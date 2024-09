Export ropy zo Saudskej Arábie klesol v júli na takmer ročné minimum

TASR, dnes 15:25

Saudská Arábia zároveň znížila cenu októbrových dodávok ropy Arab Light do Ázie na najnižšiu úroveň za takmer tri roky.

Rijád 19. septembra (TASR) - Export ropy zo Saudskej Arábie klesol v júli na najnižšiu úroveň za takmer rok. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje organizácie Joint Organizations Data Initiative (JODI), ktoré priniesla agentúra Reuters.Podľa údajov JODI vyviezla Saudská Arábia, najväčší exportér ropy na svete, v júli 5,741 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). To je najnižší objem exportu od augusta minulého roka a v porovnaní s júnom to predstavuje zníženie vývozu o 5,1 %.Zároveň sa zvýšila produkcia. V júli tohto roka dosiahol objem ťažby ropy v Saudskej Arábii 8,941 milióna barelov denne, zatiaľ čo mesiac predtým predstavoval 8,83 milióna barelov/deň.Saudská Arábia zároveň znížila cenu októbrových dodávok ropy Arab Light do Ázie na najnižšiu úroveň za takmer tri roky. Pristúpila k tomu v dôsledku obáv z pokračovania slabého dopytu po rope v regióne.Vyhliadky najvýraznejšie ovplyvňuje situácia na kľúčovom čínskom trhu. Produkcia ropných rafinérií v najväčšej ázijskej ekonomike klesla v auguste medziročne o 6,2 %. To znamená pokles produkcie už piaty mesiac v rade.