Podnikatelia získajú nové možnosti financovania exportu

TASR, dnes 18:08

Bratislava 26. októbra (TASR) – Slovenskí exportéri by mali mať väčšie možnosti financovania vývozu svojich výrobkov do zahraničia. Pomôcť by im mohlo memorandum o spolupráci, ktoré v utorok podpísal s delegáciou Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu (IBEC) predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.“ uviedol Parízek.IBEC podľa predsedu predstavenstva Denisa Ivanova disponuje širokou škálou bankových inštrumentov vrátane faktoringu a akreditívov. Parízek v tejto súvislosti považuje za mimoriadne dôležité, aby mali slovenské spoločnosti prístup k čo najširšej škále bankových produktov pri financovaní ich exportu.