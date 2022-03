Export švajčiarskych hodiniek vyskočil vo februári takmer o štvrtinu

TASR, dnes 13:55

Pod rast hodnoty exportu sa veľkou mierou podpísali prémiové hodinky s cenou viac než 3000 CHF

Bern 17. marca (TASR) - Export švajčiarskych hodiniek vzrástol minulý mesiac takmer o štvrtinu, k čomu prispel najmä vysoký dopyt v Spojených štátoch po luxusných výrobkoch. Uviedla to vo štvrtok Federácia švajčiarskych vývozcov hodiniek. Informovali o tom agentúra Bloomberg a server RTTNews.Podľa federácie dosiahla hodnota vývozu švajčiarskych hodiniek vo februári takmer 2 miliardy CHF (1,93 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 24,4 %.Najväčším trhom boli Spojené štáty, ktoré sa na celkovej hodnote vývozu švajčiarskych hodiniek podieľali 15 %. Export do tejto krajiny vzrástol vo februári o 33 %. Čínsky trh predstavoval zhruba 12 % z hodnoty vývozu. USA sa vlani stali top destináciou pre švajčiarskych exportérov hodiniek, keď na prvom mieste vystriedali po viac než 10 rokoch Čínu.Pod rast hodnoty exportu sa veľkou mierou podpísali prémiové hodinky s cenou viac než 3000 CHF. Vývoz tejto skupiny hodiniek vzrástol vo februári o 28 %. V prípade hodiniek v hodnote od 500 do 3000 CHF rast predstavoval 16 % a hodiniek do 500 CHF 4,8 %.(1 EUR = 1,0336 CHF)