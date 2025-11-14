Google navrhuje zmeny v internetovej reklame, aby sa vyhol pokute
TASR, dnes 10:37
„Náš návrh plne rieši rozhodnutie bez rušivého rozpadu, ktorý by poškodil tisíce európskych vydavateľov a inzerentov, ktorí používajú nástroje spoločnosti Google na rast svojho podnikania,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Napriek tomu, že Google súhlasil so zmenami v oblasti reklamných technológií, s rozhodnutím EÚ nesúhlasí a proti pokute sa chce odvolať. Pokuta nahnevala aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil novými clami pre EÚ, ak sa potvrdí.
Internetový gigant predáva reklamu nielen na svojich webových stránkach a v aplikáciách, ale pôsobí aj ako sprostredkovateľ pre firmy, ktoré chcú umiestniť reklamu inde. To podľa Bruselu sťažilo pozíciu jej konkurentov.
Spoločnosť Google v piatok uviedla, že jej najnovší plán zahŕňa okamžité zmeny produktov, ako napríklad poskytnutie možnosti vydavateľom nastaviť rôzne minimálne ceny pre rôznych uchádzačov pri používaní nástroja Google Ad Manager.
Brusel teraz posúdi tento návrh, ktorý podľa agentúry AFP prichádza v čase, keď balansuje medzi odhodlaním presadzovať svoje technologické pravidlá a opatrnosťou neprovokovať Trumpa.
Vo štvrtok začala EK nové vyšetrovanie americkej spoločnosti podľa pravidiel digitálnej hospodárskej súťaže pre podozrenia, že v rebríčkoch vyhľadávania nespravodlivo posúva niektoré spravodajské médiá nižšie.
Google má problémy aj v Spojených štátoch. Americký federálny súd začiatkom tohto roka rozhodol v jej neprospech v súvislosti s postupmi v oblasti reklamných technológií. Spoločnosť Google sa snaží vyhnúť nútenému predaju v tomto prípade vo Virgínii a záverečné argumenty sa očakávajú v pondelok. Súd by mal rozhodnúť v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch.
