Export ropy z Ruska v marci vzrástol na najvyššiu úroveň za 3 roky

TASR, dnes 10:53

Príjmy z jej predaja však oproti minulému roku výrazne klesli.

Paríž/Moskva 14. apríla (TASR) - Export ropy z Ruska v marci vzrástol na najvyššiu úroveň za takmer tri roky aj napriek západným sankciám. Príjmy z jej predaja však oproti minulému roku výrazne klesli. Uviedla to v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 uvalil Západ na Moskvu množstvo sankcií vrátane cenových stropov na ropu a ropné produkty a embarga na ich dovoz do Európskej únie (EÚ).Rusko na to zareagovalo znížením produkcie ropy o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Jeho partneri v ropnom karteli OPEC+ začiatkom tohto mesiaca šokovali trhy, keď oznámili, že od mája tiež znížia produkciu.Podľa IEA však celkové dodávky ropy z Ruska minulý mesiac vzrástli oproti februáru o 600.000 barelov denne na 8,1 milióna barelov/deň. Hoci aj príjmy Ruska z ropy v marci stúpli o 1 miliardu USD na 12,7 miliardy USD (11,53 miliardy eur), stále boli o 43 % nižšie v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.Agentúra so sídlom v Paríži uviedla, že k vyšším marcovým príjmom prispel z veľkej časti nárast vývozu ropných produktov, ktorý sa vrátil na úroveň spred pandémie ochorenia COVID-19, pričom stúpol o 450.000 barelov denne na 3,1 milióna barelov/deň.Vývoz ruskej ropy vzrástol v marci o 100.000 barelov denne na 5 miliónov barelov/deň, pričom India minulý mesiac nahradila Čínu a stala sa hlavnou destináciou ruských zásielok v Ázii.(1 EUR = 1,1015 USD)