Exportéri chcú z plánu obnovy financovať podporu vývozu

TASR, dnes 10:22

Považujeme za nevyhnutné, aby bola systematická podpora exportu súčasťou návrhu vládnych opatrení v kontexte pripravovaného plánu obnovy, uviedol Lukáš Parízek.

Bratislava 15. októbra (TASR) – Systematická podpora exportu by mala byť súčasťou návrhu vládnych opatrení pripravovaného plánu obnovy. Upozornila na to Rada slovenských exportérov, podľa ktorej v nedávno predstavenom dokumente Moderné a úspešné Slovensko nebola téme exportu venovaná adekvátna pozornosť.Rada slovenských exportérov privítala otvorenie verejnej diskusie k plánu obnovy a chcela by do plánu presadiť aj podporu exportu.uviedol predseda rady Lukáš Parízek.Rada navrhla zefektívniť systém podpory exportu, ktorý je podľa nej podfinancovaný a nedisponuje ani dostatočným ľudským kapitálom, či už na ministerstvách, alebo na zastupiteľských úradoch. Vývozcom by malo pomôcť aj vytvorenie koordinačného centra exportu. To by malo byť nadrezortné a združovať príslušné štátne inštitúcie s prizvaním podnikateľských združení.Dôležitými opatreniami, ktoré v pláne obnovy nesmú chýbať, je podľa rady aj digitalizácia databáz, informácií, procesov a služieb, ktoré sú určené na informačnú a procesnú interakciu medzi štátom a podnikateľom, či vytvorenie databázy slovenských exportérov. Tú by využívali všetky relevantné inštitúcie a pomohla by pri následnej realizácii podporných mechanizmov a opatrení na propagáciu slovenských výrobkov a služieb.