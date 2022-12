Export nafty a benzínu z Číny vzrástol v novembri na 1,5-ročné maximum

TASR, dnes 9:45

K rastu exportu prispeli zvýšené exportné kvóty na tento rok, ktoré sa čínske rafinérie snažia využiť.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 19. decembra (TASR) - Vývoz nafty a benzínu z Číny pokračoval v novembri v raste, pričom objem exportu dosiahol najvyššiu úroveň za posledného 1,5 roka. K rastu exportu prispeli zvýšené exportné kvóty na tento rok, ktoré sa čínske rafinérie snažia využiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.Čína vyviezla v novembri 2,1 milióna ton nafty, čo je najvyšší objem od júna 2021. V porovnaní s objemom vývozu v októbri to predstavuje približne dvojnásobok. Ešte výraznejší rast to znamená v porovnaní s novembrom minulého roka, keď vývoz dosiahol približne 600.000 ton.V prípade benzínu dosiahol export 1,49 milióna ton, najviac od mája 2021. V októbri vývoz predstavoval 1 milión ton a v novembri minulého roka 810.000 ton.Zvýšil sa aj export leteckého paliva. Dosiahol 1,26 milióna ton, čo oproti októbru znamená rast o 8,6 %.K prudkému rastu exportu pohonných látok došlo po rozhodnutí čínskej vlády v septembri tohto roka vydať dodatočné exportné kvóty v objeme 15 miliónov ton. Analytici očakávajú, že vývoz ropných produktov bude pokračovať v raste aj počas decembra, a to najmä pri nafte, avšak v roku 2023 sa situácia začne podľa nich meniť. Uvoľnenie proticovidových opatrení by totiž malo zvýšiť domácu spotrebu palív.