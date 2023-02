Export skvapalneného zemného plynu z USA na začiatku roka klesol

TASR, dnes 9:22

Spojené štáty vyviezli v januári približne 6,84 milióna ton LNG.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Houston 2. februára (TASR) - Vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA na začiatku roka klesol, pod čo sa veľkou mierou podpísalo nepriaznivé počasie v Spojených štátoch, ktoré zvýšilo domáci dopyt. Okrem toho klesol objem plynu smerujúceho do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje spoločnosti Refinitiv Eikon.Spojené štáty vyviezli v januári približne 6,84 milióna ton LNG. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 5,3 %, ukázali dáta Refinitiv Eikon.Celkovo bolo v januári z amerických prístavov vypravených 95 lodí s nákladom LNG, z ktorých väčšina opäť smerovala do Európy. Z celkového objemu dodávok európski zákazníci dostali 68 %. Nasledovala Ázia, do ktorej smerovalo 23 % z objemu dodávok amerického LNG.Na porovnanie, v decembri predstavoval objem exportu LNG zo Spojených štátov 7,22 milióna ton. Z toho k európskym zákazníkom smerovalo až 79 %.