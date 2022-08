Export agrokomodít z Ukrajiny vzrástol v júli takmer o štvrtinu

TASR, dnes 14:40

Kyjev 10. augusta (TASR) - Vývoz poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny sa v júli zvýšil medzimesačne takmer o štvrtinu, oznámilo v stredu ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Ako ministerstvo uviedlo, objem vývozu agrokomodít dosiahol v júli 2,66 milióna ton. V porovnaní s júnom to predstavuje rast o 22,7 %. Výraznou mierou sa pod to podpísalo zvýšenie exportu pšenice a jačmeňa.Po útoku Ruska na Ukrajinu vývoz ukrajinského obilia a ďalších komodít prudko klesol. Príčinou bolo ruské zablokovanie čiernomorských prístavov, ktoré sú pri vývoze ukrajinských poľnohospodárskych produktov kľúčové. Svetové ceny potravín výrazne vzrástli a medzinárodné inštitúcie začali varovať pred hladomorom v chudobných krajinách sveta, najmä v Afrike a na Blízkom východe.V júli sa však Rusi a Ukrajinci dohodli na opätovnom vývoze ukrajinského obilia, čo sa odrazilo aj na podstatne vyšších číslach než za predchádzajúci mesiac. Z celkového objemu agrokomodít vyviezla Ukrajina v júli najviac kukurice, konkrétne 1,1 milióna ton. V prípade pšenice export dosiahol 412.000 ton, jačmeňa 183.000 ton a slnečnice 362.100 ton. Ministerstvo poľnohospodárstva však dodalo, že oproti júlu minulého roka bol objem vývozu obilia stále o takmer 52 % nižší.Za minulú sezónu 2021/2022, ktorá sa skončila 30. júna, vyviezla Ukrajina celkovo 48,5 milióna ton obilia. Oproti predchádzajúcej sezóne to znamená rast o 8,5 %, k čomu prispeli vysoké objemy exportu pred ruskou inváziou na Ukrajinu.Kyjev predpokladá, že Ukrajina by mohla tento rok vyprodukovať minimálne 50 miliónov ton obilia. To znamená výrazný pokles oproti rekordnému roku 2021, v ktorom produkcia obilia dosiahla 86 miliónov ton. Dôvodom sú čiastočne nižšie úrody, avšak aj strata územia, ktoré po začatí vojny zabrali ruské vojská.