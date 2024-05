Google investuje 1 miliardu eur do fínskeho dátového centra

TASR, dnes 14:28

Helsinki 20. mája (TASR) - Internetový vyhľadávač Google, ktorý vlastní americká spoločnosť Alphabet, investuje 1 miliardu eur do rozšírenia svojho dátového centra vo Fínsku. Cieľom je podporiť rast svojho podnikania v oblasti umelej inteligencie (AI) v Európe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Veľa dátových centier sa nachádza v severských krajinách. Prilákali ich tam chladnejšia klíma, dostupné zdroje obnoviteľnej energie aj daňové úľavy.Susedia Fínska, Švédsko a Nórsko, sú však čoraz kritickejší voči ich hosťovaniu. Niektorí odborníci tvrdia, že severské krajiny by mali využívať svoju obnoviteľnú energiu na produkty, ako je výroba tzv. zelenej ocele, ktorá by im mohla priniesť vyššiu nadhodnotu.Kapacita veternej energie vo Fínsku sa však v uplynulých rokoch zvýšila tak rýchlo, že počas veterných dní ceny klesli do záporných hodnôt, ukazujú štatistiky z priemyslu. Konkrétne, len v roku 2022 stúpla o 75 % na 5677 megawattov. Fínsko má tak stále k dispozícii dostatok obnoviteľnej energie aj pre dátové centrá. Google získava veternú energiu v krajine na základe dlhodobých zmlúv.Analytici sa domnievajú, že spotreba energie v dátových centrách sa výrazne zvýši v dôsledku rýchleho rastu využívania AI. Aj Google uviedol umelú inteligenciu ako jeden z dôvodov svojho investičného rozhodnutia, spolu s dátovým centrom Hamina vo Fínsku, ktoré funguje na 97 % z obnoviteľných zdrojov.," uviedol Google vo vyhlásení. Dodal, že jeho cieľom je dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie vo všetkých svojich prevádzkach a hodnotovom reťazci.Okrem investícií vo Fínsku americký internetový vyhľadávač a cloudový gigant minulý mesiac oznámil, že vybuduje nové dátové centrá v Holandsku a Belgicku.