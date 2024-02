Google pozastavil funkciu chatbota Gemini generovať obrázky

TASR, dnes 17:59

K tomuto kroku pristúpila deň po tom, ako sa ospravedlnila za nepresnosti pri niektorých vyobrazeniach historických postáv.

Mountain View 22. februára (TASR) - Spoločnosť Google vo štvrtok oznámila, že dočasne pozastavuje funkciu svojho chatbota Gemini generovať obrázky ľudí pomocou umelej inteligencie. K tomuto kroku pristúpila deň po tom, ako sa ospravedlnila za nepresnosti pri niektorých vyobrazeniach historických postáv. TASR správu prevzala od agentúry AP a amerického portálu The Verge.Používatelia Gemini počas posledných dní zverejňovali na sociálnych sieťach obrázky s historickými vyobrazeniami, na ktorých dominovali rasovo-rôznorodé postavy, hoci v skutočnosti v daných situáciách dominovali osoby so svetlou pleťou. The Verge napríklad uvádza, že Gemini vygeneroval obrázky otcov zakladateľov USA či nemeckých vojakov z nacistickej éry ako ľudí z rôznych etník.Mnohí ľudia následne Google obvinili, že nadmerne koriguje generovanie obrázkov postáv aj v nevhodnom kontexte, aby nebolo možné ho obviniť z rasovej zaujatosti." uviedol Google na sociálnej sieti X.AP uvádza, že podľa predchádzajúcich štúdií majú generátory obrázkov pomocou umelej inteligencie tendenciu častejšie generovať obrázky, ktoré obsahujú rasové a rodové stereotypy. Zároveň častejšie generujú vyobrazenia osôb svetlejšej pleti, keď dostanú pokyn vygenerovať osoby v rôznych kontextoch bez bližšej špecifikácie.Google v stredu uviedol, že si je vedomý nepresností, ktoré Gemini generuje v niektorých prípadoch historických vyobrazení a pracuje na okamžitom vylepšení.Spoločnosť dodala, že Gemini dokáže vygenerovať "široké spektrum ľudí", čo je "", pretože chatbot používajú ľudia po celom svete, no potrebuje vylepšenia.