatvárať dlhodobé kontrakty.

Žiarovka, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer
Bratislava 1. septembra (TASR) - Ceny elektriny na dlhodobých kontraktoch sú často vyššie ako aktuálne spotové ceny. Firmy musia navyše zložiť finančnú zábezpeku a musia preto disponovať obrovskou hotovosťou, ktorú si väčšina spoločností jednoducho nemôže dovoliť. Preto nie je možné hovoriť o „gamblingu“ na spotovom trhu, uviedla v pondelok analytická platforma Rady slovenských exportérov Export analytica.

Rozdiel medzi spotom a forwardom je podľa exportérov v niektorých časoch a trhových situáciách natoľko veľký, že z pohľadu odberateľov sa javí v dnešnej dobe menej výhodné uzatvárať dlhodobé kontrakty. „Pre lepšiu predstavu je to, akoby si zákazník mal kúpiť rožok v obchode dnes za 70 centov, alebo si ho objednať na každý deň na tri roky za 1 euro a ešte by to celé musel zaplatiť dopredu. Pri takejto ponuke by sa nečudoval nikto, že záujem je minimálny,“ uvádza Branislav Klocok, generálny riaditeľ OFZ a člen predsedníctva Rady slovenských exportérov.

Spoluzakladateľ Export analytica Peter Blaškovitš dodal, že spotové ceny môžu na jednej strane priniesť úsporu, no zároveň treba zdôrazniť, že dlhodobé kontrakty poskytujú predikovateľnosť nákladov. Ako najvhodnejšie riešenie sa preto podľa neho javí kombinácia dlhodobého kontraktu a spotovej ceny, pričom pomer týchto dvoch foriem je vždy individuálny a závisí od spotrebnej krivky odberateľa.

Problémom je podľa exportérov nerovnosť v rámci jednotného trhu EÚ, kde napríklad vo Francúzsku vďaka systému ARENH majú energeticky náročné podniky prístup k jadru za 70 eur/megawatthodinu (MWh) na rozdiel od slovenských podnikov, ktoré môžu nakupovať elektrinu na forwarde za 105 eur/MWh, čo je o 50 percent viac. „A to hovoríme o rovnakej priemyselnej výrobe na tom istom jednotnom trhu, s tými istými výrobkami. Táto situácia stavia našich výrobcov do nevýhodnej a nekonkurencieschopnej polohy,“ dodal predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.




Upozorni na chybu Pošli emailom
Zdielať článok na FacebookPáči sa mi TERAZ.SK na facebooku
Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy priamo na FB

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 16:19

Aktivita v českom výrobnom sektore zrýchlila v auguste tempo poklesu
Index nákupných manažérov pre český výrobný sektor dosiahol v auguste 49,4 bodu oproti júlovej hodnote 49,7 bodu.

sk
dnes 16:17

Robili prieskum, ktorí absolventi sú lepšie pripravení na prácu v SR
Žiadny z respondentov neuviedol, že by absolventi slovenských vysokých škôl boli horší na pracovných pohovoroch ako absolventi zo zahraničia.

sk
dnes 16:11

Analytik: Deficit štátneho rozpočtu SR rastie
Celkové príjmy sú na úrovni 54,7 % plánovaného rozpočtu, kým pred rokom to bolo za osem mesiacov už 58,1 % z plánu.

sk

Najčítanejšie Ekonomika
1

ZSSK: Online predajné systémy aj aplikácia IDeme vlakom sú už funkčné

2

Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice

3

Analýza: Slováci potvrdili rekordný záujem o letecké cestovanie

4

Taraba dal súhlas na stavbu multipalivového kotla pre Tepláreň Žilina

5

Lagardová varuje pred tlakom na Fed aj kolapsom francúzskej vlády

6

Mikloško: Zámer zriaďovať štátne kasína podkopáva úsilie chrániť deti

7

Štátny rozpočet dosiahol hotovostný schodok vo výške 4,3 mld. eur

http://www1.teraz.sk/usercontent/photos/3/0/1/3-301d62ed552a2cb89fc2630df5fc2310fa5131ad.jpg

TERAZ nové správy
16:19

Aktivita v českom výrobnom sektore zrýchlila v auguste tempo poklesu

16:17

Robili prieskum, ktorí absolventi sú lepšie pripravení na prácu v SR

16:11

Analytik: Deficit štátneho rozpočtu SR rastie

16:11

Staroľubovnianske gymnázium má novú telocvičňu za 2,3 milióna eur

16:09

Mliekari hodnotia rok 2024 ako relatívne stabilný

16:06

Exportéri sa vyjadrili k nákupu elektriny cez forwardové kontrakty

16:04

Sánchez: Španielsko nebolo dostatočne pripravené na lesné požiare

Viac >

Téma TASR

Zdravie
tento týždeň
Zdravie

Foto dňa 29. augusta 2025
Na snímke povrazolezec vystupuje na lane nad Kremnicou.V oblakoch



Používaním stránok TERAZ.SK súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac