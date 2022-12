Export Nemecka klesol v októbri výraznejšie, než sa čakalo

TASR, dnes 12:42

Výrazne sa znížil export do USA, ktoré sú kľúčovým trhom pre nemecké produkty.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 2. decembra (TASR) - Export Nemecka zaznamenal v októbri pokles, pričom tempo poklesu bolo dvojnásobne vyššie, než sa očakávalo. Vývoz ovplyvňuje vysoká inflácia a problémy v dodávateľskom reťazci na exportných trhoch kľúčových pre Nemecko. Takéto výsledky v exporte tak pre ekonomiku orientovanú na vývoz ešte viac zhoršujú vyhliadky jej vývoja. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.Export Nemecka klesol v októbri medzimesačne o 0,6 %, zatiaľ čo analytici očakávali pokles vývozu o 0,3 %. Výrazne sa znížil export do USA, ktoré sú kľúčovým trhom pre nemecké produkty. Vývoz na tento trh klesol o 3,9 %. Klesol aj vývoz do ďalších krajín Európskej únie, a to o 2,4 %.Aj dovoz sa znížil, konkrétne o 3,7 %. To znamená najprudší pokles od januára. Analytici očakávali zníženie dovozu iba o 0,4 %.Združenie nemeckých obchodných a priemyselných komôr (DIHK) v novembri uviedlo, že v dôsledku problémov globálnej ekonomiky môže export Nemecka klesnúť na budúci rok o 2 %.