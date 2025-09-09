Google vyhovie požiadavke J. Kórey a rozmaže citlivé satelitné snímky
TASR, dnes 12:36
Južná Kórea je jedným z mála miest na svete, podobne ako Rusko, Čína a Kuba, kde platforma Mapy Google nefunguje v plnom rozsahu. Dohoda s juhokórejskou vládou umožní americkému technologickému gigantu lepšie konkurovať miestnym navigačným platformám.
Jadrom tohto problému je súbor mapových údajov, ktoré vlastní juhokórejská vláda. Podľa spoločnosti Google sú potrebné na vytvorenie komplexnej mapy krajiny vrátane navigačných pokynov. Spoločnosť Google už takmer 20 rokov žiada Južnú Kóreu o povolenie odoslať tieto údaje na svoje servery, ale orgány to opakovane odmietajú s odôvodnením, že ide o otázku národnej bezpečnosti.
V dôsledku toho domáce technologické firmy ako Naver a Kakao ovládli trh s mapovými službami, čo sťažuje navigáciu zahraničným návštevníkom.
Spor medzi Južnou Kóreou a spoločnosťou Google sa datuje ešte do roku 2008, keď Mapy Google používali na označenie miest krajiny japonské názvy. Ide o veľmi citlivú tému, keďže v prvej polovici 20. storočia bola Kórea okupovaná Japonskom. Južná Kórea opakovane žiadala spoločnosť, aby tieto názvy zmenila, ale platforma tak neurobila.
Začiatkom roka 2010 vytvorila Južná Kórea satelitnú mapu v mierke 1:25.000. Túto mierku využívajú v súčasnosti aj Mapy Google. Nezobrazujú však podrobné pokyny pre chodcov alebo motoristov. Keď sa človek pokúsi naplánovať trasu, aplikácia zobrazí správu: „Na toto miesto sa nám nepodarilo nájsť trasu.“
Dôvodom je podľa spoločnosti to, že potrebuje podrobnejšiu mapu Južnej Kórey v mierke 1:5000.
Hneď po vydaní tejto pokročilej mapy v roku 2016 podal Google žiadosť o prístup k údajom, ktoré podľa juhokórejských zákonov nemožno bez súhlasu vlády odoslať na zahraničné servery. Po sérii vypočutí a zasadnutí Južná Kórea žiadosť zamietla s odôvodnením, že spoločnosť Google odmietla odstrániť citlivé vojenské údaje zo svojich existujúcich satelitných máp.
V blogovom príspevku uverejnenom začiatkom augusta spoločnosť Google uviedla, že satelitné snímky použité v jej mapách sú zachytené aj inými spoločnosťami a následne sú predávané na otvorených trhoch – takže aj keby Mapy Google rozmazali citlivé lokality v Južnej Kórei, stále by boli viditeľné na pôvodných satelitných snímkach, ktoré si môže kúpiť ktokoľvek.
„Už sme potvrdili náš záväzok voči vláde, že satelitné snímky podľa požiadaviek rozostríme, a zvážime získanie snímok od schválených kórejských tretích strán,“ povedal novinárom viceprezident Google Cris Turner.
Ide už o tretí pokus spoločnosti Google získať povolenie na export mapových údajov. Vláda plánuje o žiadosti rozhodnúť v novembri.
Zdroje v utorok informovali agentúru AFP, že juhokórejskí predstavitelia naďalej rokujú s Washingtonom o možnom exporte vysoko presných máp.
Prečítajte si aj:
Južná Kórea podnikla v OSN ďalší krok k obnoveniu sankcií voči Iránu
Južná Kórea dokončila návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by natrvalo zrušila sankcie voči Iránu.
Kórea chce, aby zadržaní pracovníci mohli znovu vstúpiť do USA
Medzi 475 zadržanými osobami počas razie bolo viac než 300 juhokórejských občanov.
Viac článkov na tému:
Najnovšie články v rubrike
Zelenskyj: Pri útoku v Doneckej oblasti zahynulo najmenej 20 ľudí
Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin informoval o 21 mŕtvych a rovnakom počte zranených.
Muž s pokazeným autom žiadal o jedlo, potom sa vyhrážal bombou
Muža predviedli na policajnú stanicu IV. budapeštianskeho obvodu, kde sa počas výsluchu k činu priznal.
Orbán vyzval EÚ, aby Maďarsku uhradila náklady na ochranu hraníc
Orbán v liste pripomenul vyhlásenie predsedníčky EK zo spoločnej tlačovej konferencie s poľským premiérom Donaldom Tuskom z 31. augusta pri zábranách na hraniciach Poľska s Bieloruskom.