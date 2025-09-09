Google investuje v Británii v nasledujúcich dvoch rokoch 5 miliárd GBP
TASR, dnes 10:42
Oznámenie prichádza v čase, keď Google otvára svoje nové dátové centrum vo Waltham Cross v Hertfordshire. Nová investícia by mala viesť k vytvoreniu tisícov pracovných miest.
„Investícia spoločnosti Google vo výške 5 miliárd GBP je silným prejavom dôvery v britskú ekonomiku a silu nášho partnerstva s USA,“ vyhlásila ministerka financií Rachel Reevesová, podľa ktorej to povedie k vytváraniu pracovných miest a podporí hospodársky rast v ďalších rokoch.
Reevesová v utorok oficiálne otvorí prvé dátové centrum americkej spoločnosti vo Waltham Cross uprostred rastúceho dopytu po cloudových, pracovných, vyhľadávacích a mapových službách Google.
Aj OpenAI, materská spoločnosť ChatGPT a Nvidia, tento týždeň počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje odhaliť investície v hodnote miliárd dolárov do dátových centier v Spojenom kráľovstve.
Google spresnil, že plánovaná investícia bude zahŕňať „priekopnícky“ výskum umelej inteligencie vo vede a v zdravotníctve prostredníctvom spoločnosti Google DeepMind. Podľa americkej firmy investícia pomôže Spojenému kráľovstvu rozvíjať ekonomiku umelej inteligencie a prispeje k technologickým prielomom, zlepšeniam v kybernetickej bezpečnosti a vytváraniu pracovných miest.
Google predpovedal, že investícia pomôže vytvoriť 8250 pracovných miest ročne v britských podnikoch.
„Spoločnosť DeepMind sme založili v Londýne, pretože sme vedeli, že Spojené kráľovstvo má potenciál a talent stať sa globálnym centrom pre priekopnícku umelú inteligenciu,“ povedal spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Google DeepMind Demis Hassabis.
„Spojené kráľovstvo má bohatú históriu v oblasti technológií, takže je vhodné, aby sme v tom pokračovali investovaním do ďalšej vlny inovácií a vedeckých objavov,“ dodal.
(1 EUR = 0,8641 GBP)
