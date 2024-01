Export švajčiarskych hodiniek dosiahol vlani rekord, tretí rok po sebe

TASR, dnes 11:43

V decembri sa export švajčiarskych hodiniek zvýšil medziročne o 5,5 %. Je to najvýraznejšie tempo rastu vývozu od júna minulého roka.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bern 30. januára (TASR) - Švajčiarski výrobcovia hodiniek majú za sebou dvojnásobne úspešný záver roka 2023. Na jednej strane zaznamenali rast exportu v poslednom mesiaci, ktorý bol najvýraznejší za pol roka, a na druhej celoročné výsledky opäť predstavovali rekord, tretí rok po sebe. TASR o tom informuje na základe správy portálu WWD, ktorý zverejnil údaje Federácie švajčiarskych vývozcov hodiniek.V decembri sa export švajčiarskych hodiniek zvýšil medziročne o 5,5 %. Je to najvýraznejšie tempo rastu vývozu od júna minulého roka. Posledný mesiac tak veľkou mierou prispel k celoročnej hodnote exportu, ktorá dosiahla rekordných 26,7 miliardy CHF (28,59 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje rast o 7,6 % a oproti roku 2021 o takmer 20 %.Vývoz na jednotlivé trhy sa však výrazne líšil. Najmä trh USA sa vyvíjal lepšie, než sa očakávalo, keď export švajčiarskych hodiniek do USA vzrástol o 11,6 %. Vzrástol aj vývoz do Číny. Aj keď rast dosiahol iba 1,7 %, Čína sa vrátila na pozíciu druhého najväčšieho trhu pre švajčiarskych exportérov hodiniek.Aj Hongkong, Japonsko a Spojené arabské emiráty (SAE) podporili švajčiarskych exportérov. Vývoz hodiniek do Hongkongu vzrástol v decembri o 15,2 %, do Japonska o 26,8 % a do SAE o 11,8 %. Nepriaznivo sa pre švajčiarskych vývozcov vyvíjal britský trh, na ktorý export hodiniek v poslednom mesiaci minulého roka klesol o 12,1 %. Aj v prípade Singapuru, Južnej Kórey a Nemecka zaznamenali vývozcovia hodiniek v decembri pokles o dvojciferné hodnoty.Čo sa týka dopytu po hodinkách z pohľadu ich hodnoty, darilo sa najlacnejším hodinkám v hodnote do 200 CHF a prémiovému segmentu v cene nad 3000 CHF. V prvom prípade hodnota exportu vzrástla o 12,8 % a v druhom o viac než 9 %. Naopak, hodnota vývozu hodiniek s cenou od 200 do 3000 CHF zaznamenala pokles druhý rok po sebe, a to o 9 %.(1 EUR = 0,9339 CHF)