Export z Nemecka do Číny v januári klesol napriek zrušeniu blokád

TASR, dnes 12:14

Wiesbaden 21. februára (TASR) - Nádeje nemeckých exportérov na oživenie obchodu s Čínou po tom, ako Peking vlani decembri náhle zrušil svoju politiku nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, sa začiatkom roka nenaplnili. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Podľa najnovších štatistík sa vývoz z Nemecka do Číny v januári 2023 v medziročnom porovnaní znížil o 7,1 % na 7,4 miliardy eur.Na porovnanie, export do Spojených štátov v sledovanom období vzrástol o 20,8 % na 12 miliárd eur. Najväčšia svetová ekonomika si tak udržala svoju pozíciu najvýznamnejšieho odberateľa nemeckých produktov.Po troch rokoch prísnych pandemických obmedzení v Číne, počas ktorých sa zatvorili továrne aj prístavy v druhej najväčšej ekonomike sveta, nemeckí exportéri dúfali v silnejší štart do nového roka 2023 s najdôležitejším obchodným partnerom.Kým vlani dosiahla obchodná výmena medzi oboma krajinami hodnotu približne 298 miliárd eur, export nemeckého tovaru do Číny vzrástol len o 3,1 % na približne 107 miliárd eur.Na druhej strane Nemecko doviezlo minulý rok z Číny tovar v hodnote 191 miliárd eur, čo je o tretinu viac ako v roku 2021.Celkovo vykázalo Nemecko za rok 2022 deficit v obchode s Čínou približne 84 miliárd eur, čo je situácia, ktorú nemecký minister financií Christian Lindner označil za "nebezpečný vývoj".