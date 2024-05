Export švajčiarskych hodiniek sa po marcovom prepade v apríli zotavil

TASR, dnes 11:27

Bern 30. mája (TASR) - Po výraznom poklese v marci sa export švajčiarskych hodiniek minulý mesiac zotavil a oproti aprílu 2023 vzrástol o viac než 4 %. Za celé obdobie od začiatku roka však vykázal pokles, čo je dôsledok práve marcového a čiastočne aj februárového vývoja. TASR o tom informuje na základe správy Federácie švajčiarskych výrobcov hodiniek (FH).Podľa FH dosiahla hodnota vyvezených švajčiarskych hodiniek v apríli 2,1 miliardy CHF (2,12 miliardy eur). Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená rast o 4,5 %. Na porovnanie, v marci sa medziročne znížila o viac než 16 %. Navyše, vo februári klesla hodnota exportu približne o 4 %, výsledkom čoho je pokles vývozu hodiniek za celé obdobie od začiatku roka. Ten dosiahol 2,6 %.K aprílovému rastu exportu jedného z kľúčových artiklov švajčiarskej ekonomiky prispeli trhy USA, Európy a do veľkej miery Ázie, avšak s výnimkou Číny. Na tento trh hodnota vývozu švajčiarskych hodiniek medziročne klesla o 7,5 %. Export do USA však vzrástol o 11,6 % a na trh ostatných európskych krajín o 6 %, pričom ho výrazne potiahlo Nemecko. Export švajčiarskych hodiniek na nemecký trh sa v apríli zvýšil o 8,9 %. O viac než 5 % vzrástla hodnota exportu švajčiarskych hodiniek do Talianska a o takmer 5 % do Británie.(1 EUR = 0,9907 CHF)