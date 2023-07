Export ocele z Číny by mohol tento rok vzrásť na sedemročné maximum

TASR, dnes 12:12

V dôsledku prepadu trhu klesol dopyt po stavebných prácach a s nimi aj po stavebnej oceli.

Peking 1. júla (TASR) - Export ocele z Číny by mal v roku 2023 dosiahnuť najvyššiu úroveň od roku 2016. Predpokladajú to analytici, podľa ktorých najmä pokles kurzu jüana pomáha čínskym producentom zápasiacim so slabším dopytom na domácom trhu vyvážať nadbytočnú oceľ do zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Obrovský čínsky oceliarsky priemysel poškodili otrasy na realitnom trhu. V dôsledku prepadu trhu klesol dopyt po stavebných prácach a s nimi aj po stavebnej oceli. Najväčšiemu producentovi ocele na svete teraz čiastočne pomáha zvýšený dopyt po surovine v ďalších ázijských krajinách a Afrike. To Číne umožňuje udržiavať zásoby ocele na prijateľnej úrovni a oceliarňam pokračovať v produkcii.Údaje z čínskej colnej správy ukázali, že za päť mesiacov tohto roka vzrástol export ocele z Číny medziročne o 41 %. Analytici očakávajú, že za celý rok 2023 by vývoz ocele mohol bez problémov prekonať 67,32 milióna ton, čo je objem, ktorý Čína vyviezla v minulom roku. Analytici zároveň nevylučujú, že objem exportu dosiahne 77 miliónov ton.povedal Pchej Chao, analytik z maklérskej firmy FIS so sídlom v Šanghaji. Kurz jüanu klesol od začiatku roka oproti doláru takmer o 5 %.Dopyt je vysoký najmä v juhovýchodnej Ázii, na Blízkom východe a v Afrike, uviedli zdroje z trhu. Dôvodom sú vysoké energetické náklady v mnohých krajinách, ktoré znižujú konkurencieschopnosť tamojšej produkcie v porovnaní s cenami čínskej ocele. Zvýšenému exportu okrem toho pomáha opätovná výstavba Čínou podporovaných projektov v zahraničí, ktoré počas pandémie stáli. Z tohto dôvodu sa napríklad výrazne zvýšil dopyt po čínskej oceli zo strany Indonézie, kde Čína realizuje niektoré svoje projekty.Výrazný export za prvých päť mesiacov Číne pomáha zabrániť zvyšovaniu zásob na domácom trhu, napriek tamojšiemu slabému dopytu. Zásoby piatich kľúčových produktov z ocele dosiahli k 21. júnu 15,44 milióna ton. To je najnižší objem od polovice januára a o 30 % menej než pred rokom, uviedla analytická firma Mysteel. Analytici nevylučujú, že za jún môže export čínskej ocele o niečo klesnúť, v júli a auguste by sa však mal opäť zvýšiť.Rastúci export z Číny je na druhej strane problémom pre zahraničných producentov, uviedol šéf dátovej divízie v poradenskej firme Kallanish Commodities Tomas Gutierrez.dodal Gutierrez.