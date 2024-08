Export Japonska zaznamenal v júli výrazné zrýchlenie rastu

TASR, dnes 8:35

Tokio 21. augusta (TASR) - Export Japonska pokračoval v júli v raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. Prispel k tomu najmä slabší kurz jenu. Napriek tomu rast zaostal za očakávaniami. Navyše, dovoz vzrástol ešte výraznejšie, keď ho podporili rastúce mzdy, ktoré zvýšili domáci dopyt. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje japonského ministerstva financií.Japonský export vzrástol v júli medziročne o 10,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci dosiahol rast 5,4 %. Vývoz sa stabilne zvyšuje už od decembra, na druhej strane, analytici počítali za júl s rastom až o 11,4 %.Dovoz vzrástol ešte výraznejšie, a to o 16,6 %. Aj v tomto prípade boli údaje odlišné, než predpokladali analytici. Tentoraz však prekonali očakávania, keďže analytici počítali s rastom dovozu o 14,9 %. Na porovnanie, v júni sa dovoz zvýšil o 3,2 %.Podstatne výraznejší rast dovozu než vývozu sa odrazil na vývoji zahraničného obchodu. Zatiaľ čo v júni zaznamenalo Japonsko obchodný prebytok na úrovni 223,98 miliardy jenov (1,38 miliardy eur), za júl evidovalo deficit v hodnote 621,8 miliardy jenov. Analytici pritom počítali so schodkom na úrovni 330,7 miliardy jenov. Na porovnanie, v júli minulého roka vykázalo Japonsko obchodný schodok 61,32 miliardy jenov.Z kľúčových trhov klesol export Japonska do Európskej únie. Pokles na tento trh predstavoval 5,3 %. Naopak, vývoz Japonska do USA vzrástol o 7,3 % a do Číny o 7,2 %.(1 EUR = 162,18 JPY)