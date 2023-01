Export švajčiarskych hodiniek prelomil v decembri hranicu 2 mld. CHF

TASR, dnes 11:50

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 24. januára (TASR) - Export švajčiarskych hodiniek zaznamenal v poslednom mesiaci minulého roka rast o vyše 5 %. Aj keď tempo rastu bolo slabšie než priemer z predchádzajúcich mesiacov, vývozcom sa prvýkrát v tomto období roka podarilo prekonať hranicu 2 miliárd švajčiarskych frankov. Navyše za celý rok 2022 sa hodnota exportu švajčiarskych hodiniek zvýšila o viac než 11 %. TASR o tom informuje na základe správ portálov Monochrome Watches a RTTNews.Ako uviedla Federácia švajčiarskych vývozcov hodiniek, v decembri sa export zvýšil medziročne o 5,8 %. Bolo to slabšie tempo než predstavuje celoročný priemer, za čím je však fakt, že hodinky určené na predvianočný predaj sú dodávané zvyčajne v októbri a novembri. Napriek tomu však v decembri ich export prekonal hranicu 2 miliárd CHF, prvýkrát za toto obdobie roka.December tak výraznou mierou prispel k úspešným výsledkom švajčiarskych výrobcov hodiniek za celý rok 2022. Hodnota vývozu za minulý rok dosiahla 24,8 miliardy CHF (24,77 miliardy eur), čo oproti roku 2021 predstavuje rast o 11,4 %. Oproti roku 2020, ktorý bol pre pandémiu nového koronavírusu zložitý, bol minuloročný export o 46,1 % vyšší.Takmer všetky exportné trhy dovoz zvýšili, až na kontinentálnu Čínu a Hongkong. Vývoz na tieto trhy bol problematickejší v dôsledku tamojšej politiky nulovej tolerancie voči covidu. Export švajčiarskych hodiniek do kontinentálnej Číny klesol vlani o 13,6 % a do Hongkongu o 10,5 %.Pod úspešný rok pre vývozcov hodiniek sa podpísali najmä Spojené štáty, ktoré sú kľúčovým trhom pre tento sektor švajčiarskej ekonomiky. Export na americký trh vzrástol vlani o 26,3 % na 3,9 miliardy CHF. Nasledovali Singapur a Japonsko s rastom o 26,2 % a 20,4 %. Navyše sa Švajčiarom darilo aj na európskom trhu, ktorý býva problematický. Vývoz hodiniek do ďalších európskych krajín vzrástol v roku 2022 takmer o 15 %, napriek menšiemu počtu turistov.Čo sa týka dopytu po hodinkách z pohľadu ich hodnoty, najväčší záujem v závere roka bol o prémiové výrobky s cenou nad 3000 CHF. Ich export vzrástol v decembri o 13 %. Zvýšil sa aj vývoz najlacnejších hodiniek v hodnote pod 200 CHF. Naopak, výrazne klesol záujem o hodinky od 200 do 3000 CHF, ktorých vývoz sa v minulom roku znížil o 16,2 %.(1 EUR = 1,0013 CHF)