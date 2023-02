Export z Nemecka do Ruska vlani prudko klesol pre sankcie Západu

TASR, dnes 11:42

Wiesbaden 10. februára (TASR) - Export z Nemecka do Ruska v roku 2022 prudko klesol, medziročne o 45,2 %. Dôvodom boli sankcie, ktoré na Rusko uvalila Európska únia a západné štáty za jeho vojnu na Ukrajine. TASR správu prevzala z DPA.Spolkový štatistický úrad v piatok uviedol, že hodnota nemeckého exportu do Ruska dosiahla vlani 14,6 miliardy eur, čo je najnižšia úroveň od roku 2003. Rusko sa tak prepadlo z 15. na 23. miesto v rebríčku najväčších exportných trhov Nemecka.Na druhej strane hodnota dovozu z Ruska do Nemecka v minulom roku vzrástla o 6,5 % na 35,3 miliardy eur v dôsledku prudkého zvýšenia cien ropy a plynu počas konfliktu. Objem dovozu energie pritom klesol o 41,5 %. Rusko bolo hlavným dodávateľom energie pre Nemecko do druhej polovice roka 2022.V dodávkach tovarov do Nemecka sa Rusko prepadlo z 12. na 14. miesto. Chýbajúci dovoz energií z Ruska bol čiastočne kompenzovaný dodávkami z iných bývalých sovietskych republík, najmä Kazachstanu, uviedol štatistický úrad.A hoci strojárenské výrobky boli v roku 2022 stále jedným z najdôležitejších vývozných artiklov Nemecka na ruský trh, ich export klesol o viac ako polovicu a vývoz chemických produktov sa znížil o 43 %. Export farmaceutických výrobkov do Ruska však stúpol takmer o 18 % na 3 miliardy eur v dôsledku vyšších cien. Stali sa tak najdôležitejšou exportnou komoditou.Vzhľadom na to, že hodnota importu z Ruska do výrazne prevýšila hodnotu nemeckého exportu na ruský trh, zahraničnoobchodná bilancia oboch krajín sa skončila s deficitom 20,7 miliardy eur, ktorý bol najvyšší od roku 1992. V roku 2021 dosiahol schodok v obchode Nemecka s Ruskom 6,5 miliardy eur.