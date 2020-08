Google rozšíri podporu mobilov v bezdrôtovej konektivite Android Auto

TASR, dnes 16:57

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) – Spoločnosť Google plánuje výrazne zvýšiť počet podporovaných telefónov, ktoré bude možné v rámci platformy Android Auto bezdrôtovo prepojiť s informačným systémom vozidla. Informuje o tom na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že zmena by mala prísť s príchodom najbližšej novej verzie operačného systému Android.Podľa Google bude po novom možné s autom bezdrôtovo prepojiť všetky smartfóny, ktoré dostanú novú verziu operačného systému Android 11 a majú možnosť pripojenia v 5 GHz wi-fi pásme. „upozorňuje spoločnosť.Ako informuje portál Engadget.com, Google umožnil bezdrôtové prepojenie telefónu a vozidla v rámci Android Auto ešte v roku 2018. Podpora je však doteraz obmedzená iba na jeho vlastné smartfóny Pixel, Nexus a niektoré modely Samsungu.Portál zároveň zdôrazňuje, že okrem splnených podmienok v rámci hardvéru telefónu je pre fungovanie bezdrôtového režimu Android Auto potrebná i podpora zo strany výrobcu auta v jeho infotainmente.Okrem rozšírenej podpory bezdrôtového pripojenia plánuje Google pridať do platformy aj viac podporovaných aplikácií. Doteraz bolo napríklad možné cez ňu zobrazovať na informačnom paneli vozidla z mobilných navigačných aplikácií iba Mapy a Waze od Googlu, do konca roka by ale mala pribudnúť i navigácia Sygic od slovenského výrobcu.