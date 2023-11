Export domácich potravinárov sa vďaka tejto spoločnosti zdvojnásobil

OTS, dnes 15:18

Viac ako šesť desiatok slovenských výrobcov vyviezlo tovar v celkovej hodnote 84 miliónov eur do 28 krajín sveta, vďaka Lidlu.

Export slovenských potravinárov sa vďaka tejto spoločnosti za päť rokov zdvojnásobil Foto: LIDL Foto: LIDL

Bratislava 10. novembra (OTS) - Malé, ale napriek tomu svetové, aj také je Slovensko. Celkom určite to platí ak sa pozrieme na oblasť potravinárstva. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Lidl sa totiž slovenské výrobky objavujú takmer v troch desiatkach krajín vrátane Spojených štátov amerických. Potešiteľné je, že táto spolupráca má rastúci trend, medziročne sa v hodnote zvýšila o pätinu a predstavuje takmer 2% z celkového potravinového exportu zo Slovenska.“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Pre lepšiu predstavu, 84 miliónov eur je približne 1,8% z celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov zo Slovenska za rok 2022.V poslednom obchodnom roku využilo možnosť exportu 64 slovenských dodávateľov, pričom objem spolupráce sa v porovnaní s rokom 2017 viac ako zdvojnásobil. Vďaka Lidlu nájdete tofu od Alfa Bio na Kanárskych ostrovoch, rastlinné nátierky od tejto firmy v USA či kukuričné chrumky Cibi na Cypre. Medzi najobľúbenejšie produkty spod Tatier v zahraničí patria camembert či syr nivového typu Rival od AGRO TAMI, papierenský sortiment Metsa Tissue, salámy od Mecomu či spomínané tofu.“ poskytol pohľad dodávateľa Ján Husák, obchodný riaditeľ Agro Tami.V poslednom uzavretom obchodnom roku nakúpil Lidl od slovenských dodávateľov tovar za 452 miliónov eur v nákupných cenách, teda „v čistom“. Spolu s exportom v hodnote 84 miliónov eur zinkasovali domáci výrobcovia od diskontu viac ako pol miliardy. Cieľom diskontu je aj naďalej posilňovať spoluprácu so slovenskými potravinármi, ktorých aktívne vyhľadáva a organizuje pre nich konferencie a workshopy. Jeden z nich, Lidl deň s dodávateľmi sa uskutočnil v polovici októbra a zúčastnili sa na ňom dve desiatky najvýznamnejších domácich obchodných partnerov Lidla.Lidl má na svojej stránke dostupný formulár, prostredníctvom ktorého môžu dodávatelia predložiť svoje ponuky.