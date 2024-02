Export francúzskej kozmetiky vlani opäť rástol dvojciferným tempom

TASR, dnes 13:22

V roku 2023 sa objem celosvetového vývozu francúzskej kozmetiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 10,8 % na 21,3 miliardy eur. Vývoz do EÚ vzrástol o 20,8 % na 8,6 miliardy eur.

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Paríž 10. februára (TASR) - Vývoz kozmetických výrobkov z Francúzska v minulom roku opäť výrazne vzrástol. Väčšina exportu smerovala do Európskej únie, kde bolo najväčším odberateľom Nemecko nasledované Španielskom a Talianskom, oznámilo združenie kozmetického priemyslu Febea. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.V roku 2023 sa objem celosvetového vývozu francúzskej kozmetiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 10,8 % na 21,3 miliardy eur. Vývoz do EÚ vzrástol o 20,8 % na 8,6 miliardy eur. Najväčším svetovým odberateľom po EÚ sú Spojené štáty pred Čínou, kde však predaj vlani klesol, podobne ako na Blízkom východe. V roku 2022 odvetvie zvýšilo vývoz o 18,8 %.Francúzsko zostáva svetovým lídrom v oblasti výroby kozmetiky, zdôraznilo združenie Febea. Odvetvie významne zlepšuje obchodnú bilanciu krajiny, keďže viac ako 60 % produkcie smeruje na export. Napriek veľkým rozdielom na medzinárodných trhoch francúzsky kozmetický priemysel pokračoval v celosvetovom raste, uviedol šéf združenia Emmanuel Guichard, podľa ktorého značka "Made in France" zostáva hlavným tromfom v tomto odvetví.