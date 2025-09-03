TERAZ Ekonomika Navi
Google dostal od Európskej komisie pokutu takmer 3 mld. eur

TASR, dnes 19:07

Je to už štvrtá pokuta pre Google počas jeho 10 rokov trvajúceho súboja so zástupcami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
Brusel 5. septembra (TASR) - Google dostal od Európskej komisie pokutu takmer 3 miliardy eur. Dôvodom je porušenie hospodárskej súťaže v oblasti jeho lukratívneho biznisu reklamnej technológie (adtech). Informovala o tom agentúra Reuters.

Európska komisia v piatok oznámila, že firme Google dala pokutu v celkovej výške 2,95 miliardy eur. Je to už štvrtá pokuta pre Google počas jeho 10 rokov trvajúceho súboja so zástupcami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Európska komisia tak reagovala na sťažnosť zo strany Európskej rady vydavateľov. Brusel uviedol, že Google uprednostňoval vlastné služby, čo sa týka technológie zobrazovania online reklamy, na úkor konkurencie a online vydavateľov, pričom tak robil od roku 2014.

Rozhodnutie EK pritom prichádza v citlivom období. Americký prezident Donald Trump dal totiž najavo, že nebude mať problém s odvetou za akýkoľvek tlak na americké technologické giganty.

Podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberová v tejto súvislosti uviedla, že od Google očakáva predloženie návrhov na riešenie tohto problému stretu záujmov a ak sa tak nestane, EK sama príde s opatreniami. Naopak, Google rozhodnutie EK skritizoval a oznámil, že sa obráti na súd. Ako povedala Lee-Anne Mulhollandová, viceprezidentka spoločnosti Google pre regulačné záležitosti, „rozhodnutie EK v súvislosti s adtech službami spoločnosti je nesprávne a firma sa proti nemu odvolá“.




